W skrócie Polska pozostaje pod wpływem wyżu z centrum nad Białorusią, który sprowadza ciepłe i suche powietrze polarne.

W nocy z niedzieli na poniedziałek na południowym wschodzie prognozowane są silne zamglenia, lokalne mgły i przymrozki do -7 stopni w dolinach karpackich.

Na początku tygodnia w większości kraju utrzyma się słoneczna pogoda z temperaturami do 17 stopni i możliwymi przelotnymi opadami na północnym zachodzie, północy oraz południu.

Nad znaczną częścią Europy dominują obecnie układy wysokiego ciśnienia. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedynie Skandynawia oraz Wyspy Brytyjskie pozostają częściowo pod wpływem niżów. Polska znajduje się natomiast w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Białorusią, który sprowadza do kraju ciepłe i dość suche powietrze polarne.

W niedzielę w większości kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie i w centrum możliwe są także rozpogodzenia.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 13 stopni Celsjusza, natomiast na zachodzie będzie cieplej - od 14 do nawet 16 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków południowych i południowo-wschodnich.

Prognoza pogody. Nocą możliwe przymrozki

Według najnowszej prognozy pogody w nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie niewielkie, a miejscami niebo pozostanie całkowicie bezchmurne. Jedynie na zachodzie okresami pojawi się umiarkowane zachmurzenie.

Na południowym wschodzie kraju synoptycy prognozują silne zamglenia oraz lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do około 500 metrów.

Temperatura spadnie przeważnie do wartości od -5 do -1 stopnia. Na zachodzie i nad morzem będzie nieco cieplej - od 0 do 3 stopni, natomiast w dolinach karpackich możliwy jest spadek temperatury nawet do -7 stopni.

Pogoda na początek tygodnia. Wiosenna aura w Polsce

Poniedziałek zapowiada się jeszcze bardziej słonecznie. W większości kraju prognozowane jest małe zachmurzenie lub bezchmurne niebo. Termometry pokażą od 12 do 17 stopni Celsjusza, jedynie na Półwyspie Helskim będzie chłodniej - około 9 stopni.

Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, choć na południu miejscami może być porywisty. Wysoko w Sudetach porywy mogą dochodzić do 90 km/h, w rejonach podgórskich do 60 km/h, a w Karpatach do około 55 km/h.

W centrum kraju niedziela przyniesie bezchmurne niebo lub jedynie niewielkie zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie około 15 stopni Celsjusza. W nocy zrobi się chłodno - termometry pokażą około -2 stopnie. Podobna pogoda utrzyma się w poniedziałek, kiedy temperatura w stolicy ponownie sięgnie około 15 stopni.

Synoptycy prognozują, że w przyszłym tygodniu wiosenna aura utrzyma się w Polsce. Temperatury maksymalne w ciągu dnia mają wynosić od 16 do 18 stopni. Jedyną zmianą mogą być przelotne opady deszczu, które pojawią się miejscami - szczególnie na północnym zachodzie, północy oraz na południu kraju.

