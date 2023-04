Ciekawostki Życzenia wielkanocne 2023: Krótkie, śmieszne i piękne gotowe wierszyki

Wielkanoc to czas, kiedy wiele dyskontów zmieni godziny otwarcia lub będzie całkowicie nieczynnych. Warto dowiedzieć się, które z najpopularniejszych sklepów będą otwarte w Wielką Niedzielę i lany poniedziałek oraz w jakich godzinach. Dobrze też sprawdzić, kiedy obowiązuje zakaz handlu.

Zakaz handlu komplikuje robienie zakupów wielu Polakom. Jednak Ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta przewiduje wyjątki związane z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi. Wyłączona z tego ograniczenia była Niedziela Palmowa, dzięki czemu wiele osób zrobiło wtedy zakupy, przygotowując się do świąt. Czy w trakcie Wielkanocy również będzie można udać się do sklepu?

Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny: Czy dziś jest zakaz handlu?

Kulminacja Wielkanocy to Wielka Niedziela i Poniedziałek Wielkanocny. Wtedy nie trzeba iść do pracy. Czy dotyczy to również pracowników dużych sklepów takich jak: Biedronka, Kaufland, Netto, Auchan lub Carrefour?

W Wielki Czwartek i Piątek dyskonty były otwarte w standardowych godzinach, a w Wielką Sobotę - w skróconych. Niekiedy godziny otwarcia były wydłużone, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów.

W Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny wszystkie duże sklepy są zamknięte.

9 i 10 kwietnia: Jakie sklepy mogą być dziś otwarte?

W Wielkanoc otwarte będą tylko te sklepy, których właściciele sami zdecydują się stanąć za ladą. Oznacza to, że zakupy zrobimy w dyskontach prywatnych.

Mogą też działać popularne sieciówki działające na zasadzie franczyzy: Żabka, Carrefour Express, czy Stokrotka Express.

