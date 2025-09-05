Policjanci z jednostek i wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji regularnie kontrolują osoby, które poruszają się na hulajnogach. Jak wskazuje w komunikacie KSP, wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jakie obowiązują ich przepisy i często je łamią.

Warszawa. Kontrola hulajnóg i mandaty na 12 tys. zł

W środę i czwartek funkcjonariusze przeprowadzili szereg kontroli na drogach. Brały w nich udział jednostki Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego, Wydziału Ruchu Drogowego oraz Oddziału Prewencji sprawdzali.

W ciągu dwóch dni skontrolowano 438 hulajnóg elektrycznych, wylegitymowano 481 osób. Użytkownicy, którzy złamali przepisy otrzymali łącznie 113 mandatów na kwotę 12,150 złotych.

"Kierujący hulajnogami najczęściej otrzymywali mandat za nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi, niestosowanie się do sygnałów świetlnych. Nie ustępowali też pierwszeństwa pieszym i utrudniali im ruch na chodniku oraz na drodze dla pieszych, przekraczali dozwoloną prędkość, nieprawidłowo zmieniali pas ruchu czy nieprawidłowo wyprzedzali" - przekazuje KSP w komunikacie.

Jazda hulajnogą nie dla każdego

Hulajnogą elektryczną osoby poniżej 10 roku życia mogą jeździć tylko w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 10-18 lat potrzebują karty rowerowej lub prawa jazdy (kategoria AM, A1, B1, T).

Podczas ostatnich kontroli wyłapano czterech nieletnich, którzy złamali przepisy, pięć osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Policjanci skierowali też sześć wniosków o ukaranie do sądu.

Dwudniowa akcja jest tylko częścią działań, jakie stołeczna policja prowadzi w zakresie kontroli hulajnóg. Od początku tego roku funkcjonariusze skontrolowali i wylegitymowali 1232 użytkowników hulajnóg. Nałożyli 337 mandatów karnych oraz skierowali do sądu 129 wniosków.

Policka apeluje o bezpieczeństwo i przypomina o przepisach obowiązujących podczas jazdy hulajnogą elektryczną. W większości przypadków należy korzystać z drogi dla rowerów, a po chodniku można jeździć tylko z prędkością pieszego. Należy zawsze ustępować pierwszeństwa pieszym i nie utrudniać im poruszania się.

Dozwolona prędkość hulajnogi elektrycznej to 20 km/h. Nie można nią przejeżdżać przez pasy, powinna zostać przeprowadzona.

Wipler w "Graffiti": Mówi się, że prezydent jest mentalnym konfederatą Polsat News Polsat News