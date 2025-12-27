W skrócie Większość Polaków popiera ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy.

Poparcie dla wolnej Wigilii jest wyższe wśród kobiet oraz mieszkańców dużych miast.

Nowe przepisy pozwalają spędzać Wigilię bez obowiązków zawodowych; zmiana dotyczy nawet 13 milionów osób.

W sondażu SW Research przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków: "Czy decyzja o tym, aby Wigilia była dniem ustawowo wolnym od pracy była słuszna?".

Z badania wynika, że 63,9 proc. respondentów uznało tę decyzję za słuszną. Kolejne 12,3 proc. badanych popiera wolną Wigilię, ale uważa, że powinna jej towarzyszyć likwidacja innego dnia wolnego od pracy.

Przeciwnego zdania jest 11,2 proc. ankietowanych, a 12,6 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Wolna Wigilia w Polsce. Co o tej decyzji myślą Polacy?

Jak zauważa "Rzeczpospolita", poparcie dla wolnej Wigilii jest szczególnie wysokie wśród kobiet oraz mieszkańców dużych miast.

"Nowe regulacje częściej popierają kobiety (71 proc.) niż mężczyźni (67 proc.). Odsetek zwolenników maleje wraz z wiekiem respondentów. Największe poparcie widać też wśród osób zarabiających od 3 do 5 tys. zł netto oraz wśród mieszkańców największych miast" - komentuje wyniki badania dla gazety Małgorzata Bodzon z SW Research.

Wigilii dniem wolnym od pracy. Polacy wyrazili swoje zdanie w sondażu

Zmiany w prawie weszły w życie po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Stało się to 24 grudnia 2024 roku.

Nowe przepisy ustanowiły Wigilię dniem wolnym od pracy, wydłużając świąteczną przerwę bożonarodzeniową do trzech dni. Jednocześnie liczba dni ustawowo wolnych od pracy w roku wzrosła do 14. Tegoroczna Wigilia była pierwszą, którą Polacy mogli spędzić bez obowiązku zawodowego.

Wolna Wigilia była jednym z postulatów wyborczych Nowej Lewicy. Promotorką zmian była minister pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jak podkreślała nowe przepisy to odpowiedź na społeczne oczekiwania i realne potrzeby pracowników.

- Wiemy, jak ciężko pracują Polki i Polacy i jak bardzo wyczekują na ten okres, w którym mogą odetchnąć, odpocząć i spędzić czas z bliskimi. Wolna od pracy Wigilia to postulat przywoływany od lat, ale nigdy wcześniej niewprowadzony. Do czasu - mówiła minister, zaznaczając, że z tej zmiany skorzysta nawet 13 milionów pracujących osób.

