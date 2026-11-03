Wielodniowa anomalia w tym miesiącu. Nie ominie 11 listopada

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Listopadowa jesień nie zmieści się w normie. Mniej więcej w połowie miesiąca zakończy się panujące obecnie ochłodzenie i odczujemy wyraźne ocieplenie. Zmiany miejscami odczujemy 11 listopada: temperatury wzrosną i miejscami przekroczą 15 stopni Celsjusza. W wielu miejscach będą wyższe od średniej wieloletniej w dużej części kraju. Dodatnia anomalia może się utrzymać nawet w pierwszej części grudnia.

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Pogoda w listopadzie szykuje wiele zmian. Od pewnego momentu zaczną to pokazywać termometry w wielu miejscach kraju
Pogoda długoterminowa na listopad przynosi temperatury wyższe niż zwykle o tej porze roku. Tak będzie w drugiej połowie listopadaOmar Marques / ANADOLU / Anadolu via AFP/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 11 listopada w całym kraju spodziewane jest duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu, przy czym na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 15 stopni.
  • Druga połowa listopada ma przynieść w Polsce anomalie pogodowe, z temperaturami wyższymi od średniej wieloletniej dla okresu 1991-2020.
  • Wyższe niż zazwyczaj temperatury mogą się utrzymać do pierwszej części grudnia - wynika z prognozy długoterminowej IMGW.
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Pierwsze dni listopada były chłodne i w wielu miejscach deszczowe i w najbliższym czasie to się nie zmieni. Druga połowa tygodnia nie będzie już tak pochmurna jak pierwsza, ale słabe, przelotne opady wciąż mogą występować - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dalsza część miesiąca przyniesie jednak kolejne zmiany - na niektóre warto poczekać.

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Pogoda długoterminowa na 11 listopada. Nadchodzi fala ciepła

Uspokojenie w pogodzie nie potrwa zbyt długo. Po weekendzie nadejdą kolejne fronty atmosferyczne, przynosząc deszcz - początkowo w zachodniej, a potem już w całej Polsce.

Tak może być między innymi podczas Święta Niepodległości. 11 listopada pochmurnie i deszczowo może być w praktycznie całym kraju, a szczególnie w zachodniej i północnej Polsce. Słabe, przelotne opady deszczu i mżawki mogą też pojawić się w reszcie kraju.

Mapa Polski prezentująca prognozowane sumy opadów atmosferycznych na wybranych dniach listopada, z oznaczeniem ilości opadów w milimetrach w określonych regionach kraju, z najwyższymi wartościami występującymi 10 i 11 listopada głównie w zachodniej ora...
Po kilku spokojniejszych dniach na początku przyszłego tygodnia nadciągną kolejne fronty atmosferyczne niosące opady deszczuIMGWmateriał zewnętrzny

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, choć pochmurna i deszczowa, może jednocześnie zaskoczyć wyższymi niż wcześniej temperaturami.

11 listopada na południowym zachodzie i na zachodzie można się spodziewać do 13-14, a miejscami do 15 stopni Celsjusza. We wschodniej części kraju wciąż będzie chłodno, a na północnym wschodzie zanotujemy maksymalnie 6-7 stopni.

Mapa Polski z prognozami maksymalnej temperatury powietrza na kolejne dni listopada, gdzie wartości temperatur przedstawiono na tle konturowej mapy kraju w postaci liczb wewnątrz okręgów, wskazujących przewidywane stopnie Celsjusza w wybranych regionac...
Pogoda na 11 listopada, choć dość pochmurna i deszczowa, miejscami będzie ciepła: do około 15 st. C w zachodniej i południowo-zachodniej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

Może się okazać, że Święto Niepodległości będzie początkiem dłuższej, cieplejszej serii pogodowej.

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Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Pogodowe anomalie w listopadzie. Możliwe ponad 15 stopni

Dzień po rocznicy odzyskania niepodległości cieplej może być już nie tylko w zachodniej, ale wręcz w całej Polsce. Możliwe, że 12 listopada wszędzie zanotujemy dwucyfrowe wartości, a miejscami na południu może być nawet do 16-17 stopni.

Trudno jednak będzie mówić o złotej jesieni, ponieważ wciąż mogą wtedy padać przelotne deszcze, zwłaszcza na zachodzie i południu. Na wschodzie jednak aura powinna być znacznie bardziej przyjazna.

Mapa Polski z naniesioną anomalią temperatury przy powierzchni ziemi, wyraźnie widoczne cieplejsze od normy obszary w północnej i centralnej części kraju oraz chłodniejsze strefy na południu.
Druga połowa listopada może być cieplejsza niż zwykle, przynajmniej w dużej części krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

Kolejne listopadowe tygodnie zapowiadają się na cieplejsze niż zazwyczaj. Od połowy miesiąca średnie temperatury mogą przekraczać normę wieloletnią najpierw na północnym zachodzie, a z czasem w większości kraju.

Wiele wskazuje na to, że do końca listopada średnie temperatury będą wyższe od tych z lat 1991-2020 i taka sytuacja może się w zachodniej części kraju utrzymać nawet do początku grudnia.

Mapa Polski z zaznaczonymi prognozami średniej temperatury na kolejne tygodnie listopada i grudnia, gdzie szare kropki oznaczają temperaturę w normie, niebieskie poniżej normy, a czerwone powyżej normy; widoczna wyraźna przewaga temperatur powyżej norm...
Przez większość listopada i na początku grudnia temperatury w wielu miejscach mogą być wyższe niż zwykle o tej porze rokuIMGWmateriał zewnętrzny

Przez cały ten czas pogoda może przypominać tę panującą w Święto Niepodległości, czyli wysokie jak na tę porę roku temperatury, ale jednocześnie ciemne, jesienne chmury i przelotne opady deszczu w wielu miejscach. W górach i na terenach podgórskich mogą się też powtarzać opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Tego typu prognozy nie mogą jeszcze być na tyle dokładne, by szczegółowo określić, jak będą wyglądały poszczególne dni. Pogoda długoterminowa jest obciążona dużym ryzykiem błędu. Warto pamiętać, że najlepiej sprawdzają się wyliczenia obejmujące okres nie dłuższy niż tydzień.

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