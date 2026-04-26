W skrócie Transmisja na żywo Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego dla Fundacji Cancer Fighters pobiła światowy rekord kwoty zebranej podczas charytatywnej transmisji na YouTube, trwając dziewięć dni i angażując celebrytów, artystów, sportowców oraz influencerów.

Raport Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura wskazał, że w internecie dominuje pozytywny odbiór zbiórki, a oczekiwania skupiają się na pełnej transparentności rozliczenia środków.

Fundacja Cancer Fighters przeznaczy zgromadzone środki na leczenie, rehabilitację, leki, transport, konsultacje, codzienne funkcjonowanie podopiecznych oraz wsparcie osób potrzebujących specjalistycznego sprzętu, prowadząc przy tym publiczny serwis informacyjny dotyczący wydatkowania środków.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W ostatnich minutach transmisję oglądało na żywo ponad 1,4 mln osób. Zbiórka pobiła rekord świata w największej kwocie zebranej podczas transmisji na żywo na cele charytatywne. Transmisja miała się pierwotnie zakończyć w niedzielę o godz. 16. Została jednak przedłużona najpierw do godz. 20, a następnie - do 21.37.

Zbiórka influencera Piotra "Łatwoganga" Garkowskiego dla Fundacji Cancer Fighters prowadzona była na platformie YouTube w formie long streamu - nieprzerwanej transmisji na żywo, trwającej dziewięć dni. Rozpoczęła się 17 kwietnia. Twórca internetowy zapraszał do udziału w niej celebrytów, artystów, sportowców i influencerów. Część z nich brała w niej udział online lub odwiedzała organizatora w kawalerce na warszawskiej Pradze.

Koniec zbiórki Łatwoganga. "Polski internet rozwalił system"

Osoby występujące w transmisji wykonywały różne działania na żywo, interesujące dla ich internetowej publiczności - Roksana Węgiel zaśpiewała z Andziaks, raper Kubańczyk wytatuował sobie obrazek, który został stworzony przez jedną z podopiecznych fundacji, a raper Tede zadzwonił do rapera Pei, aby zażegnać kilkunastoletni konflikt.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, nagłośniając w ten sposób temat chorób nowotworowych wśród dzieci. Po jej premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie - tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa dziewięć dni.

Z opublikowanego w niedzielę raportu Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura wynika, że w kontekście zbiórki w internecie dominuje narracja o "historycznym rekordzie" i "rozwaleniu systemu przez polski internet". 97 proc. komentarzy ma sentyment pozytywny, a 3 proc. krytyczny lub neutralny.

Według medioznawczyni z UW prof. Moniki Kaczmarek-Śliwińskiej "apolityczność całej akcji ma niesamowite znaczenie, bo przy dużej polaryzacji trudno byłoby wygenerować takie zainteresowanie, takie zasięgi i takie oddanie". Oceniła w rozmowie z PAP, że zbiórka Łatwoganga i Cancer Fighters może stać się "WOŚP-em" młodego pokolenia, "ale z zastrzeżeniem, że byłaby to inna formuła, niekoniecznie regularna, ale w formie streamingów, które wcześniej są poprzedzone reakcjami internautów, a później odwdzięczaniem się w postaci środków finansowych".

Według Res Futury najczęstszym oczekiwaniem wobec przedsięwzięcia jest pełna transparentność rozliczenia zbiórki.

Cancer Fighters. Czym zajmuje się fundacja?

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

W niedzielnym oświadczeniu na platformie X fundacja poinformowała, że pieniądze ze zbiórki przeznaczy na leczenie, rehabilitację, leki, transport do klinik, konsultacje specjalistyczne i codzienne funkcjonowanie w czasie choroby swoich podopiecznych, a także na wsparcie osób, które w wyniku choroby nowotworowej potrzebują protez, specjalistycznego sprzętu lub rozwiązań pozwalających wracać do możliwie normalnego życia.

"Równolegle prowadzimy rozmowy z klinikami w całej Polsce. Jesteśmy już w kontakcie z kilkoma ośrodkami i wspólnie analizujemy, jakie potrzeby są najpilniejsze i gdzie nasze wsparcie może przynieść największy efekt. Może to oznaczać zakup sprzętu, doposażenie oddziałów, poprawę warunków leczenia, wsparcie konkretnych programów medycznych lub większe projekty infrastrukturalne" - napisano. Podkreślono, że wszystkie działania będą prowadzone w sposób jawny i uporządkowany.

Fundacja zapowiedziała utworzenie serwisu internetowego, który będzie pełnił funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków z akcji, ponieważ jak wskazano przy takiej skali środków transparentność musi być podstawą całego procesu.

"Wyborcy mają dość gry o tron". Spór PiS - Konfederacja w "Śniadaniu Rymanowskiego" Polsat News Polsat News