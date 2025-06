"Wielki krok dla Polski". Donald Tusk ogłasza sukces

Załoga kapsuły Dragon, w tym Sławosz Uznański-Wiśniewski, weszła na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Na wydarzenie to zareagował premier Donald Tusk. "Dokowanie do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zakończone sukcesem! To mały krok dla Sławosza, ale wielki dla Polski!" - napisał.