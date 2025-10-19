W skrócie Tradycyjne liczenie wiernych w Polsce odbywa się corocznie w październiku, obejmując wskaźniki dominicantes i communicantes.

Dane z 2023 roku wykazują niewielki spadek uczestników mszy oraz przyjmujących komunię, z najwyższymi wskaźnikami w diecezji tarnowskiej, a najniższymi w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej.

Globalnie rośnie liczba katolików, głównie dzięki wzrostom w Afryce i Ameryce, choć w Europie i Ameryce notuje się spadek liczby księży przy wzroście liczby biskupów.

Liczenie wiernych w kraju odbywa się tradycyjnie raz w roku, w jedną z niedziel października.

W tym roku zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski doroczne badanie niedzielnych praktyk religijnych (dominicantes i communicantes) zaplanowano na niedzielę 19 października - poinformowała archidiecezja warszawska.

Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce "Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia" Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC za rok 2023 podał, że wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy św.) wynosił 29,2 proc. (2022 - 29,5 proc., 2021 - 28,3 proc.), a wskaźnik communicantes (przyjmujących komunię) - 14,2 proc. (2022 - 13,9 proc., 2021 r. - 12,9 proc.).

Najwyższy wskaźnik communicantes w 2023 r. zanotowano w diecezji tarnowskiej - 24,4 proc. (2022 - 25,6 proc.), zamojsko-lubaczowskiej - 21,1 proc. (2022 r. - 19,6 proc.) i białostockiej - 20,01 proc. (2022 - 20,5 proc.). Z kolei najniższy - w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej - po (8,5 proc.).

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. ks. Witolda Zdaniewicza założyło w 1972 r. Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (księża pallotyni) jako Zakład Socjologii Religii. ISKK jest najstarszym w Polsce niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów. Współpracuje m.in. z Głównym Urzędem Statystycznym.

Z ostatnich badań wynika, że na całym świecie rośnie liczba katolików. W ciągu roku do Kościoła dołączyło ponad 15 milionów osób. Największe wzrosty odnotowują Afryka i Ameryka, ale liczba wiernych powiększyła się także w Europie - wynika z raportu Rocznika Statystycznego Kościoła, który odzwierciedla stan z 2023 roku.

Jak wynika z dokumentu, łączna liczba katolików na świecie wynosi 1 405 454 000. Odsetek katolików w światowej populacji wzrósł o 0,1 proc. i wynosi 17,8 proc.

Zmiany w kościelnych statystykach widać widoczne są także w kwestii pełnionych stanowisk. W raporcie wskazano m.in. na wzrost liczby biskupów, których na całym świecie jest już 5430 (przyrost o 77). Spadła natomiast o 734 liczba księży, których według dokumentu jest 406 996. Największe spadki odnotowano w Europie i Ameryce, wzrosty w Afryce i Azji.

