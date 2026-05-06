W skrócie Burze i ulewy wystąpią niemal w całej Polsce, począwszy od środy, w czwartek groźne zjawiska pogodowe jeszcze się nasilą.

Środa i czwartek przyniosą intensywne opady, burze z silnym wiatrem i możliwym lokalnym gradem, potem aura się poprawi.

Na początku przyszłego tygodnia czeka nas kolejny zwrot w pogodzie: wrócą ulewy i burze, które zostaną z nami przez kilka dni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Po dłuższym okresie spokojnej i suchej aury wchodzimy w okres mniej stabilnej pogody. W środę w wielu miejscach doświadczymy deszczu i burz, jednak możliwe że jeszcze gorzej pod tym względem będzie kolejnego dnia - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Po pewnym czasie czeka nas kolejne załamanie.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Środa to początek zmian w pogodzie. Kolejne będą głębsze

Wiele wskazuje na to, że w środę najtrudniej będzie po południu i wieczorem, kiedy to burze z ulewnym deszczem, lokalnym gradobiciem i wiatrem dochodzącym w porywach do 70 km/h nadejdą z południowego zachodu.

Intensywne deszcze i burze z rejonu Dolnego Śląska będą się stopniowo przesuwać na północ i wschód. Wymagające warunki utrzymają się na tych terenach również w nocy, a czwartek nie przyniesie poprawy.

Kolejny dzień nie będzie przyjemny. W czwartek Polska znajdzie się w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, choć na północną i północno-zachodnią część kraju oddziaływać będzie wyż. Tam będzie więc spokojniej, ale znacznie chłodniej: do 9-12 stopni w porównaniu do 23-25 st. C na południowym wschodzie.

W czwartek na północy i północnym zachodzie będzie wyraźnie chłodniej niż w pozostałych częściach kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Praktycznie wszędzie zrobi się pochmurnie, choć na południowym wschodzie możliwe będą większe przejaśnienia. Przelotnie popada w wielu miejscach, a na południu oraz na południowym wschodzie pojawią się burze - głównie późnym popołudniem i wieczorem.

W czwartek burzowo i mokro zrobi się w wielu częściach kraju. Pogoda pogorszy się po południu i wieczorem WXCharts materiał zewnętrzny

Podczas tych burz spadnie do 15, a lokalnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, do tego miejscami może spaść drobny grad. Wraz z burzami nadciągnie silny wiatr, dochodzący do 65, a lokalnie około 70 km/h.

Pogoda zdąży się poprawić. Potem kolejne załamanie

Pod koniec tygodnia dalej będzie nieprzyjemnie, z dużą ilością chmur i przelotnym deszczem, choć nastąpi stopniowe uspokojenie. Możliwe, że od piątku burze ustąpią i nie powinny nas już niepokoić, przynajmniej do końca weekendu.

Będzie to również chłodniejszy okres, z temperaturami w ciągu dnia osiągającymi maksimum w okolicy 20-21 stopni. Cieplej zrobi się w niedzielę, kiedy na południu i południowym zachodzie termometry pokażą do 22-24 st. C. Jednocześnie jednak będziemy mieli do czynienia z kolejnym stopniowym pogorszeniem aury.

Koniec weekendu będzie deszczowy i pochmurny, choć jeszcze wtedy wciąż bez wyładowań atmosferyczny. Burze wrócą jednak w poniedziałek i mogą wówczas występować w wielu miejscach: początkowo we wschodniej połowie kraju, a potem również w centrum i na zachodzie.

W okolicach weekendu aura złagodnieje tylko po to, by od początku przyszłego tygodnia znowu się pogorszyć IMGW materiał zewnętrzny

Wtorek może oznaczać kolejne załamanie pogody. Zachmurzy się jeszcze bardziej, a we wszystkich regionach trzeba się będzie liczyć z przelotnymi opadami deszczu i możliwymi burzami, z podmuchami dochodzącymi do 65 km/h.

Kolejne załamanie pogody czeka nas na początku przyszłego tygodnia. Ulewy i burze we wtorek nie będą niczym wyjątkowym WXCharts materiał zewnętrzny

Gorszy okres w pogodzie rozciągnie się na kolejny dzień - deszcze, jak również możliwe lokalne burze, potrwają także w przyszłą środę. Opady nie powinny jednak być tak intensywne.

Możliwe, że w kolejnych dniach będzie spokojniej: od połowy przyszłego tygodnia lokalnie wciąż może być deszczowo, jednak w większości województw zrobi się sucho.

-----

Policja szuka Pawła Kozaneckiego. To adwokat od "trumny na kółkach" Polsat News