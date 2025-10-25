"Wielkiego przełomu nie będzie". Po co Tuskowi zmiana nazwy partii?

Kamila Baranowska

Kamila Baranowska

- Wielkiego przełomu z tego nie będzie, ale pewne plusy ta zmiana ma - tak zmianę nazwy Platformy Obywatelskiej komentuje w rozmowie z Interią politolog prof. Bartłomiej Biskup. Analizuje także przemówienia Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego i odpowiada na pytanie, po co partie organizują wielkie konwencje, gdy do wyborów jeszcze dwa lata.

Donald Tusk podczas konwencji zjednoczeniowej, prezentując nową nazwę partii: Koalicja Obywatelska
Donald Tusk podczas konwencji zjednoczeniowej, prezentując nową nazwę partii: Koalicja ObywatelskaPawel WodzynskiEast News

W skrócie

  • Zdaniem eksperta zmiana nazwy Platformy Obywatelskiej na Koalicję Obywatelską nie jest przełomem, ale porządkuje sytuację polityczną ugrupowania.
  • Donald Tusk i Jarosław Kaczyński podczas konwencji partyjnych prezentowali strategie skierowane do swoich kluczowych elektoratów.
  • Wielkie konwencje partyjne na dwa lata przed wyborami służą głównie efektowi medialnemu i konsolidacji poparcia wewnątrz ugrupowań.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Od dziś nazywamy się Koalicja Obywatelska, nic nie musimy zmieniać - oznajmił Donald Tusk podczas wystąpienia na konwencji krajowej w Warszawie. - Dzisiaj łączymy nasze szeregi, łączymy nasze siły, bo wiemy, że podobnie jak w październiku 2023 nic nie jest rozstrzygnięte - przekonywał.

Premier w swoim przemówieniu mówił o "prawdzie zagłuszanej przez negatywne emocje, krzyki i wrzaski".

Zmiana nazwy. Jaki cel miał Donald Tusk?

- Sprzeciwiajmy się złu - właśnie po to tutaj jesteśmy. Nie pozwólmy, aby Polskę znowu ogarnęła fala pogardy i nienawiści - apelował lider PO.

- Ludzie zjednoczeni są nie do pokonania. Nie chodzi o romantyczny idealizm, kochamy słowa naszego papieża: "zło dobrem zwyciężaj" - ale polityka to praktyka codziennej walki (…). W polityce dla słabych nie ma litości, a ludzie dobrzy muszą być zjednoczeni (...). Jeśli Polacy są zjednoczeni to stać ich na rzeczy wielkie - mówił.

Zobacz również:

Premier Donald Tusk podczas konwencji zjednoczeniowej
Polska

Koniec Platformy Obywatelskiej. Tusk przedstawił nowe ugrupowanie

Piotr Białczyk
Piotr Białczyk

Zapytaliśmy prof. Bartłomieja Biskupa, politologa z Uniwersytetu Warszawskiego, jak ocenia przemówienie Donalda Tuska i czy zmiana nazwy przysłuży się politycznie partii rządzącej?

- Jeśli chodzi o zmianę nazwy, to wielkiego przełomu z tego nie będzie. Ta zmiana to logiczna konsekwencja tego, co i tak funkcjonowało, bo te trzy partie były w jednym klubie i coraz mocniej się ze sobą sklejały. Nie ma tu nic zaskakującego - przyznaje. - Nie ma tu nowej jakości, ale raczej zmiana kosmetyczna, co oczywiście ma swoje plusy, bo porządkuje sytuację. I tak przecież nazwy PO i KO były stosowane wymiennie - dodaje.

Czy można mówić o nowym otwarciu? - Nie jest to wielkie nowe polityczne otwarcie, ale być może będzie to jakiś impuls dla działaczy, że partia idzie do przodu, że jest jakaś aktywność - zastanawia się ekspert.

Konwencje KO i PiS, dwa przemówienia liderów. Do kogo mówili Tusk i Kaczyński?

Prof. Biskup przyznaje, że konfrontacyjny i polaryzacyjny ton Donalda Tuska zupełnie go nie zaskoczył. Szef rządu mówił m.in., że "życie i polityka to są proste wybory". - Tak naprawdę z reguły mamy do czynienia z wyborami czarno-białymi i nie ma co komplikować tych oczywistych i takich najprostszych wyborów - stwierdził premier.

Prof. Biskup: - Premier skupił się na konsolidacji własnego obozu, przypominając te emocje, które dały mu możliwość przejęcia władzy w 2023 roku. Stąd te sformułowania o walce dobra ze złem. Premier wie, że część jego elektoratu jest rozczarowana działaniami rządu, więc próbuje tłumaczyć, że to nie jest tak istotne, bo najważniejsza jest walka ze złem, czyli w jego rozumieniu z PiS - wyjaśnia strategię premiera.

Nieco inaczej skrojone, zdaniem naszego rozmówcy, było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który otwierając konwencję programową PiS w Katowicach mówił w piątek, że "Niemcy chcą nam zabrać państwo, Francuzi razem z nimi".

Zobacz również:

Jarosław Kaczyński nie wcisnął czerwonego przycisku
Felietoniści

Dlaczego Jarosław Kaczyński nie wciskał czerwonego przycisku?

Wiktor Świetlik
Wiktor Świetlik

Prezes PiS przestrzegał też, że wszystko, co zaczęło się po II wojnie światowej, ma zostać sfinalizowane jako "wielkie zwycięstwo Niemiec i powstanie czegoś w rodzaju nowego imperium". Dodał, że "biurokracja europejska pali się aż do tego".

Zdaniem prof. Biskupa o ile Tusk odnosił się w swoim wystąpieniu głównie do PiS i Kaczyńskiego, o tyle przemówienie Kaczyńskiego bardziej odnosiło się do konkurencji po prawej stronie, czyli Konfederacji, a także ugrupowania Grzegorza Brauna. Partia Brauna w ostatnim sondażu CBOS zbliża się do granicy 10 proc. poparcia, w wielu innych przekracza próg wyborczy.

- Prezes Kaczyński celowo skupiał się na tematach, które są bliskie wyborcom Konfederacji i Brauna, aby pokazać, że PiS też trzyma tu rękę na pulsie. To ewidentne pójście na zderzenie z tymi, co odbierają PiS elektorat z prawej strony - uważa ekspert.

Po co partiom wielkie konwencje dwa lata przed wyborami

Zapytany, kto wygrywa weekendową bitwę na konwencje, prof. Biskup odpowiada, że każda z partii osiągnęła swój cel. - Oba wydarzenia były nastawione głównie na efekt medialny. Chodziło o to, aby cały weekend nie był zdominowany przez wydarzenie jednej tylko partii. PiS i KO mają dziś bardzo podobne sondaże, więc pilnują, aby przeciwnik nie zyskiwał zbyt mocno - wyjaśnia.

- W reklamie jest taka zasada, że idzie się tam, gdzie wszyscy, żeby nie oddawać pola. I tutaj było tak samo. Konwencje, organizowane na dwa lata przed wyborami mogą mieć wyłącznie efekt medialny i konsolidujący ugrupowania od środka - konkluduje prof. Bartłomiej Biskup. 

Kamila Baranowska

Zobacz również:

Konwencja PiS. Spięcie na linii Kurski - Lichocka
Polska

Kurski zaczął mówić i nagle go zbesztano. "Jeśli mogę cię poprosić"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
"Polityczny WF": Wrócą arcykapłani jednej, wspólnej listy?INTERIA.PL

Najnowsze