Policja poinformowała, że w piątek o godz. 14:10 w Hamburgu zatrzymany został Patryk M., znany jako "Wielki Bu". Za mężczyzną wydano wcześniej Europejski Nakaz Aresztowania.

"Mężczyzna był poszukiwany do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Krajową w Lublinie" - podała policja w komunikacie. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, handlu narkotykami oraz kradzieży samochodów.

"Wielki Bu" zatrzymany na lotnisku w Hamburgu. Planował wylot do ZEA

"Zatrzymanie było możliwe dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Operacji Pościgowych CBŚP i współpracy z niemiecką policją. Do zatrzymania doszło na lotnisku, tuż przed planowanym odlotem Patryka M. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - czytamy w komunikacie policji.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński potwierdził później, że chodzi o "Wielkiego Bu".

"'Wielki Bu' zatrzymany w Hamburgu. Brawa dla polskiej policji" - napisał szef MSWiA.

O Patryku M. głośno było za sprawą jego kontaktów z prezydentem Karolem Nawrockim. Mężczyzna jest zawodnikiem freak fightów, udzielającym się w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczał wspólne zdjęcia z obecną głową państwa. Jak wynika z publikowanych przez M. materiałów przed zatrzymaniem miał przebywać w Dubaju.

"Wielki Bu" już wcześniej wchodził w konflikt z prawem - został skazany i odsiadywał wyrok w związku z porwaniem. Według doniesień mediów miał być też członkiem gangu i usłyszeć zarzuty związane z sutenerstwem.

