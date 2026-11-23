To miał być generalny test polskiej prawicy, który miał odpowiedzieć na pytanie, czy warto tworzyć pakt senacki prawicy.

W okręgu zielonogórskim doszło do wyborów uzupełniających po śmierci gen. Mirosława Różańskiego. Wakujące miejsce zdobyła wdowa Zdzisława Różańska, kandydatka koalicji rządzącej.

PiS i Konfederacja postawiły na wspólnego kandydata - Janusza Kubickiego. Tomasz Naruszewicz ze środowiska Grzegorza Brauna wystartował samodzielnie.

I to właśnie wolta braunisty - zdaniem naszych rozmówców - przesądziła o pogrążeniu lokalnego paktu.

- To był test w bardzo trudnych warunkach, gdzie prezydent Karol Nawrocki miał 30 proc. poparcia. Gdyby na prawicy była zgoda i kandydat od Brauna nie stworzył czwartego komitetu, to po zsumowaniu głosów wynik byłby na styku. Zabrakło 106 głosów - mówi Interii poseł Jerzy Materna z PiS.

Jak "kolega od Brauna" wywrócił stolik

Pierwotnie plan był zupełnie inny, co już opisywaliśmy w Interii, otwiera się w nowym oknie. Wszystkie formacje prawicowe toczyły zaawansowane rozmowy w sprawie poparcia wspólnego kandydata.

Gdy wszystko było już dograne, niespodziewanie Tomasz Naruszewicz uznał, że wystartuje samodzielnie.

Polityk Korony tym samym wyłamał się z układu, który miał dać rzetelną odpowiedź na jedno z ważniejszych pytań na prawicy - czy warto tworzyć pakt senacki.

Prawidłowa ocena potencjału paktu senackiego prawicy jest więc obarczona błędem.

Zsumowane wyniki Kubickiego i Naruszewicza dają pewien obraz i wynik zbliżony do zwycięzcy. Tyle tylko, że w tych wyborach udział wzięła również Joanna Senyszyn, która zajęła trzecie miejsce.

Jej natomiast bliżej do ekipy rządzącej niż prawicowych formacji, więc w przypadku wyłącznie dwóch kandydatów różnica mogłaby być jeszcze większa na korzyść kandydatki koalicji.

Pakt senacki. Wnioski dla prawicy

Mimo to eksperyment zielonogórski dał odpowiedź na kilka istotnych pytań przed potencjalnym zawarciem paktu prawicy w skali ogólnopolskiej.

Po pierwsze, koalicja dwóch z trzech środowisk prawicowych nie przynosi oczekiwanego rezultatu.

Po drugie, współpraca między działaczami PiS a Konfederacją przebiega modelowo.

Po trzecie, brauniści są partnerem nieprzewidywalnym, na którym trudno budować stabilną koalicję.

Po czwarte, wspólny kandydat musi być nie tylko akceptowalny dla wszystkich stron, ale też mocny.

W okręgu zielonogórskim prawica nie uzyskała czegoś, co nazywa się premią zjednoczeniową. Ojcowie porozumienia PiS i Konfederacji zakładali, że samo zawarcie sojuszu będzie czynnikiem mobilizującym dla prawicowego elektoratu. Tak się jednak nie stało.

Wybory do Senatu. "Wyborcy nie rozumieją, czemu nie ma pełnego zjednoczenia"

- Może wyborcy nie do końca zrozumieli, na czym polega to połówkowe zjednoczenie. I dlaczego akurat z tą, a nie tamtą Konfederacją rozmawiamy. A przede wszystkim, dlaczego nie ma pełnego zjednoczenia - zastanawia się jeden z naszych rozmówców z PiS.

Kłopotliwy okazał się również wybór wspólnego kandydata. PiS i Konfederacja postawiły na Janusza Kubickiego, byłego prezydenta Zielonej Góry, który nawet w tym mieście nie zwyciężył.

Kubicki nie był kandydatem jednoznacznie czytelnym - w przeszłości współpracował z lewicą, był politykiem samodzielnym, a tym razem próbował swych sił w kooperacji z prawicą. Miks tych elementów sprawił, że wyborcy mieli prawo czuć się pogubieni.

W zielonogórską rozgrywkę włączyła się też Joanna Senyszyn, tak naprawdę jedyny polityk rozpoznawalny w skali ogólnopolskiej.

Senyszyn zanotowała bardzo dobry rezultat, bez kłopotu wyprzedzając kandydata Korony. Zdaniem naszych rozmówców odebrała wyborców nie tylko kandydatce liberalnej, ale też Kubickiemu.

Test zakończył się fiaskiem. Co dalej z paktem prawicy?

Suma tych wszystkich elementów składa się na ponury obraz dla działaczy Konfederacji i PiS. Test nie potoczył się po ich myśli.

- Cały czas uważam, że warto budować pakt. Trzeba dalej próbować, ale mieć z tyłu głowy, że będzie ciężko. Na pewno gdybyśmy byli razem, łatwiej byłoby zmobilizować całą prawicę wokół Kubickiego, bo wszyscy graliby na jednym pianinie. Gdyby Kubicki skorzystał z szerszej pomocy paktu prawicowego, to wynik mógłby być lepszy - uważa poseł Materna.

Jedno przetarcie politycy mają już jednak za sobą, w czym dopatrują się optymizmu na przyszłość. Jak przekonuje nasz rozmówca, o współpracy z Konfederacją może mówić wyłącznie ciepło.

- Współpraca z ludźmi Bosaka, Zajączkowskiej i Tyszki przebiegała poprawnie. Skrzyknęliśmy się szybko, sprawnie zbieraliśmy podpisy i tworzyliśmy listy do komisji, a wieczór wyborczy spędziliśmy razem. Zabrakło jedynie środowiska Brauna, co od początku zwiastowało trudności - nie ukrywa Materna.

"Ludzie Brauna chcieli pokazać, że trzeba się z nimi liczyć"

Brauniści okazali się najsłabszym ogniwem w zielonogórskiej prawicowej maszynie. Wystartowali samodzielnie, ale zanotowali najsłabszy wynik. Po co więc wyłamali się z pierwotnych ustaleń? Materna ma na to własną teorię.

- Pewnie chcieli przetestować swoją pozycję i pokazać, że trzeba się z nimi liczyć. Rozmowy w centrali dopiero się zaczną. Uważam, że powinniśmy iść razem, ale do tego potrzeba pełnej zgody - przekonuje polityk PiS, który mimo nieudanej próby wciąż jest orędownikiem powstania prawicowego paktu senackiego.

- Zależało mi na pakcie prawicowym, żeby pokazać górze, że warto być razem, ale kolega z Korony wywrócił stolik. Szkoda, bo wygrana i odbicie bastionu Platformy Obywatelskiej odbiłyby się szerokim echem - podkreśla.

Jak jednak zaznacza Materna, zielonogórskie wyniki nie są też w pełni reprezentatywne. Powód? Bardzo niska frekwencja.

- A do tego porównując wyniki śp. generała do kandydatki KO jest to znaczący spadek partii rządzącej. Mają problem. A to dobra wiadomość dla nas - uśmiecha się na koniec Materna.

Łukasz Szpyrka



