W skrócie
- Trzy rosyjskie obiekty, w tym dwie rakiety i jeden dron, naruszyły polską przestrzeń powietrzną w województwach podkarpackim i lubelskim.
- Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że alerty RCB o zagrożeniu zostały wysłane o godzinie 2.31 oraz 6.30, a syreny w Nowym Lipowcu zawyły o 6.31.
- Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że reakcja służb była natychmiastowa.
- Politycy PiS oraz Konfederacji kwestionują czas reakcji systemu ostrzegania, twierdząc, że mieszkańcy otrzymali komunikaty już po eksplozji rakiety.
- Mariusz Błaszczak zażądał wyjaśnień w sprawie procedur obronnych, pytając o powody braku zestrzelenia obiektów oraz rozmieszczenie systemów przeciwlotniczych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
"Już o 02:31 RCB ostrzegło przed potencjalnym zagrożeniem, a o 06:30 wysłany został alert o realnym zagrożeniu. Minutę później w Nowym Lipowcu zawyły syreny. Rakieta spadła o 06:36" - napisał Adam Szłapka.
Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Wleciały trzy rosyjskie obiekty
Rzecznik rządu przekazał szczegółowe informacje dotyczące działania systemów ostrzegania mieszkańców w związku z wydarzeniami, o których władze powiadomiły w piątek rano.Polską przestrzeń powietrzną w województwie podkarpackim i lubelskim naruszyły trzy rosyjskie obiekty - dwie rakiety i jeden dron.
Komunikat w sprawie reakcji służb przedstawił również szef MSWiA Marcin Kierwiński, wskazując, że działania podjęto natychmiast. "Szkoda, że nawet w takich momentach część opozycji nie potrafi wyjść z roli hejtera rządu. Polska jest jedna. Jedna! Alerty RCB pojawiały się przez całą noc - od ok 2:30. Uruchomiono także syreny" - czytamy we wpisie.
Godziny przesłania alertów i ostrzegania mieszkańców podała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka. "O godzinie 1:58 włączono nasłuch w Nowym Lipowcu. RCB było już w bezpośrednim kontakcie z wojskiem.Alert RCB o potencjalnym zagrożeniu został wysłany o 2:31. O 6:30 zostały włączone syreny i wysłany alert RCB o realnym zagrożeniu. W tych godzinach działaliśmy także w woj. podkarpackim" - poinformowała.
Kiedy RCB ostrzegło mieszkańców? Opozycja pyta i oskarża
Wątpliwości w kwestii sprawności mechanizmów ostrzegających przed zagrożeniem były wysuwane przez polityków opozycji niedługo po komunikatach ze strony rządu dotyczących zdarzenia.
"Zgodnie z relacjami mieszkańców do wybuchu miało dojść ok. 6:30 rano, a alerty ostrzegawcze rząd rozesłał dopiero kilka minut później... Zaspali?" - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do eksplozji jednego z obiektów w miejscowości Nowy Lipowiec, w powiecie biłgorajskim.
Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, domaga się od rządu odpowiedzi również w zakresie podjętych działań obronnych.
"Dlaczego obiekty nie zostały zestrzelone? Czy system ostrzegania zadziałał prawidłowo? Czy wszystkie procedury zostały uruchomione na czas? (...) Gdzie znajdowały się polskie wyrzutnie Patriot i inne elementy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej?" - pyta przedstawiciel ugrupowania.
Były szef MON zaznaczył przy tym, że jego słowa nie wynikają "ze sporu politycznego i złej oceny rządu Tuska", lecz stanowią "fundamentalne pytania o bezpieczeństwo naszego państwa".
Krytykę wobec władz wyraził poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. "Polskie niebo ma być bezpieczne, a nie dziurawe jak sito! Ile jeszcze takich incydentów potrzeba, żeby ktoś wreszcie wziął odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków?" - pyta parlamentarzysta.
W takim tonie sprawę skomentował też inny z członków tego ugrupowania, Konrad Berkowicz. "Panie Kosiniak, czy obrona powietrzna Polski w ogóle istnieje?" - czytamy we wpisie posła.
Opozycja krytykuje reakcję władz. "Kompletna bezradność"
Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik podziela głosy polityków opozycji twierdzących, że mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny nie zostali ostrzeżeni na czas. "Przecież to woła o pomstę do nieba. Jak ludzie mają mieć czas na znalezienie schronienia, skoro ostrzeżenia pojawiają się PO FAKCIE?!" - pisze.
Jej zdaniem z rządu płynie "propaganda sukcesu, która jest zawsze w gotowości, by przykrywać nawet największą nieudolność i dziadostwo".
Piotr Gliński nazywa 20 listopada "kolejnym dramatycznym dniem rządów Tuska", pisząc o "kompletnej bezradności Polski". "Bezbronni mieszkańcy, gdy rakiety walą obok ich domów, znowu dostali alert RCB po fakcie!" - stwierdza członek PiS.
"Cud, że nikt nie zginął" - ocenia Piotr Muller z Rozwoju Plus, oskarżając premiera o "puste słowa", w odpowiedzi na opublikowany rano wpis Donalda Tuska, informujący o otrzymaniu meldunku w sprawie incydentu, braku zagrożenia atakiem z powietrza i działaniach prowadzonych przez służby.