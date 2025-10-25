W skrócie Zdaniem eksperta zmiana nazwy Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską nie jest przełomem, ale porządkuje sytuację polityczną ugrupowania.

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński podczas konwencji partyjnych prezentowali strategie skierowane do swoich kluczowych elektoratów.

Wielkie konwencje partyjne na dwa lata przed wyborami służą głównie efektowi medialnemu i konsolidacji poparcia wewnątrz ugrupowań.

- Od dziś nazywamy się Koalicja Obywatelska, nic nie musimy zmieniać - oznajmił Donald Tusk podczas wystąpienia na konwencji krajowej w Warszawie. - Dzisiaj łączymy nasze szeregi, łączymy nasze siły, bo wiemy, że podobnie jak w październiku 2023 nic nie jest rozstrzygnięte - przekonywał.

Premier w swoim przemówieniu mówił o "prawdzie zagłuszanej przez negatywne emocje, krzyki i wrzaski".

Zmiana nazwy. Jaki cel miał Donald Tusk?

- Sprzeciwiajmy się złu - właśnie po to tutaj jesteśmy. Nie pozwólmy, aby Polskę znowu ogarnęła fala pogardy i nienawiści - apelował lider PO.

- Ludzie zjednoczeni są nie do pokonania. Nie chodzi o romantyczny idealizm, kochamy słowa naszego papieża: "zło dobrem zwyciężaj" - ale polityka to praktyka codziennej walki (…). W polityce dla słabych nie ma litości, a ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni (...). Jeśli Polacy są zjednoczeni to stać ich na rzeczy wielkie - mówił.

Zapytaliśmy prof. Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, jak ocenia przemówienie Donalda Tuska i czy zmiana nazwy przysłuży się politycznie partii rządzącej?

- Jeśli chodzi o zmianę nazwy, to wielkiego przełomu z tego nie będzie. Ta zmiana to logiczna konsekwencja tego, co i tak funkcjonowało, bo te trzy partie były w jednym klubie i coraz mocniej się ze sobą sklejały. Nie ma tu nic zaskakującego - przyznaje. - Nie ma tu nowej jakości, ale raczej zmiana kosmetyczna, co oczywiście ma swoje plusy, bo porządkuje sytuację. I tak przecież nazwy PO i KO były stosowane wymiennie - dodaje.

Czy można mówić o nowym otwarciu? - Nie jest to wielkie nowe polityczne otwarcie, ale być może będzie to jakiś impuls dla działaczy, że partia idzie do przodu, że jest jakaś aktywność - zastanawia się ekspert.

Konwencje KO i PiS, dwa przemówienia liderów. Do kogo mówili Tusk i Kaczyński?

Prof. Biskup przyznaje, że konfrontacyjny i polaryzacyjny ton Donalda Tuska zupełnie go nie zaskoczył. Szef rządu mówił m.in., że "życie i polityka to są proste wybory". - Tak naprawdę z reguły mamy do czynienia z wyborami czarno-białymi i nie ma co komplikować tych oczywistych i takich najprostszych wyborów - stwierdził premier.

Prof. Biskup: - Premier skupił się na konsolidacji własnego obozu, przypominając te emocje, które dały mu możliwość przejęcia władzy w 2023 roku. Stąd te sformułowania o walce dobra ze złem. Premier wie, że część jego elektoratu jest rozczarowana działaniami rządu, więc próbuje tłumaczyć, że to nie jest tak istotne, bo najważniejsza jest walka ze złem, czyli w jego rozumieniu z PiS - wyjaśnia strategię premiera.

Nieco inaczej skrojone, zdaniem naszego rozmówcy, było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który otwierając konwencję programową PiS w Katowicach mówił w piątek, że "Niemcy chcą nam zabrać państwo, Francuzi razem z nimi".

Prezes PiS przestrzegał też, że wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako "wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium". Dodał, że "biurokracja europejska pali się aż do tego".

Zdaniem prof. Biskupa o ile Tusk odnosił się w swoim wystąpieniu głównie do PiS i Kaczyńskiego, o tyle przemówienie Kaczyńskiego bardziej odnosiło się do konkurencji po prawej stronie, czyli Konfederacji, a także ugrupowania Grzegorza Brauna. Partia Brauna w ostatnim sondażu CBOS zbliża się do granicy 10 proc. poparcia, w wielu innych przekracza próg wyborczy.

- Prezes Kaczyński celowo skupiał się na tematach, które są bliskie wyborcom Konfederacji i Brauna, aby pokazać, że PiS też trzyma tu rękę na pulsie. To ewidentne pójście na zderzenie z tymi, co odbierają PiS elektorat z prawej strony - uważa ekspert.

Po co partiom wielkie konwencje dwa lata przed wyborami

Zapytany, kto wygrywa weekendową bitwę na konwencje, prof. Biskup odpowiada, że każda z partii osiągnęła swój cel. - Oba wydarzenia były nastawione głównie na efekt medialny. Chodziło o to, aby cały weekend nie był zdominowany przez wydarzenie jednej tylko partii. PiS i KO mają dziś bardzo podobne sondaże, więc pilnują, aby przeciwnik nie zyskiwał zbyt mocno - wyjaśnia.

- W reklamie jest taka zasada, że idzie się tam, gdzie wszyscy, żeby nie oddawać pola. I tutaj było tak samo. Konwencje, organizowane na dwa lata przed wyborami mogą mieć wyłącznie efekt medialny i konsolidujący ugrupowania od środka - konkluduje prof. Bartłomiej Biskup.

Kamila Baranowska

