W skrócie Trzy rosyjskie obiekty, w tym dwie rakiety i jeden dron, naruszyły polską przestrzeń powietrzną w województwach podkarpackim i lubelskim.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że alerty RCB o zagrożeniu zostały wysłane o godzinie 2.31 oraz 6.30, a syreny w Nowym Lipowcu zawyły o 6.31.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że reakcja służb była natychmiastowa.

Politycy PiS oraz Konfederacji kwestionują czas reakcji systemu ostrzegania, twierdząc, że mieszkańcy otrzymali komunikaty już po eksplozji rakiety.

Mariusz Błaszczak zażądał wyjaśnień w sprawie procedur obronnych, pytając o powody braku zestrzelenia obiektów oraz rozmieszczenie systemów przeciwlotniczych.

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"Już o 02:31 RCB ostrzegło przed potencjalnym zagrożeniem, a o 06:30 wysłany został alert o realnym zagrożeniu. Minutę później w Nowym Lipowcu zawyły syreny. Rakieta spadła o 06:36" - napisał Adam Szłapka.

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Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Wleciały trzy rosyjskie obiekty

Rzecznik rządu przekazał szczegółowe informacje dotyczące działania systemów ostrzegania mieszkańców w związku z wydarzeniami, o których władze powiadomiły w piątek rano.Polską przestrzeń powietrzną w województwie podkarpackim i lubelskim naruszyły trzy rosyjskie obiekty - dwie rakiety i jeden dron.

Komunikat w sprawie reakcji służb przedstawił również szef MSWiA Marcin Kierwiński, wskazując, że działania podjęto natychmiast. "Szkoda, że nawet w takich momentach część opozycji nie potrafi wyjść z roli hejtera rządu. Polska jest jedna. Jedna! Alerty RCB pojawiały się przez całą noc - od ok 2:30. Uruchomiono także syreny" - czytamy we wpisie.

Godziny przesłania alertów i ostrzegania mieszkańców podała rzeczniczka resortu spraw wewnętrznych Karolina Gałecka. "O godzinie 1:58 włączono nasłuch w Nowym Lipowcu. RCB było już w bezpośrednim kontakcie z wojskiem.Alert RCB o potencjalnym zagrożeniu został wysłany o 2:31. O 6:30 zostały włączone syreny i wysłany alert RCB o realnym zagrożeniu. W tych godzinach działaliśmy także w woj. podkarpackim" - poinformowała.

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Kiedy RCB ostrzegło mieszkańców? Opozycja pyta i oskarża

Wątpliwości w kwestii sprawności mechanizmów ostrzegających przed zagrożeniem były wysuwane przez polityków opozycji niedługo po komunikatach ze strony rządu dotyczących zdarzenia.

"Zgodnie z relacjami mieszkańców do wybuchu miało dojść ok. 6:30 rano, a alerty ostrzegawcze rząd rozesłał dopiero kilka minut później... Zaspali?" - napisał rzecznik PiS Rafał Bochenek, odnosząc się do eksplozji jednego z obiektów w miejscowości Nowy Lipowiec, w powiecie biłgorajskim.

Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, domaga się od rządu odpowiedzi również w zakresie podjętych działań obronnych.

"Dlaczego obiekty nie zostały zestrzelone? Czy system ostrzegania zadziałał prawidłowo? Czy wszystkie procedury zostały uruchomione na czas? (...) Gdzie znajdowały się polskie wyrzutnie Patriot i inne elementy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej?" - pyta przedstawiciel ugrupowania.

Były szef MON zaznaczył przy tym, że jego słowa nie wynikają "ze sporu politycznego i złej oceny rządu Tuska", lecz stanowią "fundamentalne pytania o bezpieczeństwo naszego państwa".

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Krytykę wobec władz wyraził poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo. "Polskie niebo ma być bezpieczne, a nie dziurawe jak sito! Ile jeszcze takich incydentów potrzeba, żeby ktoś wreszcie wziął odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków?" - pyta parlamentarzysta.

W takim tonie sprawę skomentował też inny z członków tego ugrupowania, Konrad Berkowicz. "Panie Kosiniak, czy obrona powietrzna Polski w ogóle istnieje?" - czytamy we wpisie posła.

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Opozycja krytykuje reakcję władz. "Kompletna bezradność"

Europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik podziela głosy polityków opozycji twierdzących, że mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny nie zostali ostrzeżeni na czas. "Przecież to woła o pomstę do nieba. Jak ludzie mają mieć czas na znalezienie schronienia, skoro ostrzeżenia pojawiają się PO FAKCIE?!" - pisze.

Jej zdaniem z rządu płynie "propaganda sukcesu, która jest zawsze w gotowości, by przykrywać nawet największą nieudolność i dziadostwo".

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Piotr Gliński nazywa 20 listopada "kolejnym dramatycznym dniem rządów Tuska", pisząc o "kompletnej bezradności Polski". "Bezbronni mieszkańcy, gdy rakiety walą obok ich domów, znowu dostali alert RCB po fakcie!" - stwierdza członek PiS.

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"Cud, że nikt nie zginął" - ocenia Piotr Muller z Rozwoju Plus, oskarżając premiera o "puste słowa", w odpowiedzi na opublikowany rano wpis Donalda Tuska, informujący o otrzymaniu meldunku w sprawie incydentu, braku zagrożenia atakiem z powietrza i działaniach prowadzonych przez służby.

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