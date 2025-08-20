Kornelia Wieczorek pochodzi z Łodzi, ale uczy się na co dzień w międzynarodowej klasie w III LO w Gdyni. Teraz usłyszy o niej jednak nie tylko cała szkoła czy Polska, ale i reszta świata. Nastolatka została wyróżniona przez magazyn "Time" i firmę Lego w uznaniu jej osiągnięć, które mogą zmienić świat. Oprócz niej na liście "Girls of the Year" jest dziewięć innych młodych kobiet.

Polka na pierwszej w historii liście "Girls of the Year"

Kornelia ma w swoim dorobku imponujące osiągnięcia, co bardzo doceniają jej nauczyciele.

"Ma już na koncie wystąpienia na TEDx, publikacje, wyróżnienie w 'Forbes' i reprezentowanie Polski w międzynarodowych konkursach" - wylicza w rozmowie z dziennikarzami wyborczej.pl Wiesław Kosakowski, dyrektor III LO w Gdyni, zachwycony sukcesami swojej uczennicy.

Swoją przygodę z nauką dziewczynka rozpoczęła w wieku 10 lat, kiedy to zaczęła brać udział w zajęciach szkoły medycznej. Cztery lata później, we współpracy z Dianą Serjant, wynalazła biodegradowalny nawóz oparty na szczepach bakterii Rhizobium, który nie powoduje degradacji gleby.

Aktualnie nastolatka dopracowuje projekt aplikacji pomagającej w wykrywaniu i diagnozie zmian skórnych, wykorzystywaniu komórek macierzystych w walce z chorobą Parkinsona.

Młoda Polka rozważa podjęcie studiów jednocześnie na dwóch kierunkach - neurobiologii i medycynie. Choć nie wie, co przyniesie przyszłość, planuje kontynuować rozwijanie swoich pasji. - Nie jestem pewna, co wydarzy się za pół roku, ale mam nadzieję, że będę ekspertką w mojej dziedzinie, bo naprawdę to lubię - zaznacza.

Kornelia Wieczorek podbija świat nauki

Oprócz Kornelii na liście "Girls of the Year" znalazły się również:

•pisarka Rutendo Shadaya (16 lat) z Nowej Zelandii,

•sportsmenka Coco Yoshizawa (15 lat) z Japonii,

•innowatorka Valerie Chiu (15 lat) z Chin,

•artystka Zoé Clauzure (15 lat) z Francji,

•innowatorka Clara Proksch (12 lat) z Niemiec,

•sportsmenka Ivanna Richards (17 lat) z Meksyku,

•podróżniczka Defne Özcan (17 lat) z Turcji,

•innowatorka Rebecca Young (12 lat) z Wielkiej Brytanii,

•pisarka Naomi DeBerry (12 lat) ze Stanów Zjednoczonych.

"Time" pisze na swoich łamach, że wyróżnione w tym roku nastolatki" należą do pokolenia, które zmienia oblicze dzisiejszego przywództwa". Gazeta zauważa, że kobiety stanowią obecnie ponad połowę wszystkich studentów na świecie, a wspomniane dziewczyny "w rekordowym tempie wybierają karierę w inżynierii, technologii i innowacjach".

"Ich pokolenie rozumie, że zmiana nie wymaga czekania na dorosłość - zaczyna się od dostrzeżenia problemów i odmowy zaakceptowania ich jako czegoś trwałego" - czytamy.

