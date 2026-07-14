W skrócie Politycy różnych ugrupowań skomentowali zatrzymanie Macieja Świrskiego.

W komentarzach powoływano się na nieprawidłowości w działaniu Polskiej Fundacji Narodowej, której członkiem był Świrski.

Agenci CBA zatrzymali byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, w tym Macieja Świrskiego, w związku ze śledztwem dotyczącym nadużycia uprawnień oraz niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia szkody majątkowej.

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Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej: 64-letniego Macieja Ś. i 63-letniego Cezarego J. - poinformował we wtorek przed południem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Jednym z zatrzymanych jest Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dobrzyński przekazał, że śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 r. przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej "Sprawiedliwe sądy", czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w kwocie nie mniejszej niż 8,4 mln zł.

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Komentarze po zatrzymaniu Świrskiego. "O przekrętach wiemy bardzo dużo"

"Świrski zatrzymany! PiS-owski szef KRRiTV w rękach CBA" - napisał w serwisie X europoseł KO Dariusz Joński.

Dodał, że to "pierwsze zatrzymania w sprawie PFN". "W latach 2016-2023 Polska Fundacja Narodowa przepaliła ponad 400 milionów złotych pochodzących ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2016 roku, kiedy zarejestrowano Polską Fundację Narodową, Maciej Świrski stał się jej twarzą, a oficjalnie członkiem zarządu. Tę funkcję pełnił do września 2018 roku" - przypomniał polityk.

"Łącznie na wynagrodzenia pracowników PFN wydała w latach 2017-2023 ponad 41 milionów złotych" - zaznaczył Joński.

Jego kolega z Parlamentu Europejskiego Michał Szczerba dodał: "Konsekwentnie rozliczać!". "O ilości przekrętów za jego rządów w PFR wiemy bardzo dużo, a prokuratorzy - jeszcze więcej" - dodał europoseł KO Krzysztof Brejza.

Inny poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut stwierdził, że "młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą". "Maciej Świrski zatrzymany. W tle wałki na kampanii szkalującej sędziów" - napisał.

Robert Kropiwnicki z KO ocenił: "Tak kończy się sianie nienawiści na partyjne zlecenie za publiczne pieniądze". Poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela dodał: "Wszyscy równi wobec prawa, ludzie PiS-u też!"

"Pokazówka dla Tuska". Politycy PiS komentują

Dariusz Matecki z PiS ocenił, że minister Waldemar Żurek "wczoraj znów dostał od sądu po raciczkach (nawiązanie do oddalonego wniosku o wystawienie ENA za Zbigniewem Ziobrą - red.), więc dzisiaj znów pokazówka dla Tuska, żeby się utrzymać na stanowisku".

Sebastian Kaleta również stwierdził, że "porażkę w sprawie Zbigniewa Ziobro oraz szereg afer ciągnących się za rządem Tusk i Żurek próbują przykryć pokazówką z zatrzymaniem Macieja Świrskiego".

"POkazówka i gnębienie ludzi przeciwnych władzy. Wyciągają sprawę sprzed dziewięciu lat tylko dlatego, że obrażeni poczuli się sędziowie klaszczący Tuskowi" - napisał poseł PiS.

"Histeryczna próba przykrycia śmiertelnej afery PO/KO w Szpitalu Południowym i ponad pół miliona ekspertki Tuska, p. Grendy za fikcyjny zakaz konkurencji: zatrzymali M. Świrskiego i C. Jurkiewicza" - napisał Piotr Gliński.

Zdaniem polityka PiS "trudno nie odbierać tego jak zwykłej, tępej zemsty politycznej". "W takiej Polsce Tuska teraz żyjemy: polscy patrioci, społecznicy, mają być ciągani przez służby, bo walczą o Polskę" - ocenił.

Polska Fundacja Narodowa (PFN) została założona w 2016 r. przez 17 spółek Skarbu Państwa. Zadaniem instytucji miało być promowanie wizerunku Polski za granicą oraz rodzimej gospodarki.





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