Wyż Arno wciąż utrzymuje się w okolicach Polski, a to zagwarantuje nam kolejny z serii bardzo spokojnych dni ze złotą jesienią. Jednocześnie trzeba też pamiętać o chłodnych nocach i porankach, a środa nie będzie wyjątkiem. Z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jasno wynika, że miejscami w pierwszych godzinach dnia było sporo poniżej 10 stopni.

Jak ciepło będzie w ciągu dnia? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia, otwiera się w nowym oknie

"Kolejny przyjemny, jesienny dzień" już się zaczął. Znamy prognozę

Najchłodniejszym miastem w środę rano był Terespol, gdzie o godz. 7:00 były 3,2 st. C. We wschodniej połowie kraju w wielu miejscach utrzymywały się wówczas jednocyfrowe temperatury. Najcieplej było wtedy w Jeleniej Górze - było jedyne miejsce, w którym zanotowano ponad 15 stopni (15,3 st. C). Wkrótce wszędzie zrobi się znacznie cieplej.

Oprócz chłodu rano na wschodzie i w dolinach karpackich lokalnie trzeba uważać na mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Kiedy zanikną, już nic nie powinno przeszkadzać w cieszeniu się spokojną pogodą.

"Zapowiada się kolejny przyjemny, jesienny dzień" - podkreślają synoptycy IMGW w prognozie pogody na środę. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie miejscami chmur nie będzie w ogóle.

Będzie słonecznie i wciąż dość ciepło, zwłaszcza w południowo-zachodniej Polsce. Tam eksperci prognozują do około 23 stopni Celsjusza, choć lokalnie może być nawet nieco więcej. W centrum można liczyć na około 20 stopni, a nieco mniej będzie na północnym wschodzie i na terenach podgórskich Karpat - tam maksymalnie będzie 17 st. C.

Po chłodnym poranku czeka nas słoneczny, ciepły dzień w całym kraju. Na południowym zachodzie może być do 23 stopni, ale lokalnie nawet więcej WXCharts materiał zewnętrzny

W większości Polski powieje słaby i umiarkowany wiatr, choć na Przedgórzu Sudeckim miejscami porywy mogą osiągać do 75 km/h.

Pogoda korzystna pod każdym względem. Noc znacznie chłodniejsza

Środa będzie kolejnym z serii bardzo przyjaznych dni z wymarzoną przez wielu jesienną pogodą, co znajdzie swoje odbicie również w naszym samopoczuciu.

Dzięki dużej ilości słońca w całej Polsce pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm przez cały dzień.

Wyż sprawi, że od rana do wieczora w całym kraju utrzymają się korzystne warunki IMGW materiał zewnętrzny

Po zmroku znowu czeka nas wyraźne ochłodzenie. Najzimniej będzie na Podhalu: 3 stopnie Celsjusza, zaś w w dolinach i kotlinach karpackich może być jeszcze chłodniej - lokalnie może być w okolicach zera. W pozostałych miejscach nocą będzie przeważnie od 9 do 13-14 stopni.

-----