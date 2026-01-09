Większość Polaków nie ma wątpliwości ws. polexitu. Nowy sondaż

69 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna zostać w Unii Europejskiej - wynika z nowego sondażu. Jednocześnie za polexitem opowiedziało się 22 proc. respondentów. W porównaniu z sondażem z grudnia spadł odsetek popierających wyjście z UE. - Polacy byli, są i będą euroentuzjastami - skomentował wyniki badania ekspert.

  • Większość Polaków sprzeciwia się opuszczeniu Unii Europejskiej, co potwierdza najnowszy sondaż Pollster.
  • Wzrost poparcia dla pozostania w UE w porównaniu do poprzedniego badania jest widoczny.
  • Polexit pozostaje postulatem głównie skrajnej prawicy, jednak Polacy pozostają euroentuzjastami.
Na pytanie, czy Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, zasadnicza większość badanych odpowiada przecząco - wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster przygotowanego na zlecenie "Super Expressu".

Taką odpowiedź wskazało 69 proc. badanych, z czego nieco ponad połowa (51 proc.) jest tego "zdecydowanie" pewna.

Z kolei chęć opuszczenia europejskiej wspólnoty wyraziło łącznie 22 proc. ankietowanych (z czego 10 proc. "zdecydowanie" tego chce). 9 proc. respondentów wybrało opcję "trudno powiedzieć".

    Polexit. Nowy sondaż, blisko 70 proc. badanych chce zostać w UE

    Takie samo pytanie zostało zadane w analogicznym sondażu przeprowadzonym na początku grudnia przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Wtedy chęć pozostania w UE wyraziło 65,7 proc., a wolę jej odpuszczenia potwierdziło łącznie 24,7 proc. ankietowanych.

    Widać zatem delikatny spadek poparcia dla idei polexitu, która jest jednym z postulatów środowisk skrajnie prawicowych - m.in. Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

    - Na obecnym poziomie politycznym dyskusja o ewentualnym wyjściu z UE jest podgrzewana wyłącznie na potrzeby bieżącej walki politycznej. Polacy byli, są i będą euroentuzjastami - skomentował wyniki sondażu politolog dr Bartłomiej Machnik, cytowany przez "Super Express".

    Ekspert podkreślił jednak, że naturalnym elementem rozwoju instytucji jest krytyka, a "dyskusja o kształcie Unii Europejskiej jest jak najbardziej potrzebna".

    Badanie na zlecenie "Super Expressu" zostało wykonane przez Instytut Badań Pollster w dniach 31 grudnia 2025 r. - 1 stycznia 2026 r. metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

