W skrócie Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób, w tym pięciu Polaków i jedną Rosjankę, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Polsce.

Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, szpiegostwa oraz nielegalnego handlu technologiami strategicznymi dla obronności.

Według ustaleń ABW grupa nielegalnie dostarczała do Rosji materiały wojskowe, które wspierały tamtejszy przemysł zbrojeniowy oraz potencjał militarny.

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"Funkcjonariusze ABW zatrzymali sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej" - przekazał na platformie społecznościowej X Tomasz Siemoniak.

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Minister koordynator służb specjalnych poinformował, że wśród zatrzymanych znalazło się pięciu obywateli Polski, w wieku od 25 do 52 lat, oraz 37-letnia Rosjanka.

Akcja ABW. Siemoniak: Mieli działać na rzecz Rosji, sześć osób zatrzymanych

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a czworo z nich także szpiegostwa. Zarzuty obejmują ponadto naruszenie przepisów regulujących obrót z zagranicą towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla obronności RP oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

"Sąd - pod zarzutem szpiegostwa - aresztował czworo z nich, a wobec dwóch pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze" - dodał Siemoniak.

Zatrzymania to efekt działań prowadzonych od 21 października do 2 listopada br., w ramach których funkcjonariusze przeszukali 21 miejsc na terenie województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.

"Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani prowadzili działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz uczestniczyli w procederze wspierającym potencjał militarny Federacji Rosyjskiej" - przekazał Siemoniak.

Minister koordynator służb specjalnych doprecyzował na antenie Polsat News, że chodziło m.in. o amunicję, części i elektronikę, których eksport do Rosji objęty jest ścisłym embargiem.

- To jest nie tylko nielegalny przemyt, ale też i wzmacnianie potencjału militarnego Federacji Rosyjskiej - powiedział Siemoniak.

"Wzmacnianie zdolności militarnych Rosji". Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Grupa miała nielegalnie dostarczać do Rosji znaczne ilości materiałów o przeznaczeniu wojskowym, wykorzystywanych do produkcji amunicji i systemów uzbrojenia.

"Tego rodzaju działalność może prowadzić do wzmacniania rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i zdolności militarnych Federacji Rosyjskiej, a tym samym stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i interesów Polski" - podkreślono w komunikacie ABW.

Funkcjonariusze zaznaczyli, że śledztwo ma charakter rozwojowy. Nadzoruje je Podlaski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Czynności w sprawie wykonuje Delegatura ABW w Olsztynie.

"W postępowaniach o szpiegostwo i dywersję - prowadzonych przez ABW od 1 stycznia 2024 roku - statusem podejrzanego objętych zostało już blisko 100 osób" - napisał Siemoniak.

Minister zwrócił również uwagę na coraz częstsze wykorzystywanie środowisk przestępczych przez rosyjskie służby.

- Rosyjskie służby coraz częściej wykorzystują grupy przestępcze - powiedział Siemoniak.

Jak wyjaśnił, osoby powiązane ze światem przestępczym, często pochodzące z zagranicy, są wynajmowane do wykonywania zadań na rzecz obcych służb. Minister podkreślił, że wymaga to ścisłej współpracy ABW z policją.



