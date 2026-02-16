W skrócie Na południowym zachodzie Polski wystąpiły intensywne opady śniegu, a mrozy objęły całą Polskę.

Na najbliższy weekend IMGW prognozuje ocieplenie, w przyszłym tygodniu temperatura stopniowo wzrośnie miejscami do 13-14 stopni.

W drugiej połowie lutego musimy się liczyć z roztopami i deszczem w praktycznie całym kraju. Może on powodować gołoledź.

Początek tygodnia przyniósł powrót prawdziwej zimy. W nocy z niedzieli na poniedziałek miejscami na północnym wschodzie było -20 stopni, to jednak tylko początek. Według prognoz kolejne noce przyniosą tam kilkunastostopniowe mrozy nocą i około -10 stopni za dnia. Taka aura utrzyma się się do weekendu, kiedy nadejdzie kolejne ocieplenie.

Zimno przez najbliższy tydzień. Sytuacja zmieni się w weekend

Pogoda stała się bardziej wymagająca nie tylko z powodu mrozów. Na południowym zachodzie Polski notujemy w poniedziałek spore opady śniegu. "Lokalnie do końca dnia możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 3-5 cm" - czytamy w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W tej części Polski "opady śniegu będą występować aż do godzin popołudniowych, w nocy od zachodu nasunie się kolejna strefa opadów" - ostrzegają synoptycy.

Zimno w Polsce będzie do weekendu. Wówczas stopniowo temperatury wzrosną praktycznie wszędzie WXCharts materiał zewnętrzny

Przez najbliższe dni pogoda się nie poprawi: mrozy obejmą swym zasięgiem całą Polskę, a opady śniegu będą występować w wielu regionach - nie tylko w górach. Z czasem ich charakter zacznie się zmieniać, w miarę postępującej od zachodu odwilży.

Po zimnym epizodzie widać większą odwilż. Kilkanaście stopni ciepła

Powtarzający się pogodowy schemat z silnym, kilkunastostopniowym mrozem w nocy na północnym wschodzie oraz licznymi opadami śniegu, potrwa do soboty.

Pierwsza połowa weekendu mroźna będzie tylko na północnym wschodzie, w dodatku nie powinno tam być mniej niż -2 stopnie w ciągu dnia. W większości Polski za dnia temperatury wyniosą od zera do około czterech stopni powyżej zera.

Najbliższy tydzień będzie mroźny w prawie całej Polsce. Potem do naszego kraju napłynie fala ciepła IMGW materiał zewnętrzny

Pogoda się zepsuje: wrócą deszcze ze śniegiem i sam deszcz, który w wielu miejscach może zamarzać powodując gołoledź. Sam śnieg popada tylko miejscami na wschodzie.

Fala ciepłego powietrza będzie dalej napływać z zachodu i w niedzielę wtargnie do całego kraju. Będzie od 1 do 5 stopni i tylko na wschodzie w okolicach zera. W dodatku cały czas będzie padać deszcz, na południu marznący. Deszcz ze śniegiem i śnieg może jeszcze popadać na północy i wschodzie oraz na terenach podgórskich.

Ciepłe powietrze zacznie napływać z zachodu i od początku przyszłego tygodnia swoim zasięgiem obejmie całą Polskę WXCharts materiał zewnętrzny

W przyszłym tygodniu coraz mocniej zaczniemy odczuwać bliskość wiosny. Niewykluczone, że w poniedziałek miejscami na południowym zachodzie termometry pokażą do około 13 stopni.

Coraz większa odwilż. Przydadzą się parasole

Jeszcze cieplej będzie w połowie przyszłego tygodnia. Możliwe, że na zachodzie i południu lokalnie temperatury podskoczą do około 14 st. C, a możliwe że miejscami będzie jeszcze nieco cieplej. To są wartości bardziej kojarzące się z wiosną niż zimą.

Będą to nie tylko znacznie cieplejsze, ale też bardziej deszczowe dni. Wstępne prognozy IMGW wskazują, że w całej Polsce może przelotnie padać deszcz, a jedynie wysoko w górach może jeszcze być wymieszany ze śniegiem.

Kolejny weekend w prognozach zapowiada się na wyraźnie cieplejszy i zdecydowanie deszczowy we wszystkich regonach kraju IMGW materiał zewnętrzny

Powinniśmy się przygotować na to, że w drugiej połowie lutego czeka nas niespokojna odwilż, a ryzyko roztopów może zdecydowanie się pogłębić.

Warto pamiętać, że są to prognozy wciąż obarczone dość dużym ryzykiem błędu. Ponieważ najlepiej sprawdzają się obliczenia na okres nie dłuższy niż tydzień, sytuacja może się jeszcze zmienić.

