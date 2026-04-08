W skrócie Ponad 70 policjantów, w tym kontrterroryści i policyjny śmigłowiec Black Hawk, uczestniczyło w akcji zatrzymania 11 osób związanych z grupą przestępczą.

Funkcjonariusze weszli do dziewięciu lokalizacji w Warszawie, Radomiu oraz gminie Bałtów, zabezpieczając broń, gotówkę, sprzęt komputerowy, dokumenty i niedozwolone substancje.

Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi, a Prokuratura Okręgowa w Gliwicach ma wydać oficjalny komunikat po ich zakończeniu.

Sprawa dotyczy rozpracowywania grupy przestępczej zajmującej się m.in. sprzedażą substancji zabronionych w sporcie, sfałszowanych produktów leczniczych oraz innych szkodliwych dla środków, w tym zawierających silnie działające substancje farmakologiczne.

Mazowiecka policja przekazała w środę szczegóły przeprowadzonej akcji. Wzięło w niej udział ponad 70 policjantów z wielu jednostek, m.in. z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji w Radomiu, Kielcach, Lublinie, Warszawie, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Warszawie i Lublinie.

Działania rozpoczęły się w obecności przedstawiciela Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA.

Śmigłowiec Black Hawk nad Warszawą. Wielka akcja służb zakończona sukcesem

Funkcjonariusze weszli jednocześnie do dziewięciu lokalizacji, znajdujących się w Warszawie, Radomiu i gminie Bałtów (woj. świętokrzyskie). Potwierdzone zostały informacje przekazane wcześniej przez ministra Kierwińskiego. Liczba zatrzymanych wyniosła 11.

Policjanci podczas przeszukań znaleźli i zabezpieczyli między innymi: pięć jednostek broni, kilkaset tysięcy złotych, sprzęt komputerowy i dokumentację. Zabezpieczono też tabletki, środki do iniekcji, substancje, których posiadanie jest niedozwolone i uznawane za doping, między innymi sarmy, peptydy, sterydy anaboliczno-androgenne i inne substancje nieokreślone.

Zobacz również:

Trwają czynności procesowe z zatrzymanymi. Po ich zakończeniu Prokuratura Okręgowa w Gliwicach ma wydać oficjalny komunikat.

"Ze względu na to, że osoby, które, zgodnie z postanowieniami prokuratora o zatrzymaniu mogły posiadać broń, do działań zaangażowano policyjnych kontrterrorystów, a w Warszawie wykorzystano między innymi policyjny śmigłowiec S-70i Black Hawk" - przekazała policja.

Akcja służb w Warszawie. Zatrzymano 11 osób

Portal polsatnews.pl informował we wtorek, że w akcji z wykorzystaniem śmigłowca w rejonie Ronda Zgrupowania Armii Krajowej "Radosław" wzięli udział policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

O działaniach funkcjonariuszy informował w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Dziś rano kilkudziesięciu policjantów, w tym kontrterrorystów z BOA, weszło do kilku lokalizacji w Radomiu, Warszawie oraz woj. świętokrzyskim. Zatrzymano 11 osób." - napisał minister.

"Polityczny WF": Kto ingeruje w wybory na Węgrzech? INTERIA.PL