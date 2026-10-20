Zawetowana nowelizacja Kodeksu wyborczego wprowadzała m.in. korektę demograficzną. To fundamentalny element zmian.

Czym jest korekta demograficzna? To nic innego jak zmiana, która ma odzwierciedlać liczbę mandatów możliwych do zdobycia w danym okręgu wyborczym przypadającą na realną liczbę mieszkańców.

W ciągu 15 lat Polska bardzo się zmieniła. W tym czasie obserwowaliśmy sporą migrację wewnętrzną. Ośrodki wiejskie czy mniejsze miasteczka straciły dużą część mieszkańców na rzecz największych miast.

Kłopot w tym, że za zmianami liczby ludności w poszczególnych miejscach w Polsce nie nadąża Kodeks wyborczy, który został uchwalony 5 stycznia 2011 roku.

Od tego czasu nie dokonano ani razu korekty demograficznej, choć struktura mieszkańców się zmieniała. Po raz pierwszy Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z wnioskiem o zmiany jeszcze przed wyborami w 2015 roku. Do zmian wówczas nie doszło, podobnie jak w czasach ośmioletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Głośne weto Karola Nawrockiego. Co dalej?

Na biurko prezydenta Karola Nawrockiego trafiła nowelizacja Kodeksu wyborczego, w której m.in. znalazł się automatyczny mechanizm dostosowujący liczbę mandatów możliwych do zdobycia w danym okręgu wyborczym. Prezydent tę ustawę jednak zawetował, argumentując m.in., że rządzący chcą dokonać dużych zmian zbyt blisko daty kolejnych wyborów.

- Błędem politycznym koalicji rządzącej było to, że nowelizacja nie została uchwalona wcześniej, choć gotowe rozwiązania leżały na stole - uważa prof. Adam Gendźwiłł z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Po drugie, błędem było połączenie w jednej nowelizacji kilku różnych spraw. Politycy dorzucili tam również kwestie dotyczące komisarzy oraz urzędników wyborczych i zakazu pełnienia tej funkcji przez osoby zatrudnione w urzędzie danej gminy. To były kwestie sporne i budzące kontrowersje. Lepiej było wyodrębnić samą korektę demograficzną - uważa ekspert, który na co dzień zajmuje się badaniem procesów wyborczych.

A może po prostu korekta demograficzna jest niepotrzebna? Skoro od 15 lat jakiś system się sprawdza, to po co go zmieniać?

W Konstytucji zapisano, że wybory do Sejmu powinny być równe. Zasada ta oznacza, że każdy obywatel ma takie samo prawo do udziału w elekcji, a głos oddany przez każdego wyborcę ma taką samą wartość prawną.

Sęk w tym, że bez korekty demograficznej głosy w niektórych okręgach ważą więcej, a w innych mniej. Zasada równości jest więc zachwiana. A nawet więcej - problem z brakiem równości z każdym kolejnym rokiem narasta.

- Korekta zaktualizowałaby liczbę mandatów w okręgach wyborczych, dzięki czemu lepiej odzwierciedlałyby one faktyczne rozmieszczenie ludności. Chociaż mamy trudności ze śledzeniem wewnętrznych migracji i wiemy, że dane z rejestrów urzędowych nie są idealne, to i tak są znacznie bliższe rzeczywistości niż historyczne dane sprzed 2011 roku, na podstawie których stworzono obecnie obowiązujący załącznik nr 1 do Kodeksu wyborczego - tłumaczy prof. Gendźwiłł.

Kto zyska, a kto straci na korekcie demograficznej

W tym miejscu dochodzimy do najważniejszego pytania. W jaki sposób może zmienić się wynik wyborczej rozgrywki przy ewentualnej korekcie?

Przed wyborami w 2019 i 2023 roku podnoszono głosy, że marszałkowie nominowani przez PiS nie chcą doprowadzić do korekty z obawy przed potencjalną utratą władzy.

Innymi słowy: obecny system miał preferować ugrupowania prawicowe, a krzywdzić liberalne i lewicowe.

Tymczasem symulacja prof. Gendźwiłła nie potwierdza tej tezy.

Naukowiec nałożył wyniki z wyborów parlamentarnych w 2023 roku na podział mandatów między okręgi wyborcze już po postulowanej korekcie demograficznej.

Efekt? Zmiany nie są miażdżące dla żadnej z formacji. Sprawiają jedynie, że reprezentacje poselskie z poszczególnych okręgów lepiej odzwierciedlają rozmieszczenie ludności. Jakie skutki przyniosłaby korekta przy wynikach identycznych jak trzy lata temu?

Dwa mandaty zyskałoby Prawo i Sprawiedliwość, trzy mandaty straciłaby Konfederacja, a dla Koalicji Obywatelskiej zmiana byłaby zupełnie neutralna. Mandat straciłaby Trzecia Droga, a dwa zyskałaby Lewica. Finalnie różnica między blokiem rządzącym a opozycją wynosiłaby zaledwie jeden mandat.

- Globalne efekty polityczne tej korekty są więc minimalne. Natomiast zmiana ma wielkie znaczenie etyczne, ustrojowe i indywidualne. Dla konkretnych posłów oznacza to ryzyko utraty miejsca w parlamentarnych ławach.

Paradoks reform wyborczych polega na tym, że parlamentarzyści wybrani według danych reguł niechętnie głosują za ich zmianą - to trochę jak głosowanie indyków za Świętem Dziękczynienia - przekonuje prof. Gendźwiłł.

Nasz rozmówca zaznacza, że finalne efekty są trudne do przewidzenia, bo polityka to żywy organizm, który nieustannie podlega zmianom.

- Dokładne konsekwencje w poszczególnych okręgach są bardzo trudne do przewidzenia ze względu na specyfikę podziału mandatów - tłumaczy nasz rozmówca.

Plan B na dokonanie korekty demograficznej

Czy weto Karola Nawrockiego oznacza, że do korekty demograficznej nie dojdzie i problem będzie się wyłącznie pogłębiał? Niekoniecznie, bo instrumenty ma teraz w swoich rękach marszałek Włodzimierz Czarzasty.

- Sejm wciąż ma szansę zastosować art. 203 Kodeksu wyborczego, czyli dokonać zmiany liczby mandatów przypisanych do poszczególnych okręgów wyborczych na mocy obowiązującego prawa - przypomina prof. Gendźwiłł.

Jak to zrobić? Ekspert tłumaczy nam, że wymaga to uchwalenia nowej ustawy nowelizującej kodeks poprzez zmianę "na sztywno" liczb zapisanych w załączniku nr 1.

- To jest coś, czego Kodeks wyborczy wymaga od 2011 roku, a czego Sejmy kolejnych kadencji uporczywie i konsekwentnie nie robiły. Wina rozkłada się tu równo po różnych stronach sceny politycznej - wskazuje.

Obowiązujący Kodeks wyborczy nakłada na Sejm obowiązek korekty załącznika nr 1 na podstawie danych o liczbie ludności z trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok wyborczy. Dane za koniec września 2026 roku powinny pojawić się lada moment. A co za tym idzie, pod koniec roku Państwowa Komisja Wyborcza skieruje do Marszałka Sejmu list z wnioskiem o wprowadzenie zmian.

Pytanie jednak czy marszałek Czarzasty pójdzie w ślady swych poprzedników i zignoruje sugestie PKW, czy podejmie inną decyzję.

Łukasz Szpyrka



