Jako pierwszy informację o akcji SKW w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej podał portal Onet.

Potwierdził ją dziennikarz Polsat News Michał Stela. "Według moich informacji rano doszło do akcji Służby Kontrwywiadu Wojskowego i zatrzymania szpiega działającego na rzecz innego państwa. Jest to wieloletni pracownik MON" - czytamy.

"Byłbym ostrożny w ferowaniu na rzecz jakiego państwa pracował. Według moich informacji czynności z zatrzymanym trwają" - napisał na platformie X.

Jak podkreślił Stela, zatrzymanie potencjalnego agenta pokazuje "dobrą pracę służb".

Onet relacjonował, że do zatrzymania doszło we wtorek po godz. 8. Mężczyzna przyszedł do pracy, był zaskoczony pojawieniem się agentów SKW.

Więcej informacji wkrótce.

Wipler o KSeF: Firmom amerykańskim daliśmy możliwość pełnej inwigilacji danych wszystkich polskich przedsiębiorców Polsat News Polsat News