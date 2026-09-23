Wilgotny początek jesieni. Uwaga na niebezpieczne depozyty w górach

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To nie będzie złota polska jesień. Rozpoczęła się chłodniejsza pora roku, co można odczuć od samego rana. Miejscami było kilka stopni powyżej zera, a w ciągu dnia nie ma szans na wartości zbliżone do 20 st. C. Zrobi się deszczowo w dużej części kraju, a w górach spadnie świeży śnieg. Wysoko w Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

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Deszczowa i chłodna pogoda. Środa jest pierwszym dniem kalendarzowej jesieni - będzie chłodno, deszczowo i nieprzyjemnie
Pogoda w środę będzie deszczowa w większości polskich regionów. Jedynie na zachodzie zrobi się słonecznie i sucho. Nie zabraknie deszczu i śnieguKarol Strzelecki/East News/WXCHARTSEast News

W środę oficjalnie zaczęła się jesień i wyraźnie to odczujemy. Znowu niebo zasnują ciemne chmury, choć w zachodniej Polsce pojawi się więcej słońca. W wielu miejscach popada deszcz, a w górach znowu śnieg - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie i krańcach południowych.

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Jesień się zaczęła. Nie prezentuje się najlepiej

Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni jest chłodny od samego rana. O godz. 7:00 w Słubicach zanotowano 3 stopnie Celsjusza, podczas gdy w tym samym czasie w najcieplejszej Łebie 14 stopni. To więcej, niż w wielu miejscach w ciągu dnia.

Wyraźnie niższych temperatur można się spodziewać na wschodzie, centrum i nad morzem: przeważnie od 13 do 16 stopni. Nieco cieplej będzie na zachodzie, gdzie przeważnie można liczyć na wartości od 16 do 18 st. C.

Mapa anomalii temperatury powietrza nad Polską i częścią sąsiednich krajów, ukazująca wyraźną przewagę chłodnych odcieni niebieskiego i szarego świadczącą o obniżonych wartościach temperatury względem normy wieloletniej, z widocznym miejscowym ocieplen...
W środę będzie chłodno w całym kraju: maksymalnie kilkanaście stopni. Najcieplejszym rejonem będzie zachodnia PolskaWXChartsmateriał zewnętrzny

Zimno w środę będzie na terenach podgórskich oraz w rejonie Suwalszczyzny - tam synoptycy IMGW prognozują maksymalnie 10-12 stopni.

Dzięki temu, że wiatr będzie słaby i umiarkowany, temperatura odczuwalna nie będzie wiele niższa od tej wskazanej przez termometry.

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Chłodno praktycznie wszędzie. W Tatrach nowe zagrożenie

Pogoda w środę nie wszędzie będzie przyjemna: w większości regionów będzie pochmurnie i może przelotnie popadać, zwłaszcza na krańcach północno-wschodnich.

Lepsze warunki wystąpią na zachodzie - tam pojawi się więcej słońca i nie powinno padać.

Od poniedziałku wysoko w Tatrach pada śnieg i w środę będzie podobnie. Możliwe, że w ciągu dnia miejscami spadnie kilka centymetrów świeżego białego puchu. Od wtorku w Tatrach na wysokości powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, wydany po raz pierwszy w tym sezonie.

"Należy zwracać uwagę na depozyty śniegu, zwłaszcza na stromych trawiastych zboczach" - napisało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w komunikacie.

Śnieg może się tam utrzymać, ponieważ w nocy ze środy na czwartek na południowych krańcach będzie zimno: na terenach podgórskich Karpat temperatura spadnie do 1-3 stopni, nie można też wykluczyć lokalnych przymrozków.

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