W skrócie Robert Biedroń został skrytykowany za wpis na platformie X, który odebrano jako kpinę z prezydentów USA i Polski oraz tragicznie zmarłego polskiego pilota.

Sytuacja wywołała szeroką krytykę wśród polityków oraz użytkowników internetu, zarzucających Biedroniowi brak szacunku i dobrej oceny sytuacji.

Robert Biedroń w czwartek przeprosił za wpis, wskazując, że był to "nieudany żart jednego z jego asystentów".

Burza wokół postaci Roberta Biedronia rozpętała się po tym, jak w środowy wieczór opublikował w serwisie X krótki wpis.

Europoseł z ramienia Nowej Lewicy udostępnił zdjęcie, na którym przed Białym Domem widać prezydentów USA i Polski - Donalda Trumpa oraz Karola Nawrockiego. Przywódcy spoglądają na przelatujące po niebie myśliwce F-35.

Robert Biedroń zamieścił wpis, wybuchła burza. Teraz przeprasza

"'Szon patrol' na posterunku..." - napisał Biedroń, nawiązując w ten sposób do nowego, szkodliwego trendu, który z TikToka przeniósł się także na ulice polskich miast.

Swój wpis polityk usunął, jednak w sieci wciąż krążą zrzuty ekranu, a wielu polityków nie kryje oburzenia zachowaniem europosła.

Krótko po godz. 11 w czwartek Robert Biedroń opublikował nowy post.

"Przepraszam. Wczorajszy (środowy - red.) wpis był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który usunąłem natychmiast po dowiedzeniu się o jego publikacji. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca" - napisał Robert Biedroń.

Oburzenie w sprawie pojawiło się głównie z dwóch powodów. Przelot myśliwców nad głowami liderów miał na celu upamiętnienie tragicznie zmarłego polskiego pilota Macieja "Slaba" Krakowiana. Ten zginął w katastrofie F-16 w Radomiu podczas lotu próbnego przed pokazami.

Ponadto emocje wywołało wspomnienie o "szon patrolu", a więc wykreowanym w sieci przez nastolatków zjawisku. To zobaczyć można było też na ulicach polskich miast - młodzi chłopcy ubrani w kamizelki "patrolują swoje otoczenie" i poszukują "niewłaściwie ubranych dziewczyn", a następnie stosują przemoc słowną czy udostępniają ich wizerunek w mediach społecznościowych.

Oburzenie po wpisie Roberta Biedronia. Chodzi o wizytę w USA i uhonorowanie polskiego pilota

W sieci pojawiło się wiele komentarzy potępiających post Biedronia.

"W ten sposób europoseł 'komentuje' uhonorowanie polskiego pilota, który zginął w tragicznym wypadku. Przeproś i usuń konto, człowieku" - napisała posłanka PiS Olga Semeniuk-Patkowska.

"Po pierwsze, to dobra dla Polski wizyta. Po drugie, hołd dla tragicznie zmarłego, polskiego żołnierza. Polityczna niechęć powinna być ograniczona rozumem i racją stanu. Obu zabrakło" - ocenił dziennikarz Polsat News Igor Sokołowski.

Były siatkarz reprezentacji Polski, a obecnie polityk Konfederacji, Marcin Możdżonek stwierdził, że "Robert Biedroń to wyjątkowo obrzydliwa postać". "Jedyne, na co zasługuje, to to, żeby jak najszybciej znaleźć się na politycznym śmietniku" - napisał.

Możdżonkowi wtórowała europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Zwracając się bezpośrednio do Biedronia, napisała: "Znieważyć dwóch prezydentów oraz pamięć tragicznie zmarłego polskiego pilota to chyba tylko ty potrafisz. Może jakieś 'przepraszam'?".

"Robert Biedroń, europoseł Lewicy, szydzi z hołdu oddanego polskiemu pilotowi obrzydliwym wpisem. Dno" - nie gryzł się w język samorządowiec Artur Kosicki z PiS.

"Usunął pan wpis, może teraz czas na konto i może w ogóle warto przemyśleć swoją rolę w polityce. O ile jest jeszcze jakaś" - zasugerowała w serwisie X dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra.

