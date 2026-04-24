W skrócie Paweł Śliz zaprosił prezesa TK, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka na posiedzenie komisji, aby rozwiać trwający spór o nominacje sędziowskie.

Według przewodniczącego komisji impas w sprawie zaprzysiężenia wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego obniża i tak niskie zaufanie Polaków do tej instytucji.

W sprawie nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo obejmujące między innymi pracowników kancelarii prezydenta.

Obrady, na które zaproszeni zostali Bogdan Święczkowski, Waldemar Żurek oraz wszyscy sędziowie TK, odbędzie się 28 kwietnia o godz. 16.

Według przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości będzie to okazja, by powiedzieć "wielkie sprawdzam" w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

"Powiem krótko: dość paraliżu w Trybunale Konstytucyjnym. Jako adwokat i Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie będę bezczynnie patrzył, jak na naszych oczach cegła po cegle rozbierają fundamenty Rzeczypospolitej. Trybunał to mur, o który rozbijają się nadzieje obywateli" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Paweł Śliz.

"Albo przywrócimy elementarny porządek, albo pozwolimy, by chaos stał się prawem" - dodał Śliz.

Kryzys w TK. Propozycja przewodniczącego sejmowej komisji sprawiedliwości

Według polityka Polski 2050 Pawła Śliza impas w sprawie zaprzysiężenia wszystkich sędziów TK wybranych przez Sejm doprowadzi do dalszego obniżenia zaufania Polaków do instytucji.

"Dzisiaj już ponad połowa Polaków nie ufa tej instytucji, a w zamrażarce zalega ponad pół tysiąca spraw zwykłych ludzi" - przekazał przewodniczący.

"Jeśli pozwolimy, by polsko-polska wojna pożarła resztki porządku prawnego to kolejne pokolenia nam tego nie wybaczą. (...) Czas na wielkie: sprawdzam" - stwierdził Paweł Śliz.

Impas w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura wszczęła postępowanie

W połowie marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, jednak dotąd prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie tylko dwojga z nich. Środowisko prezydenta argumentowało m.in., że pozostałych czworo zostało wybranych po upływie kadencji poprzedników.

Zarzuty odpiera koalicja rządząca oraz nowi sędziowie. 8 kwietnia w Sejmie sześcioro sędziów złożyło ślubowanie w Sejmie, bez udziału prezydenta Nawrockiego, choć ten był na uroczystość zaproszony.

Między innymi według prezydenta i opozycji ślubowanie w Sejmie nie spełniło konstytucyjnych wymogów. Również prezes TK Bogdan Świeczkowski jest zdania, że sędziami TK jest tylko dwóch prawników zaprzysiężonych w Pałacu Prezydenckim.

W środę Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK. Postępowanie ma się toczyć między innymi wobec pracowników kancelarii prezydenta.

Drugą z podstaw do wszczęcia postępowania było zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożone przez Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka, dwoje sędziów, których ślubowanie odebrał Karol Nawrocki.

Według zawiadomienia mogło dojść do "nienawiązanie stosunku służbowego oraz niepodpisanie wymaganych dokumentów z nim związanych, a w konsekwencji - nieprzydzielenie im stanowisk pracy oraz spraw do rozpoznania".

Związki partnerskie w Polsce - na co mogą liczyć pary? Polsat News