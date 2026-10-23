Wiemy coraz więcej o pogodzie na Wszystkich Świętych. Powieje chłodem

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Nie tylko znicze i zapałki, ale też ciepła kurtka i parasol - to wszystko może się przydać podczas odwiedzania cmentarza na Wszystkich Świętych. Okazuje się, że 1 listopada może być wymagającym, chłodnym i mokrym dniem. Nie można wtedy nawet wykluczyć opadów śniegu.

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Dzień Wszystkich Świętych 2026 roku może przynieść niskie temperatury i lokalne opady deszczu. W górach sypnie śniegiem
Pogoda na Wszystkich Świętych. 1 listopada może być chłodnym i deszczowym dniemFot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.plAgencja Wyborcza

Pierwsze dokładniejsze dane pozwalające przekonać się, co czeka nas na Wszystkich Świętych, przynoszą najnowsze prognozy długoterminowe Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie są to dane podnoszące na duchu.

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Pogoda na Wszystkich Świętych. Pierwsze prognozy

Październik powoli się kończy, a to oznacza, że coraz więcej osób szuka konkretnych prognoz obejmujących swoim zasięgiem początek listopada. W piątek pojawiły się pierwsze bardziej szczegółowe prognozy obejmujące 1 listopada.

Do tej pory było wiadomo, że przełom października i listopada pokryje się z wyraźniejszą zmianą warunków panujących w Polsce. W tym okresie zacznie się mocniej ochładzać, co wyraźnie widać w prognozie IMGW na pięć tygodni:

Mapa Polski z pięcioma panelami przedstawiającymi tygodniowe anomalie średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020, z kolorami wskazującymi odchylenia temperatury od normy: pierwsze i ostatnie tygodnie wykazują dodatnie anomalie na zachodzie k...
Pogoda długoterminowa na przełom października i listopada przynosi wyraźne ochłodzenie. Teraz wiemy, czy obejmie ono 1 listopadaIMGWmateriał zewnętrzny

W tym zestawieniu dzień Wszystkich Świętych można jeszcze było zaliczyć do cieplejszego okresu. Najnowsze wyliczenia wskazują jednak, że możemy już wyraźniej odczuć napływ chłodniejszych mas powietrza.

Pogoda. Powieje chłodem na Wszystkich Świętych

Więcej chłodnego powietrza zacznie stopniowo napływać ze wschodu w drugiej połowie przyszłego tygodnia, czyli wcześniej niż wskazywały wcześniejsze prognozy. To oznacza, że zmiana obejmie między innymi dzień Wszystkich Świętych.

Podczas odwiedzania cmentarza warto ciepło się ubrać, ponieważ w zdecydowanej większości kraju temperatury wtedy mogą być jednocyfrowe i dochodzić do maksymalnie 8-9 stopni.

Mapa Polski z zaznaczeniem anomalii temperatury, dominujące odcienie niebieskiego i granatowego wskazują na znaczne ochłodzenie szczególnie w południowej części kraju, natomiast północno-zachodnia część wyróżnia się cieplejszymi odcieniami żółci.
Pogoda na Wszystkich Świętych może być chłodna, zwłaszcza w centrum i na południuWXChartsmateriał zewnętrzny

Tylko na północnym zachodzie można będzie liczyć na 10-11 stopni "na plusie".

Prognoza maksymalnej temperatury powietrza w Polsce na okres od 23 października do 1 listopada, przedstawiająca wartości od 7°C do 15°C, z wyraźnym ochłodzeniem w ostatnich dniach października i na początku listopada, co ilustrują mapy z kolorowymi ozn...
Napływ chłodniejszych mas powietrza najpewniej zacznie się jeszcze przed końcem październikaIMGWmateriał zewnętrzny

Zmiana zapewne nie ograniczy się tylko to niższych temperatur. Musimy liczyć się z tym, że 1 listopada nie tylko będzie pochmurny, ale też mokry.

Wszystkich Świętych 2026 pod parasolem. Może nawet sypnąć śnieg

Ostatni tydzień października może okazać się deszczowy w znacznej części kraju. Choć możliwe, że fronty atmosferyczne z czasem osłabną, to w okolicach 1 listopada raczej nie zanikną zupełnie.

Nowa prognoza długoterminowa obejmująca dzień Wszystkich Świętych wskazuje, że nie będzie sucho. Deszcz może padać na południu, zwłaszcza w rejonie Małopolski i południowego Śląska.

Prognozy opadów atmosferycznych dla Polski na okres od 23 października do 1 listopada, najbardziej intensywne opady widoczne w centralnej i północnej części kraju w niedzielę 25 października, pozostałe dni charakteryzują się przeważnie niskimi wartości...
Ostatni tydzień października może być deszczowy i nieprzyjemny i nie można wykluczyć, że pogoda nie zdąży się poprawić przed 1 listopadaIMGWmateriał zewnętrzny

W centrum i na północy powinno być spokojniej, choć tam również nie można wykluczyć przelotnych, słabych opadów. Wysoko w Tatrach może natomiast spaść śnieg. Lokalnie ,na terenach podgórskich Karpat, możliwy deszcz ze śniegiem.

Mapa pogody Europy Środkowej z zaznaczonymi obszarami opadów, wyżem atmosferycznym H 1025 nad zachodnią częścią oraz wyżem H 1022 nad częścią północno-wschodnią Polski, kolorowa skala opadów i izobary ciśnienia atmosferycznego.
Na Wszystkich Świętych w wielu miejscach może przelotnie popadać. Lokalnie na południowych krańcach może nawet śnieżyćWXChartsmateriał zewnętrzny

Gdyby obecne wyliczenia ostatecznie się potwierdziły, to aura na Wszystkich Świętych może okazać się wymagająca. Wciąż jednak należy do niej podchodzić z dystansem.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

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