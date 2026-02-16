Wiemy, jak długo potrwa obecny atak zimy. Zmiany będą głębokie

Mroźna zima rozgościła się w Polsce. Znowu zmagamy się z dwucyfrowym mrozem, a śnieg miejscami sypie coraz mocniej. Wiele wskazuje jednak na to, że ochłodzenie skończy się razem z tym tygodniem. Możliwe, że od weekendu będzie coraz cieplej, a pieszym w całej Polsce przydadzą się parasole.

Kobieta ubrana w zimowe ubrania ciągnie czarną walizkę przez śnieg, w tle widoczne kolorowe mapy Polski prezentujące prognozy pogodowe lub dane meteorologiczne.
Najbliższe dni będą mroźne, a w wielu miejscach popada śnieg. Po weekendzie jednak nastąpi mocna odwilż - prognozuje IMGWJakub Włodek/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

  • Na południowym zachodzie Polski wystąpiły intensywne opady śniegu, a mrozy objęły całą Polskę.
  • Na najbliższy weekend IMGW prognozuje ocieplenie, w przyszłym tygodniu temperatura stopniowo wzrośnie miejscami do 13-14 stopni.
  • W drugiej połowie lutego musimy się liczyć z roztopami i deszczem w praktycznie całym kraju. Może on powodować gołoledź.
Początek tygodnia przyniósł powrót prawdziwej zimy. W nocy z niedzieli na poniedziałek miejscami na północnym wschodzie było -20 stopni, to jednak tylko początek. Według prognoz kolejne noce przyniosą tam kilkunastostopniowe mrozy nocą i około -10 stopni za dnia. Taka aura utrzyma się się do weekendu, kiedy nadejdzie kolejne ocieplenie.

Zimno przez najbliższy tydzień. Sytuacja zmieni się w weekend

Pogoda stała się bardziej wymagająca nie tylko z powodu mrozów. Na południowym zachodzie Polski notujemy w poniedziałek spore opady śniegu. "Lokalnie do końca dnia możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 3-5 cm" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W tej części Polski "opady śniegu będą występować aż do godzin popołudniowych, w nocy od zachodu nasunie się kolejna strefa opadów" - ostrzegają synoptycy.

Kolorowa mapa Polski z naniesionymi anomaliami temperatury na tle granic geograficznych i nazw miast. Różne odcienie koloru niebieskiego, fioletowego i jasnego wskazują na odchylenia temperatur względem średnich wartości. Największe różnice widoczne są...
Zimno w Polsce będzie do weekendu. Wówczas stopniowo temperatury wzrosną praktycznie wszędzieWXChartsmateriał zewnętrzny

Przez najbliższe dni pogoda się nie poprawi: mrozy obejmą swym zasięgiem całą Polskę, a opady śniegu będą występować w wielu regionach - nie tylko w górach. Z czasem ich charakter zacznie się zmieniać, w miarę postępującej od zachodu odwilży.

    Po zimnym epizodzie widać większą odwilż. Kilkanaście stopni ciepła

    Powtarzający się pogodowy schemat z silnym, kilkunastostopniowym mrozem w nocy na północnym wschodzie oraz licznymi opadami śniegu, potrwa do soboty.

    Pierwsza połowa weekendu mroźna będzie tylko na północnym wschodzie, w dodatku nie powinno tam być mniej niż -2 stopnie w ciągu dnia. W większości Polski za dnia temperatury wyniosą od zera do około czterech stopni powyżej zera.

    Tablica prezentuje prognozy maksymalnych temperatur powietrza dla całej Polski na kolejne dni lutego 2026, z podziałem na dni tygodnia i wartości temperaturowe opisane w różnych miastach, pokazujące zmiany temperatur na przestrzeni dni.
    Najbliższy tydzień będzie mroźny w prawie całej Polsce. Potem do naszego kraju napłynie fala ciepłaIMGWmateriał zewnętrzny

    Pogoda się zepsuje: wrócą deszcze ze śniegiem i sam deszcz, który w wielu miejscach może zamarzać powodując gołoledź. Sam śnieg popada tylko miejscami na wschodzie.

    Fala ciepłego powietrza będzie dalej napływać z zachodu i w niedzielę wtargnie do całego kraju. Będzie od 1 do 5 stopni i tylko na wschodzie w okolicach zera. W dodatku cały czas będzie padać deszcz, na południu marznący. Deszcz ze śniegiem i śnieg może jeszcze popadać na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich.

    Mapa Europy Środkowej przedstawiająca anomalię temperatury z wyraźnie zaznaczonymi podwyższonymi wartościami na obszarze Polski oraz okolicznych krajów, kolorystyka przechodzi od pomarańczowych po czerwone odcienie, wskazując znaczące ocieplenie.
    Ciepłe powietrze zacznie napływać z zachodu i od początku przyszłego tygodnia swoim zasięgiem obejmie całą PolskęWXChartsmateriał zewnętrzny

    W przyszłym tygodniu coraz mocniej zaczniemy odczuwać bliskość wiosny. Niewykluczone, że w poniedziałek miejscami na południowym zachodzie termometry pokażą do około 13 stopni.

      Coraz większa odwilż. Przydadzą się parasole

      Jeszcze cieplej będzie w połowie przyszłego tygodnia. Możliwe, że na zachodzie i południu lokalnie temperatury podskoczą do około 14 st. C, a możliwe że miejscami będzie jeszcze nieco cieplej. To są wartości bardziej kojarzące się z wiosną niż zimą.

      Będą to nie tylko znacznie cieplejsze, ale też bardziej deszczowe dni. Wstępne prognozy IMGW wskazują, że w całej Polsce może przelotnie padać deszcz, a jedynie wysoko w górach może jeszcze być wymieszany ze śniegiem.

      Zestawienie map Polski prezentujących prognozowany rodzaj opadów atmosferycznych na poszczególne dni lutego 2026 roku. Mapy oznaczone są kolorowymi kropkami wskazującymi występowanie deszczu, śniegu oraz mieszanych opadów deszczu ze śniegiem w różnych ...
      Kolejny weekend w prognozach zapowiada się na wyraźnie cieplejszy i zdecydowanie deszczowy we wszystkich regonach krajuIMGWmateriał zewnętrzny

      Powinniśmy się przygotować na to, że w drugiej połowie lutego czeka nas niespokojna odwilż, a ryzyko roztopów może zdecydowanie się pogłębić.

      Warto pamiętać, że są to prognozy wciąż obarczone dość dużym ryzykiem błędu. Ponieważ najlepiej sprawdzają się obliczenia na okres nie dłuższy niż tydzień, sytuacja może się jeszcze zmienić.

