Religia Co się wydarzyło w Wielką Środę? Przypomina o tym brutalny zwyczaj

W 2023 roku jest aż 115 dni ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że statystycznie Polak przepracuje tylko 250 z 365 dni w ciągu roku. Ciekawostką jest to, że liczba wolnego zwiększyła się o jeden dzień w porównaniu z minionym rokiem. Czy w Wielki Piątek również nie trzeba iść do pracy?

Wielki Piątek jest jednym z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym chrześcijan. Wierni rozmyślają nad cierpieniem i ofiarą Jezusa Chrystusa na krzyżu, poprzez którą zbawił ludzkość. W kościołach adoruje się krzyż. Czy tak duże wydarzenie wiąże się z dniem wolnym od pracy?

Wielkanoc 2023. Wielki Piątek jest wolny od pracy?

Pomimo tego, że Wielki Piątek jest bardzo ważnym dniem w kalendarzu kościelnym i wielu wiernych rezerwuje sobie czas na pójście na nabożeństwo, to niestety nie można oczekiwać wolnego. Wielki Piątek nie jest dniem wolnym od pracy. Nie jest też świętem nakazanym w Kościele katolickim.

Zdjęcie Wielka Niedziela rozpoczyna Wielkanoc / fot. Karol Makurat / East News

Wolne w Wielkanoc – które dni są wolne od pracy?

Wielki Post poprzedzający Wielkanoc 2023 trwa od 22 lutego (Środy Popielcowej) do 6 kwietnia. Pokutę kończy nadejście Wielkiego Tygodnia, którego początkiem jest Niedziela Palmowa. Zaraz po niej zaczyna się Triduum Paschalne z Wielkim Piątkiem będącym dniem poprzedzającym Wielką Sobotę, kiedy to składa się pokarm do święcenia i adoruje Chrystusa złożonego do grobu.

Pomimo tego, że zarówno Wielki Czwartek, Piątek, jak i Sobota nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, to wierni mogą skupić się na świętowaniu w Poniedziałek Wielkanocny, następujący po Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego. Drugi dzień świąt przypada na 10 kwietnia i jest wolny od pracy.

