W skrócie Boże Ciało 2025 ma być słoneczne, z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu i silniejszym wiatrem na północy.

Długi czerwcowy weekend zapowiada się spokojnie i pogodnie, ale nie wszędzie będzie sucho.

Upały mogą wrócić pod sam koniec długiego weekendu.

"Długi, czerwcowy weekend zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym dostajemy dużo zapytań, jaka będzie wtedy pogoda? Jeśli jesteście ciekawi prognoz na najbliższy oraz bożocielny weekend to zapraszamy do zapoznania się z prognozą dobowej temperatury maksymalnej na 10 dni dla Polski (ECMWF) - model" - napisali w czwartek synoptycy z IMGW. Przeważnie będzie wtedy spokojnie, choć nie wszędzie sucho.

Prognoza pogody na Boże Ciało 2025. Spokojnie i słonecznie

Tegoroczne święto zapowiada się przyjemnie w większości kraju. Chmur będzie niewiele, więc jest duża szansa na to, że pogoda nie zakłóci procesji, które tego dnia organizuje się w całej Polsce. Nieco gorzej może być miejscami na północy i na terenach podgórskich - tam lokalnie może się mocniej zachmurzyć i przelotnie popadać słaby deszcz.

Boże Ciało będzie dość ciepłym dniem, zwłaszcza na południu, gdzie termometry pokażą do 24 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na północy: od 15 do 18 stopni. Dodatkowo uczucie chłodu na Wybrzeżu może zwiększać silniejszy wiatr, osiągający w porywach do 70 km/h - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na długi czerwcowy weekend rysuje się przyjemnie

Ponieważ uroczystość wypada w czwartek, biorąc urlop w piątek można sobie zapewnić długi weekend. Pogoda w tym okresie nie powinna sprawić nam większych przykrych niespodzianek.

Według najnowszych prognoz IMGW piątek będzie bardzo podobny, z możliwymi słabymi opadami na północnym wschodzie. W większości Polski będzie jednak spokojnie i sucho. Znowu najcieplej będzie na południu i zachodzie: do około 24-25 st. C oraz do 17-19 stopni na północy.

Długi weekend zapowiada się na ciepły i spokojny okres. Możliwe, że w niedzielę do Polski wrócą upały IMGW materiał zewnętrzny

Sobota powinna być cieplejsza, z temperaturami powyżej 20 stopni w całym kraju. Najgorętszym miejscem znowu będzie południowo-zachodnia część kraju, gdzie miejscami może być powyżej 26 stopni. Na niebie przeważać będzie słońce, a lokalne mżawki powinny się ograniczyć do północno-wschodnich rejonów kraju.

Ostatni dzień długiego weekendu może się okazać zdecydowanie najgorętszy. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, w przyszłą niedzielę możemy doświadczyć upału w wielu miejscach: w centrum, na południu i zachodzie. Pogoda może się też pogorszyć, szczególnie na północnym zachodzie, gdzie można się spodziewać silnego deszczu, niewykluczone też będą lokalne burze.

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto nakazane, czyli obowiązkowe. Oznacza to, że w Boże Ciało trzeba iść do kościoła, jeśli jest się praktykującym katolikiem.

W kościołach odbywają się wówczas procesje uliczne, podczas których niesiony jest Najświętszy Sakrament. Procesje Bożego Ciała co roku odbywają się w parafiach w całej Polsce.

Święto Bożego Ciała co roku wypada w czwartek po święcie Trójcy Świętej, czyli 60 dni po Wielkanocy. W 2025 roku jest to 19 czerwca.

