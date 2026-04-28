W skrócie We wtorek doszło do wymiany więźniów między Polską a Białorusią w formacie "5 za 5", w wyniku której Andrzej Poczobut opuścił więzienie.

Politycy polscy i zagraniczni, w tym Karol Nawrocki, Donald Tusk i ambasador USA Thomas Rose, skomentowali uwolnienie Poczobuta.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska odniosły się do wydarzenia, podkreślając znaczenie uwolnienia Poczobuta.

We wtorek doszło do wymiany więźniów między Polską i Białorusią w formacie "5 za 5". W rezultacie więzienie opuścił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i jeden z liderów polskiej mniejszości na Białorusi przebywał w niewoli reżimu Alaksandra Łukaszenki od marca 2021 roku.

Do tego wydarzenia odniosło się wielu polskich oraz zagranicznych polityków. Głos zabrał m.in. prezydent Karol Nawrocki, który podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi "za doprowadzenie do uwolnienia naszego rodaka".

"Dziękuję wszystkim, którzy pracowali na ten sukces" - napisał prezydent. - "Andrzej Poczobut, więzień polityczny reżimu Łukaszenki, kawaler Orderu Orła Białego na wolności!" - ogłosił Nawrocki.

"Andrzej Poczobut na wolności! To wspaniała wiadomości" - napisał z kolei Marcin Przydacz. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP podkreślił przy tym, że wyswobodzenie Poczobuta z białoruskiego więzienia to "skutek decyzji prezydenta D. Trumpa po rozmowie z prezydentem K. Nawrockim w Białym Domu".

Andrzej Poczobut na wolności. Tusk opublikował przejmujące zdjęcie

Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych dwa posty na temat Poczobuta. W jednym z nich podkreślił, iż "wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji".

"Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół. Dziękuję wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym" - dodał premier.

W kolejnym wpisie Tusk podzielił się rezultatami swojego spotkania z Poczobutem. Szef rządu opublikował w mediach społecznościowych ilustrację, na której widać, jak przytula opozycjonistę.

"'Będę mógł tam wrócić?' - to były jego pierwsze słowa. 'Tylko ty decydujesz. Jesteś już wolnym człowiekiem' - odpowiedziałem" - relacjonował spotkanie z Poczobutem premier Tusk.

Uwolnienie Andrzeja Poczobuta. "Reżim Łukaszenki ustępuje tylko pod presją"

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose napisał z kolei, że uwolnienie Poczobuta jest dowodem na to, iż "Ameryka spełnia swoje zobowiązania wobec przyjaciół i sojuszników". Napisał przy tym, iż strona amerykańska "docenia niezwykłą pracę polskich służb specjalnych oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych".

"Dziękuję, ambasadorze; Dziękuję, USA!" - zareagował na ten wpis minister obrony narodowej Radosław Sikorski.

Odnosząc się do uwolnienia Poczobuta, Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "reżim Łukaszenki ustępuje tylko pod presją". "Nasza twarda polityka i współpraca międzynarodowa przynoszą efekty. Witaj w domu" - napisał.

"Andrzej Poczobut na wolności! Dobry dzień dla Polski!" - dodał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Andrzej Poczobut wyszedł z więzienia. Głosy ze wszystkich stron sceny politycznej

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński napisał, iż uwolnienie Poczobuta mogło nastąpić "już wiele miesięcy temu, przy okazji wymiany więźniów w Ankarze. Wówczas rząd Tuska odpuścił tę szansę". "Na szczęście lepiej późno niż wcale. To właśnie dlatego sojusz polsko-amerykański ma znaczenie. Gratulacje dla Pana Prezydenta Nawrockiego" - dodał.

Sprawę skomentował również były szef rządu, Mateusz Morawiecki. "Nareszcie! Andrzej Poczobut na wolności!" - radował się polityk.

Mariusz Kamiński, minister spraw zagranicznych i administracji w pierwszym i drugim rządzie Morawieckiego, opisał, iż wiadomość o opuszczeniu białoruskiego więzienia przez Poczobuta wywołała w nim "wielką radość". "Zabiegałem o to jeszcze jako minister, a potem w PE. Walka w tej sprawie była naszą powinnością!" - dodał.

Posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS Marlena Maląg podkreśliła, że informacja o uwolnieniu Poczobuta to "fantastyczna wiadomość, na którą czekaliśmy zdecydowanie zbyt długo".

"Po latach nieludzkich represji, pokazowych procesów i niezłomnej postawy wobec reżimu Łukaszenki, ten odważny dziennikarz w końcu odzyskał wolność. Jego hart ducha to symbol walki o prawdę i godność" - oceniła.

"Wielkie podziękowania należą się europoseł Małgorzacie Gosiewskiej. Jej nieustanna walka na forum międzynarodowym, liczne wydarzenia organizowane w Parlamencie Europejskim i postawa godna podziwu realnie przyczyniły się do tego, że świat nie zapomniał o Andrzeju. To dowód na to, że determinacja ma sens. Andrzej, witamy z powrotem!" - dodała Maląg.

Gratulacje po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. "Piękny dzień dla Polski"

Posłanka Olga Semeniuk-Patkowska napisała z kolei, że dzień oswobodzenia Poczobuta jest "pięknym dniem dla Polski, również dzięki konsekwentnym działaniom dyplomatycznym prezydenta Nawrockiego w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi".

Poseł Ryszard Petru podkreślił, iż "chyli czoła zarówno przed bohaterstwem dziennikarza, który spędził ponad pięć lat w białoruskich aresztach i więzienia, jak i przed profesjonalizmem polskiej dyplomacji, która doprowadziła do tego wydarzenia".

Ale radość! Andrzej Poczobut w Polsce" - napisał z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.

Tak liczny odzew świadczy o tym, że wszystkie strony sceny politycznej mówią jednym głosem w sprawie Poczobuta.

"Jesteśmy ogromnie wdzięczni". Cichanouska o uwolnieniu Poczobuta

Do sprawy odniosła się również Roberta Metsola. Podkreśliła ona, iż wcześniej Parlament Europejski - którego ona jest przewodniczącą - wyróżnił Poczobuta Nagrodą im. Andrieja Sacharowa. Jak dodała, wieść o wyjściu opozycjonisty na wolność jest "wspaniałą wiadomością".

Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska, która kandydowała w wyborach prezydenckich w 2020 roku, napisała, iż "po latach niesprawiedliwego przetrzymywania oraz izolacji (Poczobut) wreszcie może oddychać wolnością".

"Jesteśmy ogromnie wdzięczni rządowi polskiemu, USA, UE i wszystkim, którzy niestrudzenie walczyli o Andrzeja - prawdziwego polsko-białoruskiego, europejskiego bohatera" - podsumowała.

"Gość Wydarzeń". Co dalej z pieniędzmi z SAFE? Sobkowiak-Czarnecka tłumaczy Polsat News