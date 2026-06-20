W skrócie Wydano alerty II stopnia przed burzami dla 12 województw i III stopnia dla czterech województw oraz ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w całej Polsce.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi burzami, intensywnymi opadami deszczu, porywistym wiatrem i możliwym gradem w wielu regionach kraju.

Fale upałów i niebezpieczne zjawiska pogodowe pojawiają się także w innych krajach Europy, takich jak Francja, Niemcy czy Hiszpania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

IMGW ostrzega przed burzami w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i mazowieckim. Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm, oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/godz. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Pogoda już cię nie zaskoczy! Sprawdzaj dokładne prognozy w naszym serwisie

Dla południowej części województwa dolnośląskiego Instytut wydał alert III stopnia. Lokalnie w wyniku kumulacji prognozowane są opady do 70 mm, oraz porywy wiatru od 80 km/h do 90 km/h, punktowo do 110 km/h.

Dla południowo-zachodniej części województwa pomorskiego, północnej części województwa wielkopolskiego oraz wschodniej części województwa zachodniopomorskiego IMGW również wydał ostrzeżenia III stopnia. Miejscowo prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, miejscami do 55 mm, oraz porywy wiatru od 80 km/h do 90 km/h, punktowo do 120 km/h.

Alert pogodowy dla całego kraju. "Służby w gotowości"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o alercie na obszarze całej Polski. "Uwaga! Dziś i jutro (20/21.06) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - wskazano. Alert został wysłany do odbiorców na terenie całego kraju.

W związku z dynamiczną sytuacją pogodową, szef MSWiA Marcin Kierwiński zlecił pełną gotowość podległych mu służb, szczególnie na terenie województwa dolnośląskiego i na północy kraju.

Jak przekazał resort, Kierwiński pozostaje w stałym kontakcie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz formacjami mundurowymi, na bieżąco monitorując rozwój wydarzeń. W piątek w RCB odbyła się również odprawa z udziałem wiceministra Wiesława Leśniakiewicza.

Nie tylko burze. IMGW ostrzega również przed upałami

Większość ostrzeżeń II stopnia wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.

Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 stopni do nawet 35 stopni Celsjusza, a w nocy do 20 stopni. II stopień ostrzeżenia obejmuje obszar od zachodu po centralną część kraju.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie meteorologiczne III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Upały i burze w całej Europie

Niebezpieczne zjawiska pogodowe występują nie tylko na terenie Polski, ale również w wielu państwach Europy. Rekordowe upały odnotowywane są m.in. we Francji, gdzie termometry miejscami wskazują nawet 40 stopni Celsjusza, a trzy czwarte kraju zostało objęte czerwonym alertem.

Upały występują również w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i Włoszech. W Madrycie władze zdecydowały się na zamknięcie strefy kibica, w której transmitowane były mecze piłkarskich mistrzostw świata z uwagi na bardzo wysokie temperatury.

Naukowcy ostrzegają, że zmiany klimatu sprawiają, że fale ekstremalnych upałów mogą występować coraz częściej. W tym roku temperatury mogą również rosnąć w związku z występowaniem zjawiska El Niño, które według ekspertów może być rekordowe.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store





"Amerykanie nie chcą z nami współpracować". Minister sprawiedliwości o sprawie Ziobry Polsat News