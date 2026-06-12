W skrócie Użytkownicy mają problemy z działaniem platform społecznościowych należących do Meta, takich jak Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp.

Awaria została odnotowana w serwisie DownDetector i obejmuje użytkowników z wielu różnych państw. Messenger automatycznie wylogował niektórych użytkowników.

Nie jest znana przyczyna awarii, a inne platformy społecznościowe niezwiązane z Meta funkcjonują bez zarzutów.

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Informacja o awarii popularnych platform społecznościowych pojawiła się w piątek po godz. 15 w serwisie DownDetector. Jak wynika z udostępnionych danych, problemy dotyczą Facebooka, Messengera, Instagrama czy WhatsAppa, należących do koncernu Meta.

W przypadku wszystkich wymienionych platform zaobserwować było można lawinowy wzrost liczby zgłoszeń o utrudnieniach.

Z uwagi na duże zainteresowanie zaistniałym problemem, utrudnione jest także korzystanie z portalu DownDetector.

Platformy Mety przestały działać. Internauci zgłaszają problemy

Zgodnie z informacjami entireweb.com, problemy z dostępem do Facebooka zgłosili do tej pory użytkownicy z 90 różnych państw, co oznacza, że usterka ma charakter globalny. Łączna liczba zgłoszeń zarejestrowanych na tym portalu wynosi obecnie 1893.

W przypadku Messengera użytkownicy zostali automatycznie wylogowani ze swoich kont. Po podjęciu próby ponownego zalogowania się internautom pojawia się komunikat o treści: "Wystąpił nieoczekiwany błąd".

Liczne zgłoszenia dotyczą także Instagrama oraz aplikacji WhatsApp.

Masa zgłoszeń. Nie działają Instagram, Facebook, Messenger i WhatsApp

Póki co nie wiadomo, z jakiego powodu wystąpiła awaria. Wszystko wskazuje jednak na to, że problemy występują jedynie w przypadku platform należących do koncernu Meta. Bez zastrzeżeń działa m.in. X, której założycielem jest Elon Musk.

W przeszłości użytkownicy musieli mierzyć się ze skutkami podobnych globalnych awarii. Również w tych przypadkach internauci nie mogli korzystać z Facebooka, Instagrama czy innych usług należących do firmy Meta.

Obecnie użytkownicy, którzy chcą skorzystać z mediów społecznościowych, muszą czekać, aż usterka zostanie naprawiona. Po godz. 16 część użytkowników zaczęła zgłaszać, że działa im Instagram. Z czasem zaczęła też maleć liczba zgłoszeń co do Facebooka, Messengera czy WhatsAppa.

Źródła: DownDetector, entireweb.com





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