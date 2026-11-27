W skrócie Wspólna lista partii tworzących obecną koalicję rządzącą mogłaby liczyć na 41,6 proc. poparcia, co oznacza wzrost o 2,2 pkt proc. w skali miesiąca.

Według wyliczeń, blok rządzący zdobyłby w Sejmie 241 mandatów, co zapewnia samodzielną większość bezwzględną w 460-osobowej izbie.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 15,4 proc. głosów, co przy podziale na cztery oddzielne listy oznaczałoby wprowadzenie do Sejmu 76 posłów.

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W badaniu United Surveys IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków na które z ugrupowań zagłosowaliby w wyborach do Sejmu, gdyby na liście komitetów partie tworzące obecną większość rządową były w formule jednego bloku - Koalicji 15 października.

Chęć oddania głosu na taki blok zadeklarowało 41,6 proc. badanych. W stosunku do badań sprzed miesiąca poparcie dla tej opcji wzrosło o 2,2 pkt proc.

Na drugim miejscu w sondażu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 15,4 proc. Taki rezultat oznacza spadek o 4,1 pkt proc. względem poprzedniego badania. Na kolejnych miejscach znalazły się: Konfederacja (14,5 proc., wzrost o 0,6 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (11,6 proc., wzrost 0,8 proc.), Rozwój Plus (6,3 proc., wzrost o 0,8 proc.), Partia Razem (4,4 proc., wzrost o 0,3 proc.). 6,2 proc. respondentów wybrało opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż. Koalicja rządząca z większością w Sejmie

"Przeliczenie poparcia sondażowego na mandaty sejmowe - według kalkulatora prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego - pokazuje, że w tym wariancie Koalicja 15 października uzyskałaby 241 mandatów, co zapewnia jej samodzielną większość bezwzględną w 460-osobowej izbie" - wskazuje WP.

"Z kolei po prawej stronie sceny politycznej rozbicie głosów na cztery odrębne listy skutkuje znacznym osłabieniem siły parlamentarnej: Prawo i Sprawiedliwość wprowadziłoby do Sejmu zaledwie 76 posłów, tuż za nim znalazłaby się Konfederacja z 71 mandatami, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna zdobyłaby 53 miejsca, a partia Rozwój Plus - 19 mandatów. Partia Razem z wynikiem 4,4 proc. znalazła się poniżej progu wyborczego i nie wzięła udziału w podziale miejsc" - informuje WP.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys (IBRiS) dla Wirtualnej Polski w dniach 20-22 listopada 2026 r. metodą CATI i CAWI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne oraz ankiety internetowe) na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 dorosłych Polaków.



