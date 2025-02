Wielkie zmiany personalne w Kancelarii Prezydenta

Kancelaria Prezydenta. Zmiany a kontekst Donalda Trumpa

Zmiany u Andrzeja Dudy. Większa dynamika na koniec kadencji

- Chodzi o usprawnienie działania kancelarii na ostatnie trzy miesiące. Wiadomo, że one zostaną zapamiętane i trzeba nadać trochę dynamiki. Początek roku był taki sobie, była stagnacja i poczucie, że prezydent i jego otoczenie chce już tylko dotrwać do końca kadencji. Jest chęć, by jak najlepiej wykorzystać ten ostatni moment - mówi nam osoba z otoczenia głowy państwa. - Do tego potrzebne nam są nowe, świeże twarze - dodaje nasz rozmówca.