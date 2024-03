Nie ma już wątpliwości, że zbliżające się Święta Wielkanocne będą wyjątkowo ciepłe . Potwierdzają do najnowsze prognozy prezentowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Co więcej, może się okazać, że temperatury będą wręcz rekordowe .

Wielkanoc 2024: Padnie rekord ciepła?

Wiele wskazuje na to, że prognozowane uderzenie ciepła przypadnie dokładnie na okres Wielkanocy . Wskazują na to prognozy publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z dostępnych prognoz wynika, że zagrożony może być rekord ciepła w marcu, zanotowany 21 marca 1974 roku w Nowym Sączu (25,6 st. C). Już w Wielką Sobotę temperatury bardzo zbliżą się do tego poziomu. W ciągu dnia wyniosą od 17 do 23 st. C, jednak lokalnie na południu mogą sięgnąć 25 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW. Będzie słonecznie i bez opadów.