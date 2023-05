Leczenie wiosennej alergii

Leczenie wiosennej alergii może obejmować stosowanie leków przeciwhistaminowych, które pomagają łagodzić objawy alergii, takie jak kichanie i swędzenie. Większość z nich jest dostępna bez recepty - należą do nich: cetyryzyna, loratadyna, fexofenadyna.



O dalsze postępowanie warto zapytać lekarza, który może również zalecić stosowanie kropli do oczu zmniejszających stan zapalny bądź preparatów do nosa łagodzących obrzęk błony śluzowej i pomocnych w oczyszczaniu oraz nawilżaniu nosa.

W niektórych przypadkach, gdy objawy są szczególnie nasilone, może być konieczne podanie zastrzyków z immunoterapią alergenową. Taka terapia nazywana jest odczulaniem. Polega ona na stopniowym wprowadzaniu do organizmu alergenu w małych dawkach, aby stopniowo zwiększać jego tolerancję. Jest to długotrwałe leczenie, które przeprowadza się pod kontrolą specjalisty.



Jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia wiosennej alergii, zwłaszcza o silnym przebiegu, warto skonsultować się z alergologiem, który przeprowadzi odpowiednie testy alergiczne i zaproponuje właściwe metody leczenia lub łagodzenia objawów.

Wiosenna alergia: Zadbaj o czystość wokół siebie

Oprócz leków przeciwhistaminowych i innych środków farmakologicznych, istnieją domowe sposoby, które mogą pomóc w łagodzeniu objawów wiosennej alergii. Część z nich dotyczy ograniczenia kontaktu z alergenami m.in. poprzez zadbanie o czystość. Ważne jest:

unikanie pyłków - w okresach, gdy stężenie pyłków jest najwyższe, warto unikać długotrwałego przebywania na zewnątrz, zwłaszcza dni wietrznych i popołudni. Można zamykać okna w domu, aby ograniczyć dostęp alergenów oraz korzystać z klimatyzacji z filtrem przeciwpyłkowym. W unikaniu pyłków pomocne jest również śledzenie lokalnej prognozy pyłkowej, która jest opracowywana na podstawie pomiarów stężenia pyłków w powietrzu oraz analizy danych dotyczących sezonowych wzorców pylenia różnych roślin;

regularne oczyszczanie powietrza - użycie oczyszczacza powietrza w domu może pomóc w usuwaniu pyłków i innych alergenów z powietrza. Warto wybierać modele z filtrem HEPA, który skutecznie usuwa cząsteczki pyłków z powietrza;

sprzątanie domu - regularne odkurzanie, ścieranie kurzu wilgotną szmatką i pranie pościeli w wysokich temperaturach może pomóc w ograniczeniu ilości pyłków w domu;

częste mycie rąk i twarzy - po powrocie do domu, warto dokładnie umyć ręce i twarz, aby usunąć pyłki, które mogły osiąść na skórze i w nosie. To pomoże ograniczyć kontakt z alergenami.

Wiosenna alergia: Inhalacja i przeciwzapalne potrawy

W walce z silnymi objawami alergii może pomóc dieta, dbałość o florę jelitową czyli mikrobiom, a nawet... inhalacje. Poprzez tego rodzaju nawilżenie można wspomóc proces usuwania alergenów z układu oddechowego i zapewnić sobie ulgę. Pomóc może:

noszenie okularów przeciwsłonecznych - kiedy wychodzisz na zewnątrz, załóż okulary przeciwsłoneczne, które pomogą ochronić oczy przed pyłkami i zmniejszą objawy alergii oczu;

spożywanie pokarmów przeciwzapalnych - niektóre pokarmy mają właściwości przeciwzapalne i mogą pomóc w złagodzeniu stanu zapalnego, który towarzyszy alergii. Należą do nich np. ryby bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, orzechy, nasiona chia, jagody, warzywa liściaste i przyprawy o działaniu przeciwzapalnym, takie jak kurkuma;

zażywanie probiotyków - badania sugerują, że odpowiednia flora bakteryjna w jelitach może wpływać na układ odpornościowy i zmniejszać reakcję alergiczną. Spożywanie probiotyków lub żywności bogatej w naturalne probiotyki, takie jak jogurt, kiszonki, kefir czy kimchi, może mieć korzystny wpływ na organizm;

stosowanie inhalacji z soli fizjologicznej - regularne płukanie nosa solą fizjologiczną pomaga w usuwaniu alergenów, takich jak pyłki, z błon śluzowych nosa. Można również rozważyć korzystanie z soli fizjologicznej w formie sprayu do nosa.

Wiosenna alergia. Zredukuj stres

W czasie trwania wiosennej alergii korzystna będzie także ograniczenie wpływu czynników stresogennych i zadbanie o należyty wypoczynek. Warto zastosować:

relaksację i redukcję stresu - stres pogarsza objawy alergii. Zastosowanie technik relaksacyjnych, takich jak medytacja, joga czy głębokie oddychanie, może pomóc w redukcji stresu, a tym samym w złagodzeniu objawów.

akupunkturę - to metoda, która polega na wprowadzaniu cienkich igieł w określone punkty na ciele, która może pomóc w łagodzeniu objawów alergii poprzez redukcję stanu zapalnego i zmniejszenie wydzielania histamin.

Naturalne sposoby mogą stanowić skuteczne uzupełnienie tradycyjnego leczenia wiosennej alergii. Warto jednak pamiętać, że alternatywne metody mogą działać różnie na różne osoby.



Jeśli objawy alergii są silne, warto najpierw skonsultować się z lekarzem i zapytać, czy w danym przypadku można bezpiecznie zastosować rozwiązania naturalne i "domowe" sposoby walki z alergią.

