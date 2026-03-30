Daty wiosennej przerwy świątecznej nie są ustalane indywidualnie przez dyrekcję danej placówki. Jest to termin odgórny, obowiązujący w takim samym wymiarze we wszystkich szkołach w całej Polsce. Zasady te reguluje § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1211).

Wiosenna przerwa świąteczna - w jaki dzień się zaczyna?

Zgodnie z oficjalnym kalendarzem opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wiosenna przerwa świąteczna w bieżącym roku szkolnym rozpocznie się w czwartek, 2 kwietnia 2026 roku. Przy czym często w środę 1 kwietnia wielu uczniów może liczyć na skrócone lekcje.

Ustalona data wynika bezpośrednio z układu kalendarza na bieżący rok, gdyż Wielki Piątek przypada 3 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. Takie rozwiązanie pozwala na zapewnienie uczniom oraz kadrze pedagogicznej ciągłości wypoczynku w okresie świątecznym.

Wiosenna przerwa świąteczna - kiedy uczniowi wracają do szkoły?

Zgodnie z harmonogramem rok szkolnego, wiosenna przerwa świąteczna kończy się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku. Dzień ten jest ostatnim ustawowym dniem wolnym od nauki w ramach przerwy wielkanocnej. Standardowe wznowienie zajęć dydaktycznych nastąpi w środę, 8 kwietnia 2026 roku. Chyba że wykorzystane zostaną tzw. dni dyrektorskie.

Dyrekcja każdej placówki ma prawo wyznaczyć dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach posiadanej puli. Jeśli szkoła zdecydowała się wykorzystać taki dzień np. w środę po świętach, powrót uczniów może ulec przesunięciu. Szczegółowe informacje na temat ewentualnego przedłużenia wolnego powinny znajdować się w statucie szkoły lub zostać przekazane rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ile trwa wiosenna przerwa świąteczna?

W 2026 roku oficjalna przerwa wiosenna trwa od 2 do 7 kwietnia, co daje łącznie 6 dni kalendarzowych wolnego. Ta uczniów i ich rodzin to czas na odpoczynek i spokojne zaplanowanie harmonogramu wolnego - wyjazdu do rodzin, których wakacji lub innych aktywności.

Na kolejne dłuższe wolne uczniowie nie będą musieli długo czekać. Majówka da im 3 dni wolnego - od piątku do niedzieli. Przed zakończeniem roku szkolnego, który wypada 26 czerwca 2026 roku, uczniów czeka jeszcze czerwcowy długi weekend związany z Bożym Ciałem, które będzie obchodzone w czwartek 4 czerwca.

