Wielka lista Zjednoczonej Prawicy. Przemysław Czarnek podał termin

Anna Nicz

Anna Nicz

"Koniecznością jest stworzenie wielkiej listy Zjednoczonej Prawicy" - uważa Przemysław Czarnek. Wiceszef PiS nie wyklucza, że mogliby znaleźć się na niej politycy Rozwoju Plus, zaś rozmowy na ten temat mogą rozpocząć się wiosną. Pierwszeństwo na listach według Czarnka będą mieli posłowie pracowici i aktywni również w mediach społecznościowych.

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Przemysław Czarnek w granatowym garniturze przy mównicy podczas wystąpienia politycznego.
Przemysław CzarnekJacek Dominski/REPORTER /ReporterEast News

W skrócie

  • Przemysław Czarnek zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do tworzenia listy wyborczych na 2027 rok.
  • Pierwszeństwo na nich będą mieli posłowie, którzy pracują w terenie i są aktywni również w mediach społecznościowych".
  • Czarnek zadeklarował otwartość na współpracę z Rozwojem Plus w ramach szerokiej listy wyborczej Zjednoczonej Prawicy.
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Przemysław Czarnekpytany o przygotowania Prawa i Sprawiedliwości do wyborów parlamentarnych w 2027 r., poinformował, że ugrupowanie przygotowuje się do układania list wyborczych.

- Mamy wielu samorządowców, którzy kończą już swoje kadencje i myślą o tym, jak zmienić swoją rzeczywistość polityczną. A są to ludzie z wielkimi sukcesami w swoich samorządach, w swoich miastach, gminach - zauważył Czarnek.

W związku z tym - jak dodał - "przymiarki do list są na pewno, ale to we wszystkich ugrupowaniach, dlatego że zostało tylko 12 miesięcy, a patrząc na trzęsienie ziemi w koalicji 13 grudnia być może mniej".

Czarnek o listach wyborczych: Pierwszeństwo mają posłowie pracowici

Polityk dopytywany, w jaki sposób układane będą listy, odparł, że pierwszeństwo na nich będą mieli posłowie, "którzy są pracowici, którzy pracują w terenie i są aktywni również w mediach społecznościowych".

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Według Czarnka takie podejście ma zachęcać parlamentarzystów do większej aktywności.

- To jest naturalne dyscyplinowanie, zachęcanie do ciężkiej pracy, bo bez ciężkiej pracy nie ma zwycięstwa. Premiowani będą ci, którzy są pracowici i którzy wykazują się pracowitością w terenie - podkreślił.

Czarnek o "wielskiej liście wyborczej Zjednoczonej Prawicy"

Zdaniem Czarnka "koniecznością jest stworzenie wielkiej listy Zjednoczonej Prawicy". - Na ile ta prawica będzie zjednoczona, na ile szeroka będzie ta lista, to czas pokaże - powiedział. Jak dodał, nie wyklucza, żeby na takiej liście znaleźli się także posłowie Rozwoju Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. - Jesteśmy na to otwarci - podkreślił.

- Jestem przekonany, że także u kolegów z Rozwoju Plus, może nie u wszystkich, ale u większości dojrzała już myśl, że pójście samodzielnie na wybory w oparciu o 3-5 proc. (poparcia) jest nie tylko utratą szansy na uzyskanie mandatu, ale jest stratą mandatu dla prawicy - ocenił polityk PiS.

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Pytany, czy prowadzone są już konkretne rozmowy dotyczące wspólnej listy, Czarnek powiedział, że na razie politycy koncentrują się na działalności w terenie i bedą pracować przez kolejne miesiące.

- Myślę, że czas na konkretne już rozmowy i układanie takich list szerokiej prawicy, zjednoczonej prawicy nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku - zapowiedział Czarnek.

Sondaż CBOS. Kto z największym poparciem

Według najnowszego sondażu CBOS największym poparciem cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska, na którą w wyborach zagłosowałoby 28,6 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,2 proc., a na trzecim - Konfederacja, uzyskująca 12,8 proc. poparcia.

Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,3 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekraczają 5-procentowego progu wyborczego.

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