Pierwsze dokładniejsze dane pozwalające przekonać się, co czeka nas na Wszystkich Świętych, przynoszą najnowsze prognozy długoterminowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie są to dane podnoszące na duchu.

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Pogoda na Wszystkich Świętych. Pierwsze prognozy

Październik powoli się kończy, a to oznacza, że coraz więcej osób szuka konkretnych prognoz obejmujących swoim zasięgiem początek listopada. W piątek pojawiły się pierwsze bardziej szczegółowe prognozy obejmujące 1 listopada.

Do tej pory było wiadomo, że przełom października i listopada pokryje się z wyraźniejszą zmianą warunków panujących w Polsce. W tym okresie zacznie się mocniej ochładzać, co wyraźnie widać w prognozie IMGW na pięć tygodni:

Pogoda długoterminowa na przełom października i listopada przynosi wyraźne ochłodzenie. Teraz wiemy, czy obejmie ono 1 listopada IMGW materiał zewnętrzny

W tym zestawieniu dzień Wszystkich Świętych można jeszcze było zaliczyć do cieplejszego okresu. Najnowsze wyliczenia wskazują jednak, że możemy już wyraźniej odczuć napływ chłodniejszych mas powietrza.

Pogoda. Powieje chłodem na Wszystkich Świętych

Więcej chłodnego powietrza zacznie stopniowo napływać ze wschodu w drugiej połowie przyszłego tygodnia, czyli wcześniej niż wskazywały wcześniejsze prognozy. To oznacza, że zmiana obejmie między innymi dzień Wszystkich Świętych.

Podczas odwiedzania cmentarza warto ciepło się ubrać, ponieważ w zdecydowanej większości kraju temperatury wtedy mogą być jednocyfrowe i dochodzić do maksymalnie 8-9 stopni.

Pogoda na Wszystkich Świętych może być chłodna, zwłaszcza w centrum i na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Tylko na północnym zachodzie można będzie liczyć na 10-11 stopni "na plusie".

Napływ chłodniejszych mas powietrza najpewniej zacznie się jeszcze przed końcem października IMGW materiał zewnętrzny

Zmiana zapewne nie ograniczy się tylko to niższych temperatur. Musimy liczyć się z tym, że 1 listopada nie tylko będzie pochmurny, ale też mokry.

Wszystkich Świętych 2026 pod parasolem. Może nawet sypnąć śnieg

Ostatni tydzień października może okazać się deszczowy w znacznej części kraju. Choć możliwe, że fronty atmosferyczne z czasem osłabną, to w okolicach 1 listopada raczej nie zanikną zupełnie.

Nowa prognoza długoterminowa obejmująca dzień Wszystkich Świętych wskazuje, że nie będzie sucho. Deszcz może padać na południu, zwłaszcza w rejonie Małopolski i południowego Śląska.

Ostatni tydzień października może być deszczowy i nieprzyjemny i nie można wykluczyć, że pogoda nie zdąży się poprawić przed 1 listopada IMGW materiał zewnętrzny

W centrum i na północy powinno być spokojniej, choć tam również nie można wykluczyć przelotnych, słabych opadów. Wysoko w Tatrach może natomiast spaść śnieg. Lokalnie ,na terenach podgórskich Karpat, możliwy deszcz ze śniegiem.

Na Wszystkich Świętych w wielu miejscach może przelotnie popadać. Lokalnie na południowych krańcach może nawet śnieżyć WXCharts materiał zewnętrzny

Gdyby obecne wyliczenia ostatecznie się potwierdziły, to aura na Wszystkich Świętych może okazać się wymagająca. Wciąż jednak należy do niej podchodzić z dystansem.

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