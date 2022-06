Wielkopolska: Tragedia na jeziorze Dominickim. Nie żyje 15-latek

Oprac.: Aleksander Żuławnik Polska

Płetwonurkowie odnaleźli ciało 15-latka, który zaginął w jeziorze Dominickim w Boszkowie koło Leszna (woj. wielkopolskie). Chłopak miał wskoczyć do wody z roweru wodnego. Nie wypłynął na powierzchnię. To niejedyna tragedia nad wodą, do której doszło w niedzielę.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Molecki / East News