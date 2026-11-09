W skrócie W Nowej Dębie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia "Koalicja 26.2", w których bierze udział około 5 tysięcy żołnierzy z 11 państw, szkolących się do wsparcia Ukrainy.

Polska jako gospodarz odpowiada za logistykę i infrastrukturę, ale MON podtrzymuje, że kraj nie planuje wysyłania swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy.

Manewry pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii mają na celu sprawdzenie gotowości sił MNF-U oraz przetestowanie procedur logistycznych i wykorzystania dronów.

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Ćwiczenia "Koalicja 26.2" zaplanowano w dniach od 9 do 22 listopada na terenie poligonu w Nowej Dębie (woj. podkarpackie). Manewry organizowane są w ramach tzw. Koalicji Chętnych, której przewodniczą Francja i Wielka Brytania.

Serwis Strefa Obrony zwrócił uwagę, że ćwiczenia są "pierwszym dużym sprawdzianem gotowości Wielonarodowych Sił w Ukrainie (Multinational Force - Ukraine, MNF-U)".

Wojskowi przygotowują się do ewentualnych działań związanych ze wsparciem Ukrainy po zawieszeniu broni z Rosją. Z tego powodu przećwiczone zostaną m.in. przerzuty żołnierzy, operacje logistyczne oraz działania z wykorzystaniem bezzałogowców.

Nowa Dęba. Rozpoczynają się ćwiczenia "Koalicja 26.2". Na miejscu przedstawiciele 11 państw

W manewrach udział bierze około 2800 zagranicznych i 2000 polskich żołnierzy. W sumie na miejscu pojawili się przedstawiciele 11 państw: Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Szwecji i Turcji. Nie wszyscy będą jednak jednocześnie przebywać na poligonie

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Polska - jako gospodarz ćwiczeń - odpowiada za zakwaterowane, wyżywienie, dostawy paliwa, opiekę medyczną, obsługę techniczną sprzętu oraz udostępnianie infrastruktury wojskowej i cywilnej.

Strefa Obrony podkreśliła, że jednym z głównych elementów "Koalicja 26.2" jest sprawdzenie procedury Reception, Staging and Onward Movement (RSOM), która obejmuje przyjęcie wojsk na terytorium państwa, ich zgrupowanie, przygotowanie do dalszych działań oraz przemieszczenie do wyznaczonego rejonu operacyjnego.

Samo przemieszczanie zagranicznych pododdziałów do Polski rozpoczęło się przed oficjalnym początkiem manewrów.

Podkarpackie. Manewry z wykorzystaniem dronów i samolotów

W ramach ćwiczeń sprawdzana jest także współpraca dowództw i jednostek pochodzących z różnych państw. To ze względu na fakt, że każda armia wykorzystuje własne procedury, systemy łączności i wyposażenie, więc ich współdziałanie wymaga wcześniejszego przygotowania.

Francuski dziennik "Le Monde" informował ponadto, że ważnym elementem manewrów są też działania z wykorzystaniem bezzałogowych systemów powietrznych i lądowych. W tym celu francuscy żołnierze chcą przetestować jednostkę korzystającą z autonomicznych rozwiązań wojskowych.

W manewrach uczestniczą również brytyjscy wojskowi z jednostek 7. Brygady, znanej jako Desert Rats. Władze w Londynie zapowiedziały skierowanie do Polski około 300 żołnierzy oraz wykorzystanie samolotów Eurofighter Typhoon i tankowca powietrznego Voyager.

Serwis informacyjny Rzeszów News podkreślił, że ćwiczenia nie ograniczą się jedynie do Nowej Dęby. Przewidziano również działania lotnicze, m.in. w Rumunii, oraz "elementy związane z bezpieczeństwem morskim i rozminowaniem szlaków żeglugowych".

Przeprowadzenie ćwiczeń nie oznacza jednak, że zawieszenie broni w Ukrainie jest bliskie.

"Koalicja 26.2". Ambasador Francji w Polsce: Ćwiczenia nie mają agresywnego charakteru

Znaczenie manewrów podkreślił w piątek podczas konferencji prasowej w Warszawie ambasador Francji w Polsce Étienne de Poncins.

- "Koalicja chętnych" będzie wspierała Ukrainę, pomagając jej w kolejnym etapie po zakończeniu działań wojennych - mówił, cytowany przez serwis Polska Zbrojna.

Étienne de Poncins zaznaczył przy tym, że ćwiczenia mają pokazać gotowość państw koalicji, ich zdolności wojskowe oraz umiejętność współpracy. Jak jednak dodał, nie mają one agresywnego charakteru.

Z okazji ćwiczeń zapowiedziano przyjazd do Polski francuskiej minister obrony Catherine Vautrin oraz szefa Sztabu Generalnego francuskich sił zbrojnych, generała Fabiena Mandona.

Ponadto na 20 listopada w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie zaplanowano publiczną prezentację ćwiczeń. W ramach Distinguished Visitors Day przewidziano briefing dowódcy MNF-U oraz pokaz działań sił koalicyjnych.

Polska nie planuje wysyłania swoich żołnierzy do Ukrainy

Dodajmy, że polski udział w ćwiczeniach nie oznacza zmiany stanowiska władz w sprawie ewentualnego udziału w przyszłej misji na terytorium Ukrainy. MON podtrzymuje bowiem, że Warszawa nie planuje wysyłania własnych żołnierzy za wschodnią granicę. Wkład naszego kraju ma się koncentrować na wsparciu logistycznym i organizacyjnym.

Przypomnijmy, że Wielonarodowe Siły w Ukrainie (MNF-U) podlegają wspólnemu francusko-brytyjskiemu dowództwu. Ich dowódcą jest brytyjski generał broni Tom Bateman, a kwatera główna mieści się w Paryżu. Z informacji brytyjskiego resortu obrony wynika, że ma ona zostać przeniesiona do Londynu przed końcem 2026 roku.

Koalicja Chętnych powstała z kolei w marcu 2025 roku z inicjatywy Francji i Wielkiej Brytanii, natomiast wojskowy komponent MNF-U został formalnie ustanowiony w styczniu 2026 roku, kiedy przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i Ukrainy podpisali deklarację intencji.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony informowało, że do tej pory zobowiązania wojskowe wobec MNF-U zadeklarowały 24 państwa. Cała Koalicja Chętnych skupia natomiast 35 krajów.

Źródła: Strefa Obrony, Rzeszów News, "Le Monde", Polska Zbrojna



