W skrócie Konferencja Episkopatu Polski pracuje nad poradnikiem dla parafii na wypadek wojny, klęsk żywiołowych i innych kryzysów, a jesienią mają ruszyć szkolenia dla diecezjalnych delegatów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ochronę ludności oraz dziedzictwa narodowego.

Powstał Zespół Roboczy do spraw wypracowania zasad postępowania jednostek kościelnych w sytuacjach kryzysowych z udziałem przedstawicieli rządu, zakonnic, zakonników, Caritasu i KEP.

W parafiach powstają grupy obrony cywilnej, których celem jest edukacja społeczności oraz organizacja wsparcia w zakresie transportu, pomocy psychologicznej, opieki i doraźnej pomocy medycznej podczas kryzysów.

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W środę w Łomży zakończyło się 405. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Podczas konferencji prasowej po zakończeniu obrad rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak poinformował, że kilka miesięcy temu KEP powołała Zespół Roboczy do spraw Wypracowania Zasad Postępowania Jednostek Kościelnych na Wypadek Niespodziewanych Sytuacji Kryzysowych.

Zaznaczył, że zespół powstał z inicjatywy sekretarza generalnego KEP bp. Marka Marczaka jako odpowiedź na prośbę skierowaną do biskupów ze strony rządu o podjęcie współpracy w dziedzinie ochrony ludności i ewentualnej obrony kraju.

Przekazał, że uczestnikami grupy roboczej są przedstawiciele rządu, przedstawiciele konsult Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych i Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, przedstawiciele Caritasu Polska oraz delegaci Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Powstał zespół roboczy KEP ds. kryzysów. Uczestniczą w nim także przedstawiciele rządu

Ks. Mrówczyński zaznaczył, że przygotowywany jest poradnik dla administratorów jednostek kościelnych na wypadek sytuacji kryzysowych. Z inicjatywy Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Akademii Pożarniczej i Akademii Wojskowej jesienią tego roku zorganizowane zostaną profesjonalne szkolenia dla delegatów diecezjalnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochronę ludności i zabytków.

Dodał, że biskupi zostali poproszeni o oddelegowanie osób odpowiedzialnych na terenie diecezji za kwestie ochrony ludności oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

Jednocześnie duchowny zastrzegł, że Kościół nie zamierza wyręczać państwa w ochronie ludności.

- To jest obowiązek spoczywający na organach państwowych - w sensie centralnym, ale również i lokalnym. Kościół z racji na swoją strukturę, na logistykę, na ludzi, którzy są już w jakiś sposób doświadczeni w radzeniu sobie z sytuacjami nadzwyczajnymi, ma taki potencjał. Natomiast to jest element pomocowy w stosunku do organów państwowych, ponieważ to organy państwowe dbają (...) o ochronę ludności - zastrzegł.

Episkopat przygotowuje poradnik dla parafii. "Pojawiają się zapaleńcy"

Według ks. Mrówczyńskiego "w niektórych parafiach pojawiają się zapaleńcy, którzy na własną rękę próbują się organizować", natomiast nie są to inicjatywy KEP.

- Nasza praca polega na tym, że chcemy wydać to vademecum, które byłoby takimi wskazówkami działań, w miarę jednolitymi dla całego kraju. Oparłoby się to na działaniu diecezjalnym, czyli biskup będzie odpowiadał za tę sferę. Natomiast te oddolne inicjatywy (...) są dobre, bo one pokazują pewien potencjał, ale również zatroskanie ludności w tej materii, w materii obronności i bezpieczeństwa. Natomiast takie pojedyncze działania pokazują też element jakiegoś chaosu czy dezinformacji - ocenił.

W marcu 2026 roku wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński spotkali się w Warszawie z biskupami uczestniczącymi w 404. Zebraniu Plenarnym KEP. Tematem spotkania była współpraca rządu z Kościołem w kwestii niesienia pomocy ludności, która ucierpiała w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i innych zagrożeń.

W parafiach powstają grupy obrony cywilnej. Mają wspierać mieszkańców w kryzysach

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak przekazał wówczas, że Kościół - tak jak czynił to dotychczas - będzie wspierał ludność w sytuacjach kryzysowych, wykorzystując swoją bazę, zaplecze technologiczne oraz międzynarodowe kontakty w działaniach związanych z pomocą humanitarną.

W styczniu 2026 roku w katolickiej parafii pw. św. Jana Pawła II na stołecznym Bemowie powstała Parafialna Grupa Obrony Cywilnej. Proboszcz parafii ks. Sławomir Abramowski powiedział wówczas, że celem grupy jest m.in. edukacja, jak zachować się w przypadku alarmu, braku prądu, wody czy transportu.

Według założeń proboszcza w parafii miały powstać różne grupy zadaniowe np. zmotoryzowana z udziałem kierowców, którzy w sytuacjach awaryjnych będą mogli przewieźć osoby potrzebujące np. do szpitala; grupa wsparcia psychologicznego, grupa opiekuńczo-wychowawcza do pomocy w zaopiekowaniu się dziećmi i osobami niesamodzielnymi czy grupa pomocy medycznej, w skład której wejdą osoby mogące udzielić doraźnej pomocy medycznej w sytuacji ograniczonego dostępu do służby zdrowia.





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