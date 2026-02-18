Wielka akcja służb. Kierwiński ogłasza sukces, "międzynarodowe uderzenie"

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

"Międzynarodowe uderzenie w zorganizowaną przestępczość - 23 osoby zatrzymane w czterech krajach!" - ogłosił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak podkreślił, do zatrzymań doszło dzięki współpracy polskich i niemieckich służb. Grupa przestępcza miała działać osiem lat.

Policjant ubrany w taktyczny strój stoi na ulicy obok radiowozu z otwartymi drzwiami, na dachu auta zamontowany jest niebieski kogut sygnalizacyjny, w tle widoczna strefa odgrodzona policyjną taśmą.
Akcja polskich i niemieckich służb. W czterech krajach zatrzymano łącznie 23 osoby. Zdj. ilustracyjnePIOTR JEDZURAReporter

W skrócie

  • Marcin Kierwiński poinformował o zatrzymaniu 23 osób w czterech krajach, będących członkami międzynarodowej grupy przestępczej.
  • Operacja objęła działania na terenie Polski i Niemiec, obejmując przestępstwa dotyczące handlu bronią, narkotykami, fałszywymi banknotami, kradzieżami luksusowych pojazdów oraz przemytem odpadów.
  • Śledczy zabezpieczyli broń, fałszywe dokumenty, legitymacje, 200 tys. euro oraz substancje zabronione; zatrzymanym grozi do 15 lat więzienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wpis szefa MSWiA pojawił się w środę rano na platformie X. Marcin Kierwiński poinformował o wspólnym sukcesie polskich i niemieckich służb.

Doszło do zatrzymania 23 osób w czterech krajach, które tworzyły niebezpieczną grupę przestępczą.

"Wspólna operacja służb z Polski i Niemiec doprowadziła do rozbicia niebezpiecznej międzynarodowej grupy przestępczej działającej przez osiem lat" - zaznaczył Marcin Kierwiński.

Ze strony Polski w akcję zaangażowane było Centralne Biuro Śledcze Policji.

Jak przekazał w rozmowie z PAP rzecznik CBŚP, zatrzymani to obywatele Polski i Niemiec. "Polski wątek" dotyczy pięciu osób, a cztery z nich trafiły do aresztu tymczasowego.

Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita. 23 osoby w rękach służb

Z ustaleń śledczych wynika, że rozbita struktura funkcjonowała od 2014 do 2022 roku. Zajmowała się bardzo rozległą działalnością: handlem bronią palną oraz amunicją, wprowadzaniem do obrotu fałszywych banknotów, a także przemytem i handlem narkotykami.

Członkowie gangu zajmowali się również kradzieżami luksusowych pojazdów, czerpaniem korzyści z prostytucji oraz nielegalnym przywozem do Polski toksycznych odpadów.

W ramach operacji zabezpieczono m.in. broń, fałszywe dokumenty, 200 tys. euro i zakazane substancje.

- Szczególną uwagę śledczych zwróciły odnalezione fałszywe legitymacje i elementy umundurowania polskich służb, a także pieczęcie polskich i niemieckich urzędów służące do podrabiania dokumentów - zaznaczył kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zobacz również:

Akcja ABW. 40-letni Polak aresztowany (zdj. ilustracyjne)
Polska

Akcja ABW, w tle wojskowe transporty. Polak aresztowany

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Za zarzucane czyny podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. W akcji współpracowały ze sobą polska Prokuratura Krajowa i prokuratura w Düsseldorfie, przy wsparciu przedstawicieli obu krajów w Eurojust.

    W realizację zaangażowane były kluczowe jednostki uderzeniowe, w tym BKA - Bundeskriminalamt (niemiecka jednostka do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem), CBŚP oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

    Ukrainiec i Polak na czele gangu. Wielka akcja służb

    W grudniu 2025 roku informowaliśmy o innej akcji CBŚP. Funkcjonariusze policji oraz Straży Granicznej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się bezprawną legalizacją pobytu cudzoziemców w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

    Według śledczych grupa mogła w latach 2020-2024 "obsłużyć" nawet 1,5 tys. osób, głównie z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Gruzji i Turcji.

    Łącznie w ręce służb trafiły 24 osoby podejrzane o udział w procederze, opartym na wydawaniu fałszywych dokumentów i wyłudzaniu tytułów pobytowych. Przedstawiono im zarzuty.

    Z informacji służb wynika, że na czele gangu stali 52-letni Polak i 39- letni Ukrainiec. Wśród zatrzymanych są również obywatele: Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin.

    Zobacz również:

    Straż Graniczna zatrzymała kolejnych przemytników wykorzystujących balony meteorologiczne
    Podlaskie

    Balony z Białorusi. Szef MSWiA: Są kolejne zatrzymania

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    Polska nie wejdzie do Rady Pokoju. Błaszczak w ''Gościu Wydarzeń'': Błąd Tuska. Atak na Stany ZjednoczonePolsat NewsPolsat News

    Najnowsze