Do Polski zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie - poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Tomasz Siemieniuk.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w części wschodniej kraju okresami duże, na północnym-wschodzie zapowiadane przelotne opady deszczu. Temperatura na przeważającym obszarze kraju wyniesie między 9 a 14 st. C, 17 st. C nad morzem.

W poniedziałek aura będzie podobna - po południu termometry pokażą od 20 st. C na wschodzie do 25 st. C na zachodzie - podaje portal twojapogoda.pl. Będzie słonecznie, na zachodzie bezchmurnie, lokalnie na wschodzie może bardzo słabo i przelotnie pokropić.

We wtorek temperatura nieco wzrośnie - od 24 st. C do 26 st. C stopni, a miejscami na zachodzie i południu do 27 st. C. Zapowiada się bezchmurny dzień.

Prognoza. Duży zwrot w pogodzie

Jak informuje serwis Twoja Pogoda, w połowie tygodnia możemy spodziewać się zmiany pogody i podwyższenia temperatur. Tego dnia odnotujemy od 27 do 29 st. C, a miejscami na południu, południowym wschodzie i w centrum do 30-31 st. C w cieniu. Nad morzem ochłodzi się do około 20 st. C.

W północnych województwach może przelotnie popadać, co jest zapowiedzią nadejścia frontu atmosferycznego, który w czwartek na południu, wschodzie i w centrum przyniesie obfite deszcze, miejscami także burze gradowe.

Prognoza pogody. Lato zamieni się w jesień

Wciągu dwóch dni sumy opadów wyniosą od 10 do 30 mm. Miejscami mogą przekraczać 50 mm. Możliwe są lokalne podtopień dróg, posesji i zabudowań.

W większości regionów kraju temperatura maksymalna nie przekroczy wówczas 15-19 st. C. Jedynie na południowym wschodzie sięgnie 30-32 st. C w cieniu - napisano w prognozie.

W piątek temperatura podniesie się do około 20 st. C. Tam, gdzie będą największe opady, może wynieść 15 st. C i, jak napisano w portalu, lato zmieni się w jesień.

