Wielkie emocje po zatrzymaniu Świrskiego. "Pokazówka dla Tuska"
"Wszyscy równi wobec prawa, ludzie PiS też" - tak zatrzymanie przez CBA byłego szefa KRRiT Macieja Świrskiego skomentował poseł Lewicy Tomasz Trela. Europoseł KO Łukasz Kohut ocenił, że "młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą". Zdaniem Dariusza Mateckiego z PiS to "pokazówka Waldemara Żurka dla Donald Tuska, żeby się utrzymać na stanowisku".
W skrócie
- Politycy różnych ugrupowań skomentowali zatrzymanie Macieja Świrskiego.
- W komentarzach powoływano się na nieprawidłowości w działaniu Polskiej Fundacji Narodowej, której członkiem był Świrski.
- Agenci CBA zatrzymali byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, w tym Macieja Świrskiego, w związku ze śledztwem dotyczącym nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia szkody majątkowej.
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Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J. - poinformował we wtorek przed południem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
Jednym z zatrzymanych jest Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dobrzyński przekazał, że śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł.
Komentarze po zatrzymaniu Świrskiego. "O przekrętach wiemy bardzo dużo"
"Świrski zatrzymany! PiS-owski szef KRRiTV w rękach CBA" - napisał w serwisie X europoseł KO Dariusz Joński.
Dodał, że to "pierwsze zatrzymania w sprawie PFN". "W latach 2016-2023 Polska Fundacja Narodowa przepaliła ponad 400 milionów złotych pochodzących ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2016 roku, kiedy zarejestrowano Polską Fundację Narodową, Maciej Świrski stał się jej twarzą, a oficjalnie członkiem zarządu. Tę funkcję pełnił do września 2018 roku" - przypomniał polityk.
"Łącznie na wynagrodzenia pracowników PFN wydała w latach 2017-2023 ponad 41 milionów złotych" - zaznaczył Joński.
Jego kolega z Parlamentu Europejskiego Michał Szczerba dodał: "Konsekwentnie rozliczać!". "O ilości przekrętów za jego rządów w PFR wiemy bardzo dużo, a prokuratorzy - jeszcze więcej" - dodał europoseł KO Krzysztof Brejza.
Inny poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut stwierdził, że "młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą". "Maciej Świrski zatrzymany. W tle wałki na kampanii szkalującej sędziów" - napisał.
Robert Kropiwnicki z KO ocenił: "Tak kończy się sianie nienawiści na partyjne zlecenie za publiczne pieniądze". Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela dodał: "Wszyscy równi wobec prawa, ludzie PiS-u też!"
"Pokazówka dla Tuska". Politycy PiS komentują
Dariusz Matecki z PiS ocenił, że minister Waldemar Żurek "wczoraj znów dostał od sądu po raciczkach (nawiązanie do oddalonego wniosku o wystawienie ENA za Zbigniewem Ziobrą - red.), więc dzisiaj znów pokazówka dla Tuska, żeby się utrzymać na stanowisku".
Sebastian Kaleta również stwierdził, że "porażkę w sprawie Zbigniewa Ziobro oraz szereg afer ciągnących się za rządem Tusk i Żurek próbują przykryć pokazówką z zatrzymaniem Macieja Świrskiego".
"POkazówka i gnębienie ludzi przeciwnych władzy. Wyciągają sprawę sprzed dziewięciu lat tylko dlatego, że obrażeni poczuli się sędziowie klaszczący Tuskowi" - napisał poseł PiS.
"Histeryczna próba przykrycia śmiertelnej afery PO/KO w Szpitalu Południowym i ponad pół miliona ekspertki Tuska, p. Grendy za fikcyjny zakaz konkurencji: zatrzymali M. Świrskiego i C. Jurkiewicza" - napisał Piotr Gliński.
Zdaniem polityka PiS "trudno nie odbierać tego jak zwykłej, tępej zemsty politycznej". "W takiej Polsce Tuska teraz żyjemy: polscy patrioci, społecznicy, mają być ciągani przez służby, bo walczą o Polskę" - ocenił.
Polska Fundacja Narodowa (PFN) została założona w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem instytucji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą oraz rodzimej gospodarki.