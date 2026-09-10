Wielka zmiana w turystyce. Wczasowicze pokochali Polskę po sezonie. "Bałtyk stał się całoroczny"

Tobiasz Madejski

Tobiasz Madejski

Turystyczny boom na Polskę trwa i nie dotyczy już tylko lata. - Bałtyk stał się atrakcyjny przez cały rok - mówi Interii Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej, a unijny raport stawia nas wśród krajów, które notują najwyższy wzrost zainteresowania.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Turyści w zimowy weekend nad morzem.
Turyści w zimowy weekend nad morzem, Gdynia 07.02.2026 r.Lukasz DejnarowiczAgencja FORUM

Emeryt z Hamburga, Torsten, wybrał się z żoną w podróż po północnej Polsce. Interii zdradza, że termin - tuż po zakończeniu tradycyjnego, wakacyjnego sezonu - nie był przypadkowy:

- Według mnie maj i wrzesień to najlepszy czas na podróżowanie. Bez tłumów i bez upałów - mówi Niemiec.

W planie jego podróży jest przede wszystkim Szczecin i Gdańsk.

- Jest ładnie, a ludzie są przyjaźni - mówi turysta spotkany na szczecińskich Wałach Chrobrego.

Torsten nie jest wyjątkiem. Eksperci branży turystycznej zauważają, że w Polsce trwa sezon po sezonie, a za przykład podają przede wszystkim morze:

- Ewidentnie Bałtyk jest już atrakcyjny przez cały rok. Przedsiębiorcy latami pracowali nad tym, aby uczynić z głównych miejscowości pasa nadmorskiego miejsca wypoczynku nie tylko od majówki do pierwszego dnia roku szkolnego. Teraz widzimy, że efekty tej pracy przekładają się na frekwencje w hotelach - mówi Interii Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie zrzeszającej przedsiębiorców, także z branży turystycznej.

Zobacz również:

Coraz więcej Polaków nie decyduje się na długie wakacje | Kolaż: Magdalena Piasecka
Polska

Twierdzi, że wystarczają mu trzy dni wakacji. "Wydam na co innego"

Tobiasz Madejski
Tobiasz Madejski

Według wyliczeń PIG nad Bałtykiem nawet 70 proc. obiektów jest otwartych przez cały rok. - Jesienny i zimowy turysta nad Bałtyk przyjeżdża zwykle na trzy dni. Szuka hotelu, który gwarantuje mu wyżywienie i wysokiej jakości SPA - zauważa Mojsiuk.

Wojna domowa. Morze i góry ścigają się na popularność

Sezon po sezonie dotyczy nie tylko nadmorskich miejscowości. Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl w rozmowie z Polską Agencją Prasową zauważył, że jesienią polskie góry i morze ścigają się na popularność:

- Wrzesień wolimy spędzać nad morzem: Bałtyk wybiera wtedy 47 proc. podróżnych, a góry 37 proc. W październiku proporcje się odwracają. Góry rosną do 44 proc., a Bałtyk spada do 37 proc. - zaznacza ekspert.

Specjaliści przyznają jednak, że nie wszyscy odczuwają skutki jesiennego boomu turystycznego.

- O ile całoroczność sezonu w Świnoujściu, Kołobrzegu czy w Międzyzdrojach jest czymś oczywistym, tak już małe miejscowości często na zimę usypiają, a czynne są w nich tylko pojedyncze obiekty - mówi Interii prezes Północnej Izby Gospodarczej.

Maria Lisiecka na co dzień prowadzi lodziarnię w Szczecinie, a latem także w Pogorzelicy.

- Wraz z rozpoczęciem szkoły wszystko wyraźnie zwalnia. Z dnia na dzień robi się ciszej. W lodziarni bardzo szybko można poczuć, że lato naprawdę się skończyło i że zaczyna się zupełnie inny rytm: mniej spontanicznych wizyt, mniej rodzin z dziećmi, a więcej stałych klientów wpadających podczas spaceru czy po pracy - mówi Interii właścicielka lodziarni #Tag 13.

Bałtyk po sezonie: Osiem Wigilii naraz i bogate morsy

Według Hanny Mojsiuk poza sezonem są konkretne daty, kiedy przedsiębiorcy nad morzem mogą liczyć na zwiększone zainteresowanie i duże pieniądze. Chodzi o święta Bożego Narodzenia, sylwester i sezon na morsowanie:

- W ubiegłym roku jeden z hoteli w Świnoujściu organizował jednocześnie osiem wieczerzy wigilijnych, a w styczniu jest szczyt sezonu na morsowanie. Hotele mają wysokie obłożenie, a niektóre nawet oferty specjalne dla morsujących - mówi Mojsiuk.

Zobacz również:

City break 2026 podbija Europę. Połowa mieszkańców wyjeżdża na weekend | grafika: Aleksandra Włodarczyk
Świat

Połowa Europy wyjeżdża na weekend [MIĘDZYMIASTOWA]

Paulina Wilk
Paulina Wilk

Turystyczny boom widzą nie tylko najpopularniejsze, nadmorskie kurorty.

- W ubiegłym roku odnotowaliśmy ponad 10,5 proc. wzrostu liczby odwiedzających względem roku 2024 i wszystko wskazuje na to, że w tym roku będzie podobnie - wylicza Celina Wołosz z miejskiej spółki "Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia".

Rosnącą popularność akurat tego regionu zauważył Główny Urząd Statystyczny. W raporcie o udzielonych noclegach zachodniopomorskie jest na szczycie. Ale wygranych jest o wiele więcej.

- W lipcu i sierpniu 2026 roku z turystycznych obiektów noclegowych w Polsce skorzystało 10 mln turystów. W porównaniu z 2025 rokiem liczba turystów zwiększyła się o 2,5 proc. - podaje GUS.

Polska górą. Zawdzięczamy to… sami sobie

Te dane zbiegły się w czasie ze statystykami Eurostatu. Wynika z nich, że Polska jest w czubie unijnych państw zyskujących popularność wśród wczasowiczów.

W pierwszej połowie 2026 roku odnotowała 5 proc. wzrost, znacznie przewyższając unijną średnią, bijąc wzrosty notowane we Włoszech, Portugalii, Grecji czy Hiszpanii i ustępując jedynie czterem państwom.

- Zagraniczni goście w Polsce stanowili mniej niż 1/4, bo 19,8 proc. - uściśla Eurostat. To pokrywa się z innymi raportami oraz regularnymi opiniami ekspertów branży wskazującymi, że na turystyczny sukces pracują przede wszystkim…sami Polacy, odwiedzając inne miasta i regiony niż te w których mieszkają.

Tobiasz Madejski

Czytaj więcej Tobiasza Madejskiego w Interii:

Wizualizacja szczecińskiej inwestycji. Grafika: Magdalena Piasecka
Zachodniopomorskie

Łuki takie, żeby przejechały czołgi. Polskie miasto buduje most na czarną godzinę

Tobiasz Madejski
Tobiasz Madejski


"Polityczny WF": Nowa zagrywka Tuska. Tak chce zgrillować prawicę INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze