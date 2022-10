Winnicki ogłasza hasło Marszu Niepodległości. Bąkiewicz ma inny plan

"Polska Państwem Narodowym" to hasło przewodnie tegorocznego Marszu Niepodległości, które ogłosił podczas środowej konferencji prasowej poseł Konfederacji Robert Winnicki. Co ciekawe, kilkadziesiąt minut wcześniej na Twitterze prezes Stowarzyszenia Marsz Narodowy Robert Bąkiewicz poinformował, że ogłoszenie tegorocznego hasła odbędzie się 11 października "w trochę innej formie niż zwykle". Do wpisu dołączył oświadczenie.

Zdjęcie Robert Winnicki ogłosił hasło tegorocznego Marszu Niepodległości / Paweł Supernak / PAP