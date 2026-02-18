W skrócie Marcin Kierwiński poinformował o zatrzymaniu 23 osób w czterech krajach, będących członkami międzynarodowej grupy przestępczej.

Operacja objęła działania na terenie Polski i Niemiec, obejmując przestępstwa dotyczące handlu bronią, narkotykami, fałszywymi banknotami, kradzieżami luksusowych pojazdów oraz przemytem odpadów.

Śledczy zabezpieczyli broń, fałszywe dokumenty, legitymacje, 200 tys. euro oraz substancje zabronione; zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.

Wpis szefa MSWiA pojawił się w środę rano na platformie X. Marcin Kierwiński poinformował o wspólnym sukcesie polskich i niemieckich służb.

Doszło do zatrzymania 23 osób w czterech krajach, które tworzyły niebezpieczną grupę przestępczą.

"Wspólna operacja służb z Polski i Niemiec doprowadziła do rozbicia niebezpiecznej międzynarodowej grupy przestępczej działającej przez osiem lat" - zaznaczył Marcin Kierwiński.

Ze strony Polski w akcję zaangażowane było Centralne Biuro Śledcze Policji.

Jak przekazał w rozmowie z PAP rzecznik CBŚP, zatrzymani to obywatele Polski i Niemiec. "Polski wątek" dotyczy pięciu osób, a cztery z nich trafiły do aresztu tymczasowego.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. 23 osoby w rękach służb

Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita struktura funkcjonowała od 2014 do 2022 roku. Zajmowała się bardzo rozległą działalnością: handlem bronią palną oraz amunicją, wprowadzaniem do obrotu fałszywych banknotów, a także przemytem i handlem narkotykami.

Członkowie gangu zajmowali się również kradzieżami luksusowych pojazdów, czerpaniem korzyści z prostytucji oraz nielegalnym przywozem do Polski toksycznych odpadów.

W ramach operacji zabezpieczono m.in. broń, fałszywe dokumenty, 200 tys. euro i zakazane substancje.

- Szczególną uwagę śledczych zwróciły odnalezione fałszywe legitymacje i elementy umundurowania polskich służb, a także pieczęcie polskich i niemieckich urzędów służące do podrabiania dokumentów - zaznaczył kom. Krzysztof Wrześniowski.

Za zarzucane czyny podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. W akcji współpracowały ze sobą polska Prokuratura Krajowa i prokuratura w Düsseldorfie, przy wsparciu przedstawicieli obu krajów w Eurojust.

W realizację zaangażowane były kluczowe jednostki uderzeniowe, w tym BKA - Bundeskriminalamt (niemiecka jednostka do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem), CBŚP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Ukrainiec i Polak na czele gangu. Wielka akcja służb

W grudniu 2025 roku informowaliśmy o innej akcji CBŚP. Funkcjonariusze policji oraz Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się bezprawną legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Według śledczych grupa mogła w latach 2020-2024 "obsłużyć" nawet 1,5 tys. osób, głównie z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji.

Łącznie w ręce służb trafiły 24 osoby podejrzane o udział w procederze, opartym na wydawaniu fałszywych dokumentów i wyłudzaniu tytułów pobytowych. Przedstawiono im zarzuty.

Z informacji służb wynika, że na czele gangu stali 52-letni Polak i 39- letni Ukrainiec. Wśród zatrzymanych są również obywatele: Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin.

