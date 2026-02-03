Wieloletni pracownik MON zatrzymany. Miał szpiegować dla obcego państwa
Wieloletni pracownik MON szpiegował na rzecz obcego państwa. Mężczyzna został zatrzymany, trwają z nim czynności w prokuraturze - potwierdził Polsat News. We wtorek do siedziby resortu obrony weszli agenci Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Jako pierwszy informację o akcji SKW w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej podał portal Onet.
Potwierdził ją dziennikarz Polsat News Michał Stela. "Według moich informacji rano doszło do akcji Służby Kontrwywiadu Wojskowego i zatrzymania szpiega działającego na rzecz innego państwa. Jest to wieloletni pracownik MON" - czytamy.
"Byłbym ostrożny w ferowaniu na rzecz jakiego państwa pracował. Według moich informacji czynności z zatrzymanym trwają" - napisał na platformie X.
Jak podkreślił Stela, zatrzymanie potencjalnego agenta pokazuje "dobrą pracę służb".
Onet relacjonował, że do zatrzymania doszło we wtorek po godz. 8. Mężczyzna przyszedł do pracy, był zaskoczony pojawieniem się agentów SKW.
Więcej informacji wkrótce.