"Mroźny poranek w całej Polsce! [...] Zachowajcie ostrożność - szczególnie na drogach i chodnikach może być ślisko" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w porannym komunikacie w serwisie X. Najzimniej było w Suwałkach: -13,7 st. C, zaś w najcieplejszym Tarnowie mróz był minimalny i wyniósł -0,8 st. C. W ciągu dnia będą miejsca z temperaturami powyżej zera.

Mróz trzyma się mocno, ale nie wszędzie. Jeden rejon na plusie

Tak jak w poprzednich dniach najsilniejszy mróz utrzymuje się na północnym wschodzie - tam w pierwszych godzinach dnia było poniżej -11 stopni. "Różnica między najcieplejszym i najchłodniejszym miejscem w Polsce wyniosła dziś rano niemal 13 st. C" - podkreślają synoptycy IMGW.

W ciągu dnia w większości kraju będzie mroźnie. Na północnym wschodzie będzie od -9 do -6 stopni, za to w centrum w okolicach zera. Najwyższe temperatury zanotujemy na południu, gdzie miejscami będzie od 2 do 4 stopni na plusie.

Północny wschód wciąż będzie najzimniejszym rejonem Polski. Na południu z kolei w ciągu dnia może być kilka stopni ciepła WXCharts materiał zewnętrzny

Zima wraca do wielu części Polski, przynosząc nie tylko mrozy, lecz również opady śniegu - możliwe w praktycznie wszystkich województwach. Na południowym zachodzie, południu oraz w centrum może też popadać deszcz ze śniegiem, a lokalnie sam deszcz lub mżawka. Niewykluczone, że mogą one zamarzać, powodując niebezpieczne oblodzenie.

Przelotne opady śniegu we wtorek możemy zanotować w wielu miejscach kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Miejscami, głównie na północy i Przedgórzu Sudeckim wiatr może być porywisty, a wysoko w górach osiągać w porywach do 65 km/h i powodować zawieje i zamiecie śnieżne. W pozostałych miejscach wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda nieprzyjemna w całym kraju. Noc nie przyniesie ulgi

"W całej Polsce wilgotna pogoda z przeważnie całkowitym zachmurzeniem i opadami śniegu lub deszczu ze śniegiem (na południowym zachodzie) będzie niekorzystnie wpływać na funkcje życiowe organizmu" - podkreśla IMGW.

W całej Polsce pogoda we wtorek będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm IMGW materiał zewnętrzny

Noc z wtorku na środę upłynie pod znakiem dalszych opadów śniegu, a na południowym zachodzie również miejscami deszczu ze śniegiem. Mróz się nasili i wyniesie od -12, -9 stopni na północnym wschodzie, około -4 do -2 w centrum, a na południowym zachodzie może być w okolicach zera.

Możliwe, że na południu, południowym zachodzie oraz częściowo w centrum drogi i chodniki będą oblodzone.

