W skrócie Nad Polskę napływają polarne morskie masy powietrza, a temperatury powyżej 20°C w niedzielę pojawią się tylko na wschodzie kraju.

Przewidywane są duże zachmurzenie, opady deszczu i miejscami burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W Warszawie od niedzieli do poniedziałku spodziewane są przejaśnienia, krótkotrwałe opady deszczu i wzrost temperatury maksymalnej do 19°C.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak podało IMGW, nad Polskę napływa powietrze polarne i morskie, jedynie na wschodzie i częściowo na południu utrzymuje się strefa ciepłego frontu atmosferycznego.

W niedzielę w pasie od Śląska i Małopolski po Warmię, Mazury i Podlasie oraz na wybrzeżu termometry pokażą od 10 do 14 st. C. W pozostałej części kraju będzie nieco cieplej - od 15 do 18 st. Tylko na wschodzie kraju temperatury będą wiosenno-letnie - od 20 do 23 st. C.

Przez cały dzień nad większością kraju utrzymywać się będzie duże i całkowite zachmurzenie, spadnie do 10 mm deszczu, a w Małopolsce i Karpatach - do 15 mm. Tylko na wschodzie kraju można liczyć na przejaśnienia, jednak tam prognozowane są burze z porywami wiatru do 60 km/h.

W niedzielę i poniedziałek w Polsce duże zachmurzenie, opady i burze

W nocy z niedzielę na poniedziałek nad większością terytorium Polski utrzymywać będzie się duże zachmurzenie i opady deszczu - na Śląsku i Opolszczyźnie spadnie do 15 mm, rozpogodzenia tylko w części zachodniej Polski i na krańcach wschodnich.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 5 do 10 st. C, cieplej będzie na krańcach wschodnich - do 12 st. C. W kotlinie sudeckiej termometry mogą wskazać 3 st. Wiatr słaby, na zachodzie kraju z kierunków wschodnich i południowych, na pozostałym obszarze z kierunków północnych.

W nowym tygodniu ocieplenie obejmie większą część Polski

Na początku nowego tygodnia nie należy oczekiwać pogodowej rewolucji, choć nadchodzi ocieplenie. Nadal nad Polską będzie utrzymywać się duże i całkowite zachmurzenie. Miejscami będzie padać deszcz, a burze, podczas których spadnie do 20 mm deszczu, obejmą nie tylko wschód, ale też centrum Polski.

Temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 12 do 15 st. C na południu i w centralnej części Polski. Cieplej na zachodzie i na krańcach wschodnich - od 19 do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz wiatr porywisty.

Prognoza dla Warszawy - w poniedziałek ocieplenie

W Warszawie w niedzielę utrzymywać będzie duże i całkowite zachmurzenie, okresami będzie padać deszcz, do 10 mm. Temperatura maksymalna do 12 st. C. Wiatr umiarkowany, czasem porywisty, z północy i północnego zachodu.

W nocy nadal pochmurno, możliwe słabe opady deszczu, temperatura spadnie do 9 st. W poniedziałek w stolicy szansa na przejaśnienia, jednak dojdzie także do przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Spadnie wówczas od 15 do 22 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie do 19 st. C.

Źródło: IMGW

"Polityczny WF": Zakaz kryptowalut? PiS daje potężny prezent Konfederacji INTERIA.PL