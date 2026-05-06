Wielki pożar na Lubelszczyźnie. Sztab kryzysowy, żołnierze ruszają na pomoc

Paweł Basiak

Na terenie trzech powiatów województwa lubelskiego trwa intensywna akcja gaśnicza związana z rozległym pożarem lasu - informuje Państwowa Straż Pożarna. Do północy ogień objął obszar ok. 250 hektarów. W działaniach uczestniczy 88 zastępów straży. Szef MON przekazał, że na miejsce zostali wysłani żołnierze WOT. Podczas akcji doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, zginął pilot.

Strażak w mundurze obserwuje pożar lasu, ogień rozprzestrzenia się między drzewami, akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie.
Wielki pożar na Lubelszczyźnie. Wojsko rusza na pomoc strażakom

W skrócie

  • W trzech powiatach województwa lubelskiego trwa rozległa akcja gaszenia pożaru lasu z udziałem kilkuset strażaków oraz licznych pojazdów.
  • Na miejscu utworzono sztab kryzysowy, a w akcję zaangażowani są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy współpracują ze strażą pożarną.
  • Podczas akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu dromader, w wyniku której zginął pilot, a okoliczności zdarzenia będą badane przez odpowiednie służby.
We wtorek po godz. 15 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Do nocy ogień opanował ok. 250 ha, a w jego gaszenie zaangażowanych zostało ponad 300 strażaków i 70 pojazdów. Z informacji PSP wynika, że akcja gaśnicza prowadzona jest w trzech powiatach.

Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała we wpisie na platformie X o zwołaniu sztabu kryzysowego w związku z pożarem w powiecie biłgorajskim. Na miejsce zdarzenia udali się szef resortu Marcin Kierwiński oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek.

"W działaniach uczestniczy 88 zastępów PSP. Kolejne 35 zastępów i moduł GFFF w odwodzie na rano" - przekazał Kierwiński. GFFF to wyspecjalizowany moduł przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów z ziemi.

Wielki pożar na Lubelszczyźnie. Niepokojące doniesienia o środzie

Po sztabie kryzysowym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że "pożar cały czas się rozprzestrzenia, a jego dynamika jest znacząca, choć w nocy nieco mniejsza niż w dzień".

- Prognozy pogody na jutro nie wskazują na poprawę warunków w godzinach przedpołudniowych - nadal będzie gorąco, od 20 do 26 stopni. Istnieje szansa, że po południu wystąpią lokalne burze, które mogłyby pomóc w gaszeniu, jednak nie mamy pewności, w którym dokładnie miejscu wystąpią te opady - przekazał.
Na Lubelszczyznę udała się też minister klimatu i środowiskaPaulina Hennig-Kloska oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.

Szef MON: Żołnierze WOT ruszą do walki z żywiołem

W akcję gaszenia pożarów zaangażowali się żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Szef MON, wicepremier Władysław Kosniak-Kamysz przekazał po północy, że "trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsce współdziałania ze strażą pożarną".

"Nad ranem do walki z żywiołem, ruszy co najmniej kilkudziesięciu Terytorialsów" - dodał szef MON.

Katastrofa samolotu gaśniczego. Rozpoczęto dochodzenie

Podczas wtorkowej akcji gaśniczej samolot dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji LP w Warszawie uległ wypadkowi i spadł na ziemię, w wyniku czego zginął pilot maszyny.

Paweł Basiak, Krzysztof Ryncarz, Patryk Idziak, Maria Kosiarz

- Z wielką przykrością informujemy o śmierci pilota samolotu gaśniczego dromader, który udawał się na miejsce działań ratowniczych. Wystartował o 19:10, z radarów zniknął około 20:50. Policjanci rozpoczynają czynności dochodzeniowo-śledcze - przekazał na konferencji prasowej Wiesław Leśniakiewicz.

Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych przekazała, że okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuraturę. W związku ze śmiercią pilota leśnicy złożyli wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego.

