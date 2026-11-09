W skrócie Bilans zamachu w Krakowie to sześć ofiar śmiertelnych oraz 16 rannych, a w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim odnaleziono ciała trzech członków rodziny.

Po ataku Polacy masowo ruszyli do punktów krwiodawstwa, aby oddać krew dla poszkodowanych oraz policjantów, którzy uczestniczyli w akcji ujęcia napastnika.

Społeczeństwo okazało także ogromną solidarność finansową, wpłacając w zbiórce na rzecz poszkodowanych funkcjonariuszy i ich rodzin ponad sześć milionów złotych od soboty.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Bilans zbrodni w Krakowie to sześć ofiar śmiertelnych i 16 rannych. Ponadto w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim służby znalazły ciała trzech osób - członków jego rodziny. Sam Michał Oksiński zmarł w poniedziałek nad ranem.

Tragedia w centrum Krakowa wywołała nie tylko strach. Polacy po raz kolejny pokazali, jak potrafią jednoczyć się w obliczu dramatu i wspólnego bólu. Mimo strachu i niepewności o własne bezpieczeństwo od soboty wychodzą z domów choćby po to, by oddać krew potrzebującym.

Zamach w Krakowie. Apel o oddanie krwi dla policjanta

Apel o oddanie krwi początkowo dotyczył pomocy dla jednego z policjantów, którzy brali udział w ujęciu zamachowca. W brawurowej akcji uczestniczyli funkcjonariusze Jakub Kulik i Artur Morański. Ludzie odpowiedzieli natychmiast, nie tylko w Krakowie.

W Warszawie przed mobilnymi punktami poboru krwi ustawiły się kolejki. W niedzielę po godz. 13 policja informowała, że specjalny ambulans przy ulicy Conrada wykorzystał 100 proc. swoich możliwości. Podobnie kolejka ustawiła się do punktu poboru przed Komendą Stołeczną Policji.

W międzyczasie centra krwiodawstwa zapewniły, że dysponują wystarczającymi zapasami krwi, by pomóc poszkodowanym podczas zamachu w Krakowie.

To jednak nie zniechęciło osób gotowych oddać krew.

Czerwony autobus stanął przed komendą stołecznej policji również w poniedziałek. Zbiórka została przeprowadzona "zarówno z myślą o wszystkich potrzebujących, którzy ucierpieli w zamachu w Krakowie, jak również na potrzeby innych chorych osób, z różnych placówek leczniczych" - poinformowała policja.

"Wyraz solidarności. Kolejki do oddania krwi"

Na miejscu, w poniedziałkowy poranek zobaczyliśmy kolejkę osób, które mimo chłodu spokojnie czekały na oddanie krwi.

Kilkanaście osób ustawiło się przed autobusem, stojącym przed wejściem do gmachu komendy, obok którego powiewała biało-czerwona flaga. Opuszczona do połowy ze względu na żałobę narodową.

Jakub, 26 lat. Krew oddaje często, co trzy miesiące. Teraz planował w czwartek, ale po wydarzeniach w Krakowie zmienił plany. Szczególnie, że posiada grupę krwi potrzebną rannemu policjantowi.

- Nigdy nie widziałem tylu dawców w centrum krwiodawstwa - podkreślił w rozmowie z Interią.

Nigdy nie widziałem tylu dawców w centrum krwiodawstwa

Chwilę później w kolejce rozmawialiśmy z panią Ewą. Ona z kolei krew oddawała pierwszy raz w życiu.

- To wyraz solidarności - mówi, kiedy rozmawiamy o zamachu w Krakowie.

Zaznacza też, że tragedia w Małopolsce zmienia jej postrzeganie rzeczywistości.

- Wyjść na spacer i nie wrócić. To nie powinno mieć miejsca. Myślę, że szczególnie młodzi są teraz słabsi psychicznie i trzeba sprawdzić, co ich tak obciąża - dodaje.

Wspomina przy tym niedawne ataki nożowników w szkołach oraz atak na Uniwersytecie Warszawskim w 2025 roku, kiedy Mieszko R. zaatakował siekierą pracowników uczelni.

- Ten świat ostatnio poległ. Żeby Polak Polaka zabijał, to naprawdę fatalne. I to sami młodzi ludzie - komentuje pani Ewa.

Kolejka do oddania krwi przed Komendą Stołeczną Policji w poniedziałek rano INTERIA.PL

Michał Oksiński miał 24 lata. Mieszko R. w chwili zamachu - 22 lata.

W kolejce spotykamy też studentkę wydziału, na którym uczył się R. 20-letnia Jagna zwraca uwagę, że dla młodych trudne były czasy pandemii.

- Mieliśmy w czasie covidu po 14, 15 lat i dorastaliśmy bez ludzi wokół, socjalizacji - zwraca uwagę.

Towarzysząca jej Dominika zaznacza jednak, że jako społeczeństwo nie możemy się bać.

- Nie możemy zamknąć się w domach, tak się nie da funkcjonować - mówi.

Rozmowę przerywa nam pracownik punktu poboru krwi, który prosi, by przed donacją zjeść śniadanie i dbać o nawodnienie.

Pomoc dla chorych, rannych i policjantów

Kolejki przed centrami krwiodawstwa są najlepszym przykładem, że w Polsce strach wciąż przegrywa z solidarnością społeczeństwa.

Dokładne liczby dawców nie zostały wskazane przez służby, ale policja z Małopolski przekazała, że magazyny krwi w Krakowie zostały całkowicie zapełnione.

Osoby, które wciąż chcą się podzielić najcenniejszym z leków, mogą wizytę w centrum krwiodawstwa rozłożyć w czasie.

Krew na pewno przyda się też w przyszłości, a warto pamiętać, że koncentrat krwinek czerwonych można przechowywać maksymalnie 42 dni od pobrania.

Solidarność społeczna jest widoczna nie tylko w oddawaniu krwi.

Wspomnieć można chociażby o zbiórkach dla poszkodowanych w zamachu. Na jedną z nich - przeznaczoną dla policjantów i ich rodzin, pieniądze od soboty do poniedziałku wpłaciło ponad 100 tysięcy osób. Uzbierano już ponad sześć milionów złotych.

Jakub Krzywiecki



