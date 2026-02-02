Wiemy, gdzie poczujemy największy mróz. To nie będą Suwałki

Mróz nie chce wypuścić Polski ze swojego uścisku. Wygląda na to, że apogeum mrozów dopiero nadejdzie. Wtorkowy poranek może być jeszcze zimniejszy od poniedziałku. Temperatury odczuwalne na poziomie -30 stopni najmocniej dotkną tym razem przede wszystkim Lubelszczyznę oraz część Mazowsza i Podlasia. W drugiej połowie tygodnia rysuje się jednak wyraźne ocieplenie.

Plaża nad morzem z trzema osobami spacerującymi w kierunku wody, powyżej widoczne są trzy mapy Polski prezentujące prognozy temperatur w różnych regionach kraju z przewagą fioletowych i niebieskich odcieni.
Mroźnie jest w całej Polsce: od gór po Wybrzeże. W najbliższym czasie najniższe temperatury odczuwalne spodziewane się jednak na wschodzie krajuTomasz Oszczepalski/East News/IMGWmateriał zewnętrzny

  • Masa arktycznego powietrza napływa do Polski, a temperatura przy gruncie w Suwałkach spadła do -35 stopni Celsjusza.
  • Najniższa odczuwalna temperatura we wtorek ma wystąpić we wschodniej Polsce, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, południowym Podlasiu i południowo-wschodnim Mazowszu, gdzie możemy się czuć jak przy -30 stopniach.
  • Najsilniejsze mrozy utrzymają się do połowy tygodnia, po czym prognozowane jest ocieplenie, szczególnie na południu kraju.
Masa arktycznego powietrza z północy zalewa nasz kraj, przynosząc potężne mrozy. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Suwałkach przy gruncie było -35 stopni Celsjusza. To były najniższe wartości notowane w tym sezonie. To jednak nie wszystko. Wkrótce będzie jeszcze zimniej - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niewykluczone, że najniższe temperatury odczuwalne wcale nie będą na Suwalszczyźnie.

Kilkadziesiąt stopni na minusie. Najgorsze dopiero przed nami

Chociaż w praktycznie całej Polsce panuje dojmujący mróz, sytuacja może stać się pod tym względem jeszcze gorsza. Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy IMGW, to najbliższa noc - z poniedziałku na wtorek - będzie jeszcze zimniejsza.

Na północnym wschodzie oraz miejscami na Lubelszczyźnie i Mazowszu synoptycy prognozują wtedy mrozy na poziomie -27, -24 stopni Celsjusza, zaś w centrum około -20 stopni. Taka może być temperatura powietrza, jednak tuż przy gruncie zapewne będzie znacznie zimniej, miejscami poniżej -30.

Takie "suche" wartości nie oddadzą jednak uczucia zimna, jakie będzie towarzyszyć wielu z nas.

W poniedziałek temperatura odczuwalna jest wyjątkowo niska i na północy kraju jeszcze przed południem była niewiele niższa od -30 stopni. W ciągu kolejnej doby będzie jednak zapewne znacznie niższa.

    Poczujemy mrozy, jakich wcześniej nie było

    Eksperci z IMGW oprócz "zwykłych" prognoz temperatury udostępnili również możliwe wartości temperatury odczuwalnej w najbliższym czasie.

    Okazuje się, że we wtorek rano uczucie przejmującego mrozu może być dla wielu z nas jeszcze silniejsze niż w poniedziałek.

    Kolorowa mapa Polski i okolicznych krajów ilustrująca anomalię temperatur na tle średnich wieloletnich, z obszarami w odcieniach fioletu i różu oznaczającymi znaczne ochłodzenie, a żółto-białymi wskazującymi na wyższą temperaturę od normy.
    Możliwe, że wtorkowy poranek będzie najchłodniejszym okresem w tym sezonieWXChartsmateriał zewnętrzny

    O ile w poniedziałkowy poranek najniższa temperatura odczuwalna panowała na północnym wschodzie, to we wtorek najmniej przyjemnym rejonem będzie wschodnia Polska, głównie w rejonie Lubelszczyzny, południowego Podlasia i południowo-wschodniego Mazowsza.

    Możliwe, że odczuwalna temperatura wyniesie tam miejscami poniżej -30 stopni - ocenia IMGW.

    Porównanie prognoz temperatur w Polsce na poniedziałek, wtorek i środę, pokazane na trzech mapach z wyraźnym podziałem odcieni niebieskich i fioletowych wskazujących bardzo niskie temperatury sięgające nawet poniżej -20 stopni w wybranych regionach.
    Prognoza temperatura odczuwalnej na najbliższe dni. We wtorek rano najbardziej odczuwalne mrozy opanują wschodnią PolskęIMGWmateriał zewnętrzny

    Siarczyste mrozy prędko nie ustąpią i w dalszym ciągu utrzymają się przede wszystkim na północno-wschodniej Polsce. W środę rano ponownie najniższej temperatury odczuwalnej - na poziomie około -28 stopni - synoptycy spodziewają się na Suwalszczyźnie.

    Temperatura odczuwalna to taka, która jest bardziej subiektywna, ponieważ poszczególne osoby mogą ją postrzegać inaczej. Można ją jednak obliczyć, bazując na wielu czynnikach, takich jak prędkość wiatru czy temperatura i wilgotność powietrza.

      Widać kres arktycznego epizodu. Ocieplenie nadejdzie od południa

      Siarczyste mrozy utrzymają się do połowy przyszłego tygodnia, jednak z czasem złagodnieją. W drugiej połowie tygodnia czeka nas odwilż, która najmocniej będzie odczuwalna na południu Polski.

      Kolorowa mapa Polski i okolicznych krajów z zaznaczonymi anomaliami temperatury przy powierzchni gruntu na tle administracyjnym, południowa część kraju w odcieniach czerwieni i żółci oznacza wyższe od normy temperatury, północna część w niebieskich bar...
      W drugiej połowie tygodnia od południa napłynie do Polski ocieplenie. Mrozy utrzymają się w północnej części krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

      Mroźnie wciąż będzie na północy kraju: w czwartek za dnia bezie wówczas około -6 stopni, jednak w centrum koło zera, a na południowym wschodzie nawet 7 stopni ciepła.

      Możliwe, że do weekendu w całej Polsce temperatury będą już dodatnie lub w okolicach zera. Potem jednak czeka nas kolejne mocniejsze ochłodzenie.

