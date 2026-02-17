Wilgotno, chłodno, śnieżnie i deszczowo. To nie będzie łatwy dzień

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Zima we wtorek pokaże pełnię swoich możliwości. Nie tylko będzie mroźnie, zwłaszcza na północnym wschodzie, lecz również śnieżnie w wielu miejscach. Na południu jednak sytuacja może się zmienić - lokalnie może tam również popadać deszcz lub mżawka. Na zmrożonej ziemi może zamarzać, więc na drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie.

Dwa pługopiaskarki odśnieżają zaśnieżoną ulicę obok zasypanego śniegiem samochodu, po lewej stronie widoczna kolorowa mapa pogody ilustrująca strefy zimna w Europie Środkowej.
W wielu miejscach kraju we wtorek przelotnie popada śnieg, a lokalnie na południu również śnieg z deszczem i sam deszcz. Miejscami może być śliskoArtur Szczepanski/REPORTER/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

"Mroźny poranek w całej Polsce! [...] Zachowajcie ostrożność - szczególnie na drogach i chodnikach może być ślisko" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w porannym komunikacie w serwisie X. Najzimniej było w Suwałkach: -13,7 st. C, zaś w najcieplejszym Tarnowie mróz był minimalny i wyniósł -0,8 st. C. W ciągu dnia będą miejsca z temperaturami powyżej zera.

Ta apka mówi, kiedy spadnie śnieg - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Mróz trzyma się mocno, ale nie wszędzie. Jeden rejon na plusie

Tak jak w poprzednich dniach najsilniejszy mróz utrzymuje się na północnym wschodzie - tam w pierwszych godzinach dnia było poniżej -11 stopni. "Różnica między najcieplejszym i najchłodniejszym miejscem w Polsce wyniosła dziś rano niemal 13 st. C" - podkreślają synoptycy IMGW.

W ciągu dnia w większości kraju będzie mroźnie. Na północnym wschodzie będzie od -9 do -6 stopni, za to w centrum w okolicach zera. Najwyższe temperatury zanotujemy na południu, gdzie miejscami będzie od 2 do 4 stopni na plusie.

Mapa anomalii temperatur powietrza w Europie Środkowej z wyraźnym ochłodzeniem na wschodzie i północy Polski, przechodzącym stopniowo w cieplejsze barwy na południowym zachodzie. Oznaczenia miast i granic państw.
Północny wschód wciąż będzie najzimniejszym rejonem Polski. Na południu z kolei w ciągu dnia może być kilka stopni ciepłaWXChartsmateriał zewnętrzny

Zima wraca do wielu części Polski, przynosząc nie tylko mrozy, lecz również opady śniegu - możliwe w praktycznie wszystkich województwach. Na południowym zachodzie, południu oraz w centrum może też popadać deszcz ze śniegiem, a lokalnie sam deszcz lub mżawka. Niewykluczone, że mogą one zamarzać, powodując niebezpieczne oblodzenie.

Mapa pogodowa Polski i części ościennych państw z zaznaczonymi strefami opadów oraz prognozowaną temperaturą i ciśnieniem, kolorowe oznaczenia przedstawiają intensywność opadów w różnych regionach.
Przelotne opady śniegu we wtorek możemy zanotować w wielu miejscach krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Miejscami, głównie na północy i Przedgórzu Sudeckim wiatr może być porywisty, a wysoko w górach osiągać w porywach do 65 km/h i powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Zobacz również:

Najbliższe dni będą mroźne, a w wielu miejscach popada śnieg. Po weekendzie jednak nastąpi mocna odwilż - prognozuje IMGW
Polska

Wiemy, jak długo potrwa obecny atak zimy. Zmiany będą głębokie

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Pogoda nieprzyjemna w całym kraju. Noc nie przyniesie ulgi

    "W całej Polsce wilgotna pogoda z przeważnie całkowitym zachmurzeniem i opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem (na południowym zachodzie) będzie niekorzystnie wpływać na funkcje życiowe organizmu" - podkreśla IMGW.

    Mapa Polski podzielona na województwa, oznaczona różowymi kolorami wskazującymi na bardzo niekorzystne warunki biometeorologiczne. Na dole znajduje się ostrzeżenie o znacznym obciążeniu zimnem.
    W całej Polsce pogoda we wtorek będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizmIMGWmateriał zewnętrzny

    Noc z wtorku na środę upłynie pod znakiem dalszych opadów śniegu, a na południowym zachodzie również miejscami deszczu ze śniegiem. Mróz się nasili i wyniesie od -12, -9 stopni na północnym wschodzie, około -4 do -2 w centrum, a na południowym zachodzie może być w okolicach zera.

    Możliwe, że na południu, południowym zachodzie oraz częściowo w centrum drogi i chodniki będą oblodzone.

    Zobacz również:

    Pogoda. Intensywne opady śniegu i mróz w Polsce. IMGW wydał alerty (zdj. ilustracyjne)
    Polska

    Intensywne opady śniegu i mróz w Polsce. IMGW wydał alerty I stopnia

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak

    -----

    Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydentaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze