W skrócie
- Przemysław Czarnek zapowiedział, że Prawo i Sprawiedliwość przymierza się do tworzenia listy wyborczych na 2027 rok.
- Pierwszeństwo na nich będą mieli posłowie, którzy pracują w terenie i są aktywni również w mediach społecznościowych".
- Czarnek zadeklarował otwartość na współpracę z Rozwojem Plus w ramach szerokiej listy wyborczej Zjednoczonej Prawicy.
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Przemysław Czarnek, pytany o przygotowania Prawa i Sprawiedliwości do wyborów parlamentarnych w 2027 r., poinformował, że ugrupowanie przygotowuje się do układania list wyborczych.
- Mamy wielu samorządowców, którzy kończą już swoje kadencje i myślą o tym, jak zmienić swoją rzeczywistość polityczną. A są to ludzie z wielkimi sukcesami w swoich samorządach, w swoich miastach, gminach - zauważył Czarnek.
W związku z tym - jak dodał - "przymiarki do list są na pewno, ale to we wszystkich ugrupowaniach, dlatego że zostało tylko 12 miesięcy, a patrząc na trzęsienie ziemi w koalicji 13 grudnia być może mniej".
Czarnek o listach wyborczych: Pierwszeństwo mają posłowie pracowici
Polityk dopytywany, w jaki sposób układane będą listy, odparł, że pierwszeństwo na nich będą mieli posłowie, "którzy są pracowici, którzy pracują w terenie i są aktywni również w mediach społecznościowych".
Według Czarnka takie podejście ma zachęcać parlamentarzystów do większej aktywności.
- To jest naturalne dyscyplinowanie, zachęcanie do ciężkiej pracy, bo bez ciężkiej pracy nie ma zwycięstwa. Premiowani będą ci, którzy są pracowici i którzy wykazują się pracowitością w terenie - podkreślił.
Czarnek o "wielskiej liście wyborczej Zjednoczonej Prawicy"
Zdaniem Czarnka "koniecznością jest stworzenie wielkiej listy Zjednoczonej Prawicy". - Na ile ta prawica będzie zjednoczona, na ile szeroka będzie ta lista, to czas pokaże - powiedział. Jak dodał, nie wyklucza, żeby na takiej liście znaleźli się także posłowie Rozwoju Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego. - Jesteśmy na to otwarci - podkreślił.
- Jestem przekonany, że także u kolegów z Rozwoju Plus, może nie u wszystkich, ale u większości dojrzała już myśl, że pójście samodzielnie na wybory w oparciu o 3-5 proc. (poparcia) jest nie tylko utratą szansy na uzyskanie mandatu, ale jest stratą mandatu dla prawicy - ocenił polityk PiS.
Pytany, czy prowadzone są już konkretne rozmowy dotyczące wspólnej listy, Czarnek powiedział, że na razie politycy koncentrują się na działalności w terenie i bedą pracować przez kolejne miesiące.
- Myślę, że czas na konkretne już rozmowy i układanie takich list szerokiej prawicy, zjednoczonej prawicy nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku - zapowiedział Czarnek.
Sondaż CBOS. Kto z największym poparciem
Według najnowszego sondażu CBOS największym poparciem cieszy się obecnie Koalicja Obywatelska, na którą w wyborach zagłosowałoby 28,6 proc. respondentów. Na drugim miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 18,2 proc., a na trzecim - Konfederacja, uzyskująca 12,8 proc. poparcia.
Czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,3 proc. Pozostałe ugrupowania nie przekraczają 5-procentowego progu wyborczego.