Emeryt z Hamburga, Torsten, wybrał się z żoną w podróż po północnej Polsce. Interii zdradza, że termin - tuż po zakończeniu tradycyjnego, wakacyjnego sezonu - nie był przypadkowy:

- Według mnie maj i wrzesień to najlepszy czas na podróżowanie. Bez tłumów i bez upałów - mówi Niemiec.

W planie jego podróży jest przede wszystkim Szczecin i Gdańsk.

- Jest ładnie, a ludzie są przyjaźni - mówi turysta spotkany na szczecińskich Wałach Chrobrego.

Torsten nie jest wyjątkiem. Eksperci branży turystycznej zauważają, że w Polsce trwa sezon po sezonie, a za przykład podają przede wszystkim morze:

- Ewidentnie Bałtyk jest już atrakcyjny przez cały rok. Przedsiębiorcy latami pracowali nad tym, aby uczynić z głównych miejscowości pasa nadmorskiego miejsca wypoczynku nie tylko od majówki do pierwszego dnia roku szkolnego. Teraz widzimy, że efekty tej pracy przekładają się na frekwencje w hotelach - mówi Interii Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie zrzeszającej przedsiębiorców, także z branży turystycznej.

Według wyliczeń PIG nad Bałtykiem nawet 70 proc. obiektów jest otwartych przez cały rok. - Jesienny i zimowy turysta nad Bałtyk przyjeżdża zwykle na trzy dni. Szuka hotelu, który gwarantuje mu wyżywienie i wysokiej jakości SPA - zauważa Mojsiuk.

Wojna domowa. Morze i góry ścigają się na popularność

Sezon po sezonie dotyczy nie tylko nadmorskich miejscowości. Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl w rozmowie z Polską Agencją Prasową zauważył, że jesienią polskie góry i morze ścigają się na popularność:

- Wrzesień wolimy spędzać nad morzem: Bałtyk wybiera wtedy 47 proc. podróżnych, a góry 37 proc. W październiku proporcje się odwracają. Góry rosną do 44 proc., a Bałtyk spada do 37 proc. - zaznacza ekspert.

Specjaliści przyznają jednak, że nie wszyscy odczuwają skutki jesiennego boomu turystycznego.

- O ile całoroczność sezonu w Świnoujściu, Kołobrzegu czy w Międzyzdrojach jest czymś oczywistym, tak już małe miejscowości często na zimę usypiają, a czynne są w nich tylko pojedyncze obiekty - mówi Interii prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Maria Lisiecka na co dzień prowadzi lodziarnię w Szczecinie, a latem także w Pogorzelicy.

- Wraz z rozpoczęciem szkoły wszystko wyraźnie zwalnia. Z dnia na dzień robi się ciszej. W lodziarni bardzo szybko można poczuć, że lato naprawdę się skończyło i że zaczyna się zupełnie inny rytm: mniej spontanicznych wizyt, mniej rodzin z dziećmi, a więcej stałych klientów wpadających podczas spaceru czy po pracy - mówi Interii właścicielka lodziarni #Tag 13.

Bałtyk po sezonie: Osiem Wigilii naraz i bogate morsy

Według Hanny Mojsiuk poza sezonem są konkretne daty, kiedy przedsiębiorcy nad morzem mogą liczyć na zwiększone zainteresowanie i duże pieniądze. Chodzi o święta Bożego Narodzenia, sylwester i sezon na morsowanie:

- W ubiegłym roku jeden z hoteli w Świnoujściu organizował jednocześnie osiem wieczerzy wigilijnych, a w styczniu jest szczyt sezonu na morsowanie. Hotele mają wysokie obłożenie, a niektóre nawet oferty specjalne dla morsujących - mówi Mojsiuk.

Turystyczny boom widzą nie tylko najpopularniejsze, nadmorskie kurorty.

- W ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 10,5 proc. wzrostu liczby odwiedzających względem roku 2024 i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie - wylicza Celina Wołosz z miejskiej spółki "Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia".

Rosnącą popularność akurat tego regionu zauważył Główny Urząd Statystyczny. W raporcie o udzielonych noclegach zachodniopomorskie jest na szczycie. Ale wygranych jest o wiele więcej.

- W lipcu i sierpniu 2026 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało 10 mln turystów. W porównaniu z 2025 rokiem liczba turystów zwiększyła się o 2,5 proc. - podaje GUS.

Polska górą. Zawdzięczamy to… sami sobie

Te dane zbiegły się w czasie ze statystykami Eurostatu. Wynika z nich, że Polska jest w czubie unijnych państw zyskujących popularność wśród wczasowiczów.

W pierwszej połowie 2026 roku odnotowała 5 proc. wzrost, znacznie przewyższając unijną średnią, bijąc wzrosty notowane we Włoszech, Portugalii, Grecji czy Hiszpanii i ustępując jedynie czterem państwom.

- Zagraniczni goście w Polsce stanowili mniej niż 1/4, bo 19,8 proc. - uściśla Eurostat. To pokrywa się z innymi raportami oraz regularnymi opiniami ekspertów branży wskazującymi, że na turystyczny sukces pracują przede wszystkim…sami Polacy, odwiedzając inne miasta i regiony niż te w których mieszkają.

Tobiasz Madejski



