W skrócie W PiS rozważane są różne scenariusze, dotyczące ewentualnej współpracy z Szymonem Hołownią oraz jego ugrupowaniem.

Szymon Hołownia publicznie zapewnia o lojalności wobec koalicji rządzącej, ale jednocześnie mówi o potrzebie większej asertywności.

W debacie pojawiają się głosy, dotyczące możliwych zmian w układzie koalicyjnym, w tym spekulacje na temat potencjalnych rozłamów i nowych koalicji.

Kiedy Szymon Hołownia liczy szable i zastanawia się, jak uratować swoją pozycję w partii, której jest założycielem, największa partia opozycyjna zastanawia się nad możliwościami, jakie to dla niej otwiera.

W PiS powstają różne scenariusze i politycy nie kryją, że wiążą z kłopotami u Hołowni pewne nadzieje, choć powtarzają jak mantrę, że takie działania "lubią ciszę".

- Dlatego czekamy na rozwój sytuacji - mówi nam jeden z ważniejszych polityków PiS. Na pytanie, czy na linii PiS-Hołownia toczą się jakieś mniej lub bardziej poufne rozmowy, odpowiada tajemniczo: - Proszę o następne pytanie.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo pewne kanały komunikacji między Hołownią a PiS zostały już przetarte. Głośnym echem odbiła się słynna kolacja w domu europosła Adama Bielana, w której to obok gospodarza uczestniczyli: Szymon Hołownia, Jarosław Kaczyński i Michał Kamiński (obecnie związany z PSL). To wydarzenie miało zresztą dla Hołowni duże reperkusje we własnym obozie politycznym. Został po nim okrzyknięty zdrajcą i mocno wpłynęło to także na pogorszenie się jego relacji z Donaldem Tuskiem.

Rozgoryczony Hołownia, przyczajony PiS

Sam Hołownia także ma długą listę pretensji do kolegów z koalicji rządzącej. - Jest bardzo rozgoryczony, ma duży uraz do Tuska i całej tej ekipy, ma poczucie, że wszyscy go zostawili - wylicza jeden z polityków, dobrze znający założyciela Polski 2050.

- Ma też żal o to, że namawiano go do startu na wysokiego komisarza ONZ i sam Tusk z Sikorskim przekonywali go, że ma szanse, co przecież było od początku nierealne. Szymon jest dziś mocno poobijany. Dlatego wszyscy dookoła zastanawiają się, czy ma w obecnej sytuacji siłę, by iść na wojnę z Donaldem Tuskiem - dodaje nasz rozmówca.

Wojną z Tuskiem byłoby wyjście z koalicji. Na ile jest to realne? Trudno powiedzieć.

W tej samej rozmowie Hołownia zapewnił, że o ile nie wyklucza opuszczenia Polski 2050, to "absolutnie nie rozważa żadnego wychodzenia z koalicji rządzącej".

- Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji... Nie widzę innego rozwiązania. Tak opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którymi tę partię zakładałem - zadeklarował.

Zapewnił też, że "absolutnie" nie zerwie koalicji i stwierdził, że "wewnątrz potrzebny jest spokój". Jednocześnie jednak dodał, że "musimy być dużo bardziej asertywni niż do tej pory", co przez wielu polityków zostało odebrane jednoznacznie, jako podjęcie gry z Donaldem Tuskiem.

- Oczywiście, my w tej koalicji musimy być dużo bardziej asertywni niż do tej pory i rozumiem, że nasi partnerzy to słyszą. Oni też z wielką troską patrzą na to, co się dzisiaj u nas dzieje. Nie dziwię się - stwierdził Hołownia.

Czy Hołownia wyjdzie z koalicji? PiS rzuca propozycje na stół

- Wygląda na to, jakby chciał zmusić Tuska to tego, aby się z nim bardziej liczył. Próbuje szachować tym, że może zerwać koalicję, choć bardzo nie chce tego robić i tak dalej. Można usłyszeć, że celem Szymona jest to, aby nadal popierać rząd, ale nie za darmo. Chodzi o to, aby Donald za każdym razem, gdy jest ważniejsze głosowanie, musiał przychodzić do niego i prosić o poparcie. Obawiam się, że to się jednak nie uda - relacjonuje nam sejmowe spekulacje jeden z posłów koalicji rządzącej.

- Dlaczego się nie uda?

- Dlatego, że zanim się Hołownia obejrzy, premier zabierze mu całą partię. Kto ma więcej do zaoferowania ludziom, strukturom, działaczom? Tusk umie robić politykę, a Szymon nie. Nie ma szans w tym starciu - przekonuje nasz rozmówca.

W PiS z zadowoleniem obserwują obecną sytuację i nie wykluczają dziś żadnego scenariusza. Ci bardziej decyzyjni irytują się jednak, słysząc wypowiedzi kolegów z partii, którzy już dziś publicznie zapraszają Hołownię do koalicji. Mowa m.in. o Przemysławie Czarnku.

- To jest wielkie ciśnienie emocji. Być może to ciśnienie będzie takie, że Szymon Hołownia nie tylko wyjdzie z partii i nie tylko wraz z nim wyjdą jego najbliżsi posłowie, ale wyjdą również z koalicji 13 grudnia. To by oznaczało wielkie perturbacje na scenie politycznej jeszcze w tym roku, a być może nawet wcześniejsze wybory parlamentarne - mówił w "Super Expressie" Czarnek.

Potem rozwinął te słowa w rozmowie z portalem wPolityce. - Od dawna mam nadzieję, że jest w Polsce 2050 kilkanaście osób, które myślą o tym, jak zastopować rządy Donalda Tuska i obrać dobry kurs. Mam ogromną nadzieję, że podobny scenariusz jest przynajmniej rozpatrywany przez część posłów Polski 2050, którzy, jak będą tkwić w tym rządzie przez następne blisko dwa lata, to doprowadzą siebie do ruiny, a przede wszystkim Polskę doprowadzą do ruiny - stwierdził Przemysław Czarnek.

"Nie ze mną te numery. Żenująca próba wbicia klina w naszą koalicję. Stoję i będę stała za współpracą w drużynie, którą wskazali wyborcy - Koalicji 15 października" - odpowiedziała niemal natychmiast Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, jedna z kandydatek na szefową Polski 2050.

Także sam Hołownia odcina się od podobnych dywagacji. - Słyszę, że buduję koalicję z PiS. Ale ja od dwóch lat jestem lojalnym członkiem koalicji rządzącej - powiedział w TVN24.

Walki frakcyjne w PiS a możliwa współpraca z Hołownią

- Nie pierwszy raz Przemek wyskakuje publicznie z propozycjami dla Hołowni. Wiadomo, że jest ostatni, który by takiej koalicji chciał, więc robi to celowo, żeby tamci musieli się odcinać - wykłada nam jeden z posłów PiS.

O co chodzi? O podziały wewnętrzne w samym PiS, które mają duży wpływ na to, jak partia postrzega siebie i swoich potencjalnych koalicjantów.

Czarnek, kojarzony jest bardziej z frakcją tzw. maślarzy, którzy widzieliby PiS w koalicji z Konfederacją i którzy chcieliby, aby partia przesunęła się bardziej na prawo i tam szukała wyborców. Frakcją, która wolałaby zwrot ku centrum jest środowisko Mateusza Morawieckiego. To oni widzieliby PiS bardziej w koalicji z Hołownią czy Kosiniakiem-Kamyszem niż wyłącznie z Konfederacją czy Braunem. Zwłaszcza, że w przypadku koalicji z Konfederacją maleją szanse na to, by premierem mógł być ponownie Mateusz Morawiecki.

Na ile jednak kalkulacje o współpracy z Hołownią czy PSL są w ogóle realne? "Newsweek" pisał ostatnio o dyskutowanym przez polityków scenariuszu, w którym to PiS kładzie na stole propozycję premiera dla Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

W tej układance, jak słyszymy, rząd Donalda Tuska zostałby zastąpiony koalicją PiS-Konfederacja-rozłamowcy od Hołowni. Sam Hołownia mógłby znów objąć fotel marszałka Sejmu.

- Brzmi jak political fiction i myślenie życzeniowe moich kolegów, a nie realny scenariusz, ale różne rzeczy w polityce widziałem - mówi nam jeden z doświadczonych polityków PiS, który przyznaje, że słyszał o tym scenariuszu, bo "w Sejmie huczy od różnych plotek".

W PiS panuje przekonanie, że na dziś niczego nie można być pewnym na 100 procent.

- Patrząc czysto pragmatycznie, to ani Hołownia ani Kosiniak-Kamysz nie mają długofalowo powodów, by trwać w tej koalicji i dać się zjadać Tuskowi. Moim zdaniem dla nich obu współpraca z nami, jakkolwiek bolesna by nie była, jest jedyną szansą na przetrwanie. Pytanie, czy są gotowi psychicznie na przejście na drugą stronę rzeki. Tego nie wiem, choć myślę, że Hołownia o wiele bardziej niż Kosiniak - mówi nasz rozmówca z PiS.

- Hołownia nie chce kończyć kariery jako przegryw i mem, a Kosiniak-Kamysz nie chce być tym, który zapisze się w historii ruchu ludowego jako grabarz szyldu PSL, a to mu dzisiaj grozi - wylicza nasz rozmówca. - To otwiera jakąś szansę dla nas, choć radziłbym moim kolegom z partii podchodzić do tego raczej na spokojnie - dodaje.

Kamila Baranowska

